Sabalenka, duel cu Rybakina S-a stabilit finala Australian Open 2026! Kazaha luptă pentru primul titlu la Melbourne
Sabalenka, duel cu Rybakina S-a stabilit finala Australian Open 2026! Kazaha luptă pentru primul titlu la Melbourne

Publicat: 29.01.2026, ora 14:56
Actualizat: 29.01.2026, ora 15:08
  • Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) o va întâlni pe Elena Rybakina (26 de ani, #5 WTA) în finala Australian Open 2026.
  • Ultimul act al competiției va avea loc sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 10:30.

În semifinale, Aryna Sabalenka a trecut de Elina Svitolina cu scorul de 6-2, 6-3, în timp ce Elena Rybakina a învins-o pe Jessica Pegula cu scorul de 6-3, 7-6(7).

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina, în finala Australian Open

S-a stabilit finala primului turneu de Grand Slam al anului! Aryna Sabalenka se va duela cu Elena Rybakina pentru trofeul turneului de la Melbourne.

Aryna Sabalenka a învins-o pe Elina Svitolina fără prea mari emoții, scor 6-2, 6-3, după o partidă ce a durat o oră și 17 minute.

Liderul clasamentului WTA țintește cel de-al treilea trofeu de la Australian Open, după ce a mai reușit această performanță în 2023 și 2024.

Statistica partidei dintre Sabalenka și Svitolina:

  • Ași: 0-2
  • Duble greșeli: 1-3
  • Lovituri câștigătoare: 29-12
  • Erori neforțate: 15-17
  • Puncte câștigate cu primul serviciu: 25/36 (69%) - 18/32 (56%)
  • Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 12/18 (67%) - 11/25 (44%).

Elena Rybakina, a doua finală de Australian Open

În cealaltă semifinală, Elena Rybakina a trecut în două seturi de Jessica Pegula, scor 6-3, 7-6, după o oră și 42 de minute de joc.

Jucătoarea kazahă dorește să obțină cel de-al doilea trofeu de Grand Slam din carieră, după cel câștigat la Wimbledon în 2022.

A jucat în ultimul act la Australian Open și în 2023, când pierdea chiar în fața Arynei, scor 6-4, 3-6, 4-6.

Statistica partidei dintre Rybakina și Pegula:

  • Ași: 6-2
  • Duble greșeli: 0-0
  • Lovituri câștigătoare: 31-14
  • Erori neforțate: 29-19
  • Puncte câștigate cu primul serviciu: 29/40 (73%) - 30/49 (61%)
  • Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 16/33 (48%) - 10/27 (37%)

Aryna Sabalenka: „Sunt recunoscătoare pentru tot ce am”

Imediat după victoria în fața Elinei Svitolina, Aryna Sabalenka a declarat:

„Nu aș fi crezut niciodată că voi reuși, în primul rând, să ajung în top 10 și, în al doilea rând, să fiu atât de constantă și să pot juca pe scene atât de mari, în fața voastră, și să simt tot sprijinul vostru. Este o viață de vis și în fiecare zi sunt recunoscătoare pentru tot ce am.

Nu pot să cred asta. Este o realizare incredibilă, dar treaba nu este încă terminată”, a spus Sabalenka, conform yahoo.com.

Parcursul celor două jucătoare până în finala Australian Open

Meciurile jucate de Aryna Sabalenka:

  • Turul 1: 6-4, 6-1 cu Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (#118 WTA)
  • Turul 2: 6-3, 6-1 cu Zhuoxuan Bai (#702 WTA)
  • Turul 3: 7-6(4), 7-6(7) cu Anastasia Potapova (#55 WTA)
  • Optimi: 6-1, 7-6(1) cu Victoria Mboko (#16 WTA)
  • Sferturi: 6-3, 6-0 cu Iva Jovic (#27 WTA)
  • Semifinale: 6-2, 6-3 cu Elina Svitolina (#12 WTA)

Meciurile jucate de Elena Rybakina:

  • Turul 1: 6-4, 6-3 cu Kaja Juvan (#100 WTA)
  • Turul 2: 7-5, 6-2 cu Varvara Gracheva (#77 WTA)
  • Turul 3: 6-2, 6-3 cu Tereza Valentova (#54 WTA)
  • Optimi: 6-1, 6-3 cu Elise Mertens (#21 WTA)
  • Sferturi: 7-5, 6-1 cu Iga Swiatek (#2 WTA)
  • Semifinale: 6-3, 7-6(7) cu Jessica Pegula (#6 WTA).
8-6
este rezultatul meciurilor directe dintre Aryna Sabalenka și Elena Rybakina, în favoarea jucătoarei din Belarus

