A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl

Barcelona - Copenhaga 4-1. Viktor Dadason (17 ani) a deschis scorul pentru oaspeți, înainte ca gazdele să revină și să obțină o victorie clară.

Prin acest gol, tânărul jucător islandez a stabilit un record pe Camp Nou.

După reușita din minutul 4, Dadason a devenit cel mai tânăr jucător european care a marcat vreodată pe terenul catalanilor.

Barcelona - Copenhaga 4-1 . Viktor Dadason, cel mai tânăr european care înscrie pe Camp Nou

Islandezul a doborât recordul lui Paolo Ferrario, stabilit în noiembrie 1959. Fotbalistul lui Milan înscria pe Camp Nou la vârsta de 17 ani și 269 de zile, scrie onefootball.com.

Dadason a reușit această performanță la 17 ani și 212 zile.

Deși Lamine Yamal a marcat mai devreme în carieră pentru Barcelona, superstarul spaniol avea peste 18 ani când a înscris primul său gol pe Camp Nou , deoarece echipa catalană nu a mai evoluat „acasă” până la sfârșitul lunii noiembrie 2025, din cauza lucrărilor de construcție.

Lamine Yamal a marcat primul său gol pentru Barcelona pe 8 octombrie 2023, în remiza 2-2 cu Granada, însă a fost un meci în deplasare (16 ani, 2 luni și 26 de zile)

Prima reușită a lui Yamal într-un meci disputat de Barcelona pe teren propriu a venit tot într-o partidă cu Granada, scor 3-3, disputat pe Estadi Olimpic Lluis Companys, pe 11 februarie 2024 (16 ani, 6 luni și 30 de zile)

Primul său gol pe Camp Nou a venit abia în sezonul 2025-2026, în victoria cu Deportivo Alaves, scor 3-1, pe 29 noiembrie 2025 (18 ani, 4 luni și 17 zile).

Viktor Dadason, speranța Islandei

Viktor Dadason a marcat 3 goluri în acest sezon de Liga Campionilor, devenind cel mai tânăr jucător care reușește acest lucru în faza principală a competiției, depășind recordurile stabilite anterior de Lamine Yamal și Lennart Karl.

Dadason a reușit să înscrie un gol la fiecare 104 minute jucate pentru FC Copenhaga în acest sezon de Liga Campionilor.

Islandezul intrase deja în istoria Ligii Campionilor, după ce a devenit al treilea cel mai tânăr marcator din competiție. Ulterior, a fost depășit și de Dastan Satpaev (Kairat Almaty).

Cei mai tineri marcatori din istoria UEFA Champions League:

17 ani și 40 de zile: Ansu Fati (Inter – Barcelona 1-2, pe 10 decembrie 2019)

Ansu Fati (Inter – 1-2, pe 10 decembrie 2019) 17 ani și 68 de zile: Lamine Yamal (Monaco – Barcelona 2-1, pe 19 septembrie 2024)

Lamine Yamal (Monaco – 2-1, pe 19 septembrie 2024) 17 ani și 106 zile: Dastan Satpaev (Copenhaga – Kairat Almaty 3-2, pe 26 noiembrie 2025)

Dastan Satpaev (Copenhaga – 3-2, pe 26 noiembrie 2025) 17 ani și 113 zile: Viktor Dadason ( Copenhaga – Dortmund 2-4, pe 21 octombrie 2025)

Viktor Dadason ( – Dortmund 2-4, pe 21 octombrie 2025) 17 ani și 119 zile: George Ilenikhena ( Antwerp – Barcelona 3-2, pe 13 decembrie 2023)

George Ilenikhena ( – Barcelona 3-2, pe 13 decembrie 2023) 17 ani și 149 de zile: Antonio Nusa (Porto – Club Brugge 0-4, pe 13 septembrie 2022)

Antonio Nusa (Porto – 0-4, pe 13 septembrie 2022) 17 ani și 194 de zile: Peter Ofori-Quaye (Rosenborg – Olympiacos 5-1, pe 1 octombrie 1997)

Peter Ofori-Quaye (Rosenborg – 5-1, pe 1 octombrie 1997) 17 ani și 215 zile: Mateo Kovacic ( Dinamo Zagreb – Lyon 1-7, pe 7 decembrie 2011)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport