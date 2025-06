„Nu mai girați minciuna” Apel către deputați , înaintea votului prin care Steaua ar avea drept de promovare: „Aveți șansa să reparați rușinea”

AS47, organizația care o susține pe Steaua București le-a transmis un mesaj parlamentarilor care vor vota pentru modificarea Legii Sportului.

Dacă proiectul se va aproba, atât CSA Steaua cât și CS Dinamo vor avea drept de promovare în următorul sezon al ligii secunde.

AS47, apel către deputați, înainte de votul decisiv: „Nu mai girați minciuna!”

Asociația suporterilor Stelei a transmis un mesaj public prin care le cere deputaților să voteze pentru modificarea legii sportului, pentru ca Steaua să poată avea drept de promovare în Liga 1.

De asemenea, în comunicatul AS47 se vorbește despre existența unor presiuni asupra deputaților, dar și despre un interes ascuns.

În cursul zilei de miercuri este programat votul decisiv pentru proiectul de modificare al Legii Sportului.

„Astăzi, în Comisia pentru Tineret și Sport a Camerei Deputaților, membrii s-au abținut de la votarea unui amendament care ar fi corectat o nedreptate strigătoare la cer – una care de ani de zile ține captivi zeci de mii de suporteri, blochează accesul la performanță al unor cluburi istorice și perpetuează o anomalie juridico-sportivă unică în Europa.

Amendamentul propunea un lucru firesc: ca structurile sportive de drept public — cum sunt Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și CS Dinamo — să poată participa în Liga 1, dacă îndeplinesc toate celelalte criterii sportive și organizatorice.

Nimic altceva decât aplicarea unui principiu de bază al UEFA: meritul sportiv trebuie să primeze. Din păcate, nu și în România, unde interesele subterane fac legea în fotbal.

Deși inițial majoritatea deputaților au susținut ideea și și-au exprimat acordul, votul a fost amânat prin abținere.

Este limpede că presiuni obscure și obediența față de personaje compromise au cântărit mai greu decât interesul public, decât dreptatea și decât vocea miilor de suporteri ai Stelei – echipa Armatei, echipa care a scris istorie, echipa care reprezintă identitatea unui club legendar.

Ce e și mai revoltător este ipocrizia discursului public al celor care se opun: invocă obsesiv „banii publici” și „deficitul financiar”, de parcă acestea ar fi piedicile reale. În realitate, legislația românească nu interzice finanțarea din fonduri publice a structurilor sportive de drept public, iar în cazul cluburilor precum Steaua și Dinamo, nu este vorba despre bani mai mulți, ci despre voință politică și despre o organizare restrictivă, impusă artificial.

Obstacolul nu este financiar, ci administrativ și intenționat întreținut.

Astăzi, AUR a venit cu amendamentul, iar PNL, USR, UDMR și – bineînțeles – PSD s-au abținut, deși anunțaseră anterior că îl vor susține.

Domnilor deputați, vă cerem public să nu mai girați minciuna. Să nu mai răspundeți comenzilor unui personaj cu condamnări definitive, care a transformat fotbalul într-un instrument de influență și manipulare.

Opriți boicotul împotriva meritului sportiv. Nu deveniți complicii marginalizării unui club care a dus numele României pe culmile Europei și care, astăzi, este ținut artificial în afara Ligii 1 din motive birocratice, absurde și nedrepte.

Steaua a câștigat pe teren dreptul de a promova de trei ori în ultimii patru ani. Are performanță, are infrastructură, are public și organizare.

Ce îi lipsește? Doar binecuvântarea unor oameni care servesc alte interese decât cele ale sportului. Mâine, în plen, aveți șansa să reparați această rușine.

Aveți șansa să demonstrați că vă pasă de sport, de corectitudine, de suporterii care țin în viață spiritul fotbalului românesc. Dați drumul Stelei din acest jug politic și administrativ. Arătați că aveți curajul unei decizii juste.

Istoria va nota numele celor care au ales să facă dreptate. Și tot ea îi va ține minte pe cei care s-au ascuns, s-au temut sau s-au vândut. Vrem o Românie în care performanța este respectată.

Vrem o Ligă 1 în care Steaua să lupte pe teren, acolo unde îi este locul. Nu vrem o țară în care fotbalul e sufocat de interesele personale ale unor infractori. Vrem dreptate. Vrem sport curat. Vrem Steaua în Liga 1”, a transmis AS47.

