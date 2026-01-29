A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl +21 foto
Viktor Dadason. Foto: Imago
Liga Campionilor

A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 13:08
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 13:08
  • Barcelona - Copenhaga 4-1. Viktor Dadason (17 ani) a deschis scorul pentru oaspeți, înainte ca gazdele să revină și să obțină o victorie clară.
  • Prin acest gol, tânărul jucător islandez a stabilit un record pe Camp Nou.

După reușita din minutul 4, Dadason a devenit cel mai tânăr jucător european care a marcat vreodată pe terenul catalanilor.

„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Citește și
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Citește mai mult
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”

Barcelona - Copenhaga 4-1. Viktor Dadason, cel mai tânăr european care înscrie pe Camp Nou

Islandezul a doborât recordul lui Paolo Ferrario, stabilit în noiembrie 1959. Fotbalistul lui Milan înscria pe Camp Nou la vârsta de 17 ani și 269 de zile, scrie onefootball.com.

Dadason a reușit această performanță la 17 ani și 212 zile.

Galerie foto (21 imagini)

Golul marcat de Viktor Dadason în meciul Barcelona - Copenhaga 4-1. Foto: Captură, Prima Sport 4 Golul marcat de Viktor Dadason în meciul Barcelona - Copenhaga 4-1. Foto: Captură Prima Sport 4 Golul marcat de Viktor Dadason în meciul Barcelona - Copenhaga 4-1. Foto: Captură Prima Sport 4 Golul marcat de Viktor Dadason în meciul Barcelona - Copenhaga 4-1. Foto: Captură Prima Sport 4 Golul marcat de Viktor Dadason în meciul Barcelona - Copenhaga 4-1. Foto: Captură Prima Sport 4
+21 Foto
labels.photo-gallery

Deși Lamine Yamal a marcat mai devreme în carieră pentru Barcelona, superstarul spaniol avea peste 18 ani când a înscris primul său gol pe Camp Nou, deoarece echipa catalană nu a mai evoluat „acasă” până la sfârșitul lunii noiembrie 2025, din cauza lucrărilor de construcție.

  • Lamine Yamal a marcat primul său gol pentru Barcelona pe 8 octombrie 2023, în remiza 2-2 cu Granada, însă a fost un meci în deplasare (16 ani, 2 luni și 26 de zile)
  • Prima reușită a lui Yamal într-un meci disputat de Barcelona pe teren propriu a venit tot într-o partidă cu Granada, scor 3-3, disputat pe Estadi Olimpic Lluis Companys, pe 11 februarie 2024 (16 ani, 6 luni și 30 de zile)
  • Primul său gol pe Camp Nou a venit abia în sezonul 2025-2026, în victoria cu Deportivo Alaves, scor 3-1, pe 29 noiembrie 2025 (18 ani, 4 luni și 17 zile).

Viktor Dadason, speranța Islandei

Viktor Dadason a marcat 3 goluri în acest sezon de Liga Campionilor, devenind cel mai tânăr jucător care reușește acest lucru în faza principală a competiției, depășind recordurile stabilite anterior de Lamine Yamal și Lennart Karl.

Dadason a reușit să înscrie un gol la fiecare 104 minute jucate pentru FC Copenhaga în acest sezon de Liga Campionilor.

Islandezul intrase deja în istoria Ligii Campionilor, după ce a devenit al treilea cel mai tânăr marcator din competiție. Ulterior, a fost depășit și de Dastan Satpaev (Kairat Almaty).

Cei mai tineri marcatori din istoria UEFA Champions League:

  • 17 ani și 40 de zile: Ansu Fati (Inter – Barcelona 1-2, pe 10 decembrie 2019)
  • 17 ani și 68 de zile: Lamine Yamal (Monaco – Barcelona 2-1, pe 19 septembrie 2024)
  • 17 ani și 106 zile: Dastan Satpaev (Copenhaga – Kairat Almaty 3-2, pe 26 noiembrie 2025)
  • 17 ani și 113 zile: Viktor Dadason (Copenhaga – Dortmund 2-4, pe 21 octombrie 2025)
  • 17 ani și 119 zile: George Ilenikhena (Antwerp – Barcelona 3-2, pe 13 decembrie 2023)
  • 17 ani și 149 de zile: Antonio Nusa (Porto – Club Brugge 0-4, pe 13 septembrie 2022)
  • 17 ani și 194 de zile: Peter Ofori-Quaye (Rosenborg – Olympiacos 5-1, pe 1 octombrie 1997)
  • 17 ani și 215 zile: Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb – Lyon 1-7, pe 7 decembrie 2011)

Citește și

Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Superliga
10:51
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Citește mai mult
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Liga Campionilor
09:59
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Citește mai mult
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
Liga Campionilor fc copenhaga fc barcelona Camp Nou viktor dadason
Știrile zilei din sport
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Europa League
29.01
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Citește mai mult
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Europa League
29.01
Scandal la vestiare FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Citește mai mult
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Europa League
29.01
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Citește mai mult
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Diverse
29.01
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Citește mai mult
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:02
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
„Nu mai au voie să fie blocați mental”  MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
00:30
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
01:06
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
00:46
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
29.01
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
Stranieri
29.01
„Cea mai frumoasă amintire” Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag”
Citește mai mult
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Handbal
29.01
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Citește mai mult
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Jocurile Olimpice
29.01
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles” Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Citește mai mult
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 31 rapid 20 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
30.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share