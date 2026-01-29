Mesaj de pe Emirates  VIDEO. A anunțat că  vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
Foto: IMAGO
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile"

George Neagu
Publicat: 29.01.2026, ora 13:25
Actualizat: 29.01.2026, ora 13:27

Arsenal și Kairat Almaty s-au întâlnit în ultima rundă din grupa principală din Liga Campionilor. Jug Stanojev a făcut parte din lotul echipei din Kazahstan, însă a început și terminat meciul pe banca de rezerve.

„Tunarii” s-au impus cu scorul de 3-2, grație golurilor marcate de Gyokeres ('3), Havertz ('15) și Martinelli ('36). Pentru Kairat au înscris Jorginho ('7, penalty) și Ricardinho ('90+4).

Jug Stanojev, mesaj pentru U Cluj de pe Emirates: „Ne vedem în curând”

Înainte de startul partidei de miercuri din Liga Campionilor, Jug Stanojev a mers pe teren și a avut un mesaj pentru fanii echipei cu care urmează să semneze.

„Salutări tuturor fanilor lui U Cluj. Mă aflu aici, pe Emirates Stadium din Londra, la meciul din Liga Campionilor împotriva echipei Arsenal. Abia aștept să vă întâlnesc pe toți și să port culorile alb-negre la U Cluj.

Ne vedem în curând. Haide, U!”, a transmis Jug Stanojev, conform 100% „U”.

În total, Jug Stanojev a bifat 9 prezențe în actuala ediție de Champions League, în preliminarii și faza principală, însă nu a reușit să înscrie și nici să ofere pase de gol.

Jucătorul sârb, care a acumulat 84 de minute în meciurile din grupa XXL a Ligii Campionilor, ar urma să se alăture liber de contract celor de la U Cluj, conform gsp.ro.

Minutele adunate de Jug Stanojev în Liga Campionilor 2025/26:

  • Sporting - Kairat 1-4: 20 de minute
  • Kairat – Real Madrid 0-5: 25 de minute
  • Copenhaga – Kairat 2-3: 21 de minute
  • Kairat – Olympiakos 0-1: 8 minute
  • Kairat – Club Brugge 1-4: 10 minute
700.000 de euro
este cota de piață a lui Jug Stanojev, conform Transfermarkt

La Kairat, Stanojev a fost coechipier cu Ofri Arad, fotbalist care a semnat în această iarnă cu FCSB. Cei doi au jucat împreună în 38 de partide.

Mijlocașul sârb, care și-a început cariera la juniorii clubului Steaua Roșie Belgrad, a adunat 48 de meciuri pentru Kairat Almaty, reușind trei goluri și cinci pase decisive.

El a mai evoluat la FK TSC Backa Topola, Spartak Subotica și Graficar Belgrad.

În prima ligă din Serbia a adunat 95 de meciuri, în care a marcat 8 goluri și a oferit 7 pase decisive.

Stanojev joacă în mod obișnuit ca mijlocaș dreapta, dar poate fi utilizat și ca mijlocaș stânga sau fundaș dreapta.

