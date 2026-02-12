Barcelona, umilită în Cupă FOTO. Atletico Madrid i-a ridiculizat pe catalani în prima manșă a semifinalelor + faza controversată analizată 8 minute de VAR +12 foto
Barcelona, umilită în Cupă FOTO. Atletico Madrid i-a ridiculizat pe catalani în prima manșă a semifinalelor + faza controversată analizată 8 minute de VAR

Publicat: 12.02.2026, ora 23:53
Actualizat: 13.02.2026, ora 02:29
  • Atletico Madrid a învins-o pe Barcelona, scor 4-0, în turul semifinalelor Cupei Regelui.
  • Catalanii au nevoie de o minune la meciul retur de pe 3 martie pentru a se califica în finală.

Echipa lui Diego Simeone (55 de ani) a dominat autoritar duelul de pe Metropolitano și a marcat toate cele patru goluri în prima repriză.

Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Dezastru pentru catalani

Meciul a început dezastruos pentru oaspeți. În minutul 6, fundașul Eric Garcia a încercat să paseze înapoi la portarul Joan Garcia, însă portarul nu a reușit să controleze balonul, care a ajuns în plasă.

Autogolul lui Eric Garcia din meciul Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Foto: Captură, ESPN
Autogolul lui Eric Garcia din meciul Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Foto: Captură, ESPN

În minutul 14, Antoine Griezmann a primit o pasă în interiorul careului de la Nahuel Molina și l-a lăsat pe Garcia fără replică, după cu un șut la colțul lung.

În minutul 33, echipa lui Diego Simeone a reușit o combinație splendidă, în urma căreia Julian Alvarez l-a găsit în careu pe Ademola Lookman, iar acesta l-a învins pe Garcia cu un șut excelent.

Lookman s-a revanșat față de Alvarez în minutul 45+2. Nigerianul a primit o pasă foarte bună în careu, dar, în loc să finalizeze, i-a așezat mingea argentinianului, care a înscris cu un șut de la marginea careului.

VAR, 8 minute de analiză la golul anulat Barcelonei

În minutul 52, Pau Cubarsi a recuperat o minge deviată de Lewandowski în careul advers și a marcat din 6 metri.

Dar VAR a intervenit pentru o poziție suspectă de ofsaid la atacantul polonez.

După aproximativ opt minute de analiză, golul a fost anulat. Arbitrii din camera VAR au trasat liniile și au constatat că Pau Cubarsi se afla în poziție neregulamentară în momentul în care a deviat balonul care avea să ajungă la Cubarsi. Ofsaidul e unul milimetric!

Foto: „X”, @itvfootball Foto: „X”, @itvfootball
Foto: „X”, @itvfootball

În minutul 85, Eric Garcia, autorul autogolului din startul meciului, a fost eliminat.

Meciul a fost prelungit cu 10 minute, după întreruperea pentru VAR și evenimentele din cadrul jocului, însă catalanii n-au reușit să-l învingă pe Musso.

În cealaltă semifinală, Real Sociedad a învins-o pe Athletic Bilbao, scor 1-0.

