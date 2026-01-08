Război mondial sau Premier League? Rugămintea bizară a fanilor lui Arsenal pentru președinte american Donald Trump

Fanii lui Arsenal au transmis o cerere bizară președintelui SUA, Donald Trump, cu privire la un posibil război mondial.

Arsenal se află în „pole-position” pentru titlul de campioană al Premier League.

Succesul „tunarilor” este așteptat cu foarte multă emoție pe Emirates, întrucât ultimul titlu a fost câștigat în 2004.

Cererea bizară a fanilor lui Arsenal pentru Donald Trump

Fanii celor de la Arsenal se tem că nu vor putea să se bucure de câștigarea titlului din cauza tensiunilor geopolitice din Europa.

Statele Unite ale Americii au intrat într-un conflict diplomatic cu Danemarca din cauza intenției americanilor de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu semi-autonom al regatului din Scandinavia.

Cei mai pesimiști fani ai lui Arsenal se tem, mai în glumă, mai în serios, de izbucnirea unui conflict armat mondial care ar putea duce la anularea competiției.

Suporterii „tunarilor” au refulat pe rețelele de socializare cu privire la posibilitatea anulării celebrării primului titlu de campioană după 22 de ani.

O parte din comentariile postate de fanii Arsenal, potrivit thesun.co.uk:

„Va fi enervant dacă Trump va da startul celui de-al Treilea Război Mondial când Arsenal este pe punctul de a câștiga. Ar fi dezastruos pentru umanitate și pentru lume, dar enervant din punct de vedere fotbalistic.”

„Sper că va putea fi convins să aștepte până în iunie.”

„Cu fiecare zi care trece, mă tem că sezonul s-ar putea termina curând din cauza războiului. DJT (n.r. - Donald J. Trump) ar trebui să aștepte până la vară”

„M-am temut toată săptămâna că al Treilea Război Mondial ar putea distruge cel mai bun an din viața mea.”

„Pe de altă parte, imaginează-ți că ești ultimul club care câștigă Premier League.”

Arsenal, lider în Premier League

Arsenal are un parcurs senzațional sub îndrumarea lui Mikel Arteta, suferind numai 2 eșecuri în 20 de etape.

De asemenea, diferența de puncte față de celelalte pretendente este destul de ridicată, ținând cont că se află de abia la mijlocul sezonului:

Loc / Poziție Meciuri Punctaj 1. Arsenal 20 48 2. Man. City 21 43 3. Aston Villa 21 43 4. Liverpool 20 34 5. Brentford 21 33

22 de ani de la ultimul titlu al lui Arsenal

Echipa conturată de Arsene Wenger la începutul anilor 2000 a intrat în istoria fotbalului britanic sub denumirea de „Invincibilii” .

În sezonul 2003-2004, „tunarii” și-au adjudecat ultimul titlu de campioană din palmares, după o serie de 26 de victorii, 12 egaluri și nicio înfrângere.

De asemenea, Arsenal a avut cel mai bun atac și cea mai bună apărare al campionatului, cu 72 de goluri înscrise și 26 încasate.

90 de puncte a acumulat Arsenal în sezonul 2003-2004 al Premier League, cu 11 peste vicecampioana Chelsea

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport