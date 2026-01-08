Rareș Pop pleacă de la Rapid?  Mijlocașul s-ar putea transfera la una dintre marile rivale ale giuleștenilor » Toate detaliile

Rareș Pop (20 de ani), mijlocașul Rapidului, ar putea ajunge la una dintre rivalele tradiționale ale grupării giuleștene, Petrolul Ploiești.

Rezervă la Rapid, Pop și-ar putea relansa cariera la formația pregătită de Eugen Neagoe.

Rareș Pop ar putea ajunge la Petrolul

Rapid și Petrolul ar fi ajuns la o înțelegere privind trecerea lui Rareș Pop la formația ploieșteană, scrie gsp.ro.

Inițial, cele două cluburi ar fi luat în calcul ca Pop, Claudiu Micovschi și Cristian Ignat să ajungă la Petrolul, în timp ce Robert Sălceanu ar fi urmat să meargă la Rapid.

Totuși, în acest moment, este mult mai probabil ca Pop să ajungă la Petrolul, iar Rapid să păstreze procente dintr-un eventual viitor transfer, fără ca ceilalți trei jucători să fie implicați în această înțelegere.

Mutarea s-ar putea concretiza în următoarele ore, dacă cele două părți vor ajunge la un acord final.

500.000 de euro este cota lui Rareș Pop, conform Transfermarkt

Transferat de Rapid de la UTA Arad în ianuarie 2024, în schimbul a 600.000 de euro, Rareș Pop nu a reușit să se impună ca titular la formația giuleșteană, el fiind rezervă la majoritatea partidelor.

În 35 de apariții pentru Rapid, Rareș Pop a reușit să înscrie patru goluri și să ofere două pase decisive.

