U CRAIOVA - FCSB. Assad Al-Hamlawi a profitat de absența lui Steven Nsimba și a înscris de două ori într-o săptămână pentru Universitatea împotriva formațiilor bucureștene.

A punctat și la 1-1 cu Dinamo, pe Arena Națională, și cu FCSB, pe „Oblemenco”. Cum nu reușise înainte. Două goluri frumoase, elegante.

Mai mult de 20 de minute, jocul nu anunța nimic spectaculos pe „Ion Oblemenco”, duminică seară.

Universitatea și-a creat două ocazii, a lui Etim și Bancu, FCSB doar una, Cisotti, dar, strategic, Craiova nu obținuse mult, superioritatea era aproape insesizabilă.

Mingea rămânea în zona centrului terenului, când de-o parte, când de cealaltă, nicio nu echipă nu reușea să se impună.

Assad Al-Hamlawi , de două ori inspirat în acțiune. Cea mai frumoasă parabolă

Dintr-odată, Assad Al-Hamlawi a reușit faza primei reprize. O realizare individuală de elită, cu încredere, profitând și de lipsa de decizie a stoperului-stânga roș-albastru, Graovac.

Vârful palestinian a avut mingea la 25 de metri de poartă, s-a demarcat inspirat la pasa lui Mora și a declanșat acțiunea.

A pătruns în careu, a simulat șutul cu dreptul, Graovac a stat prea departe și a căzut în plasa fentei.

Assad a cotit-o abil spre interior, având întreaga poartă în față. Avea de ales. Șut la scurt, unde era tânărul Matei Popa, sau șut la colțul lung, mai dificil, dar cu șansă mai mare de reușită, dacă execuția era bună.

Și a fost foarte bună. Stângul lui Al-Hamlawi a fost perfect. Mingea sa a pictat cea mai frumoasă parabolă, l-a depășit pe Popa și s-a oprit în plasa laterală.

12 goluri are acum Assad Al-Hamlawi la U Craiova: 7 în Liga 1, cinci în Conference

În prima jumătate a sezonului, atacantul în vârstă de 25 de ani avea 10 goluri, însă jumătate marcate în Conference League.

În campionat, numai cinci reușite, și niciuna împotriva unei echipe importante din București.

Assad a impresionat însă în ultimele două etape. A luat la rând rivalele din Capitală.

Al-Hamlawi a început să înscrie contra Bucureștiului: gol cu Dinamo, gol cu FCSB în 6 zile

Într-o săptămână, a înscris și cu Dinamo, și cu FCSB.

Pe 9 februarie, luni seară, a profitat de accidentarea lui Nsimba, a intrat în joc și a egalat contra lui Dinamo, pe Arena Națională.

Mai rapid decât Boateng la centrare, o lovitură de cap excelent plasată, la colțul scurt. Și s-a terminat 1-1.

Pe 15 februarie, duminică, a deschis scorul în Bănie, 1-0 cu FCSB.

Graovac, două erori într-o repriză. Al-Hamlawi nu l-a iertat a doua oară

Al-Hamlawi a profitat și de erorile lui Graovac, duminică seară. Fundașul central bosniac nu a avut o primă repriză bună la Craiova.

Tot Assad a trecut prima dată prin zona lui Graovac, i-a centrat lui Etim, care a tras puțin pe lângă poartă.

La a doua, Al-Hamlawi a făcut acțiunea lui. Nu a mai pasat nimănui, l-a driblat pe Graovac și a marcat.

