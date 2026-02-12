„Cât de idiot poți să fii?” Gigi Becali a răbufnit după eliminarea din Cupă: „Nu-mi mai arătați faza! Cine știe ce jigniri îi mai aduc” +8 foto
Horațiu Feșnic. Foto: Sportpictures
Cupa Romaniei

„Cât de idiot poți să fii?” Gigi Becali a răbufnit după eliminarea din Cupă: „Nu-mi mai arătați faza! Cine știe ce jigniri îi mai aduc”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 23:42
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 07:12
  • U Craiova - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a fost furios după meciul cu oltenii din Cupa României.
  • Becali l-a jignit pe arbitrul Horațiu Feșnic (36 de ani), considerând că golul doi al oltenilor trebuia anulat.

În minutul 54 al partidei, Isenko, portarul Craiovei, a degajat mingea către mijlocul terenului, acolo unde se afla Luca Băsceanu.

Tânărul jucător a preluat mingea cu umărul, având mâna în poziție orizontală, cei de la FCSB au cerut henț, dar arbitrul Horațiu Feșnic nu a oprit faza.

„Era important locul 1”  Zeljko Kopic, încântat după ce Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României
Citește și
„Era important locul 1” Zeljko Kopic, încântat după ce Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României
Citește mai mult
„Era important locul 1”  Zeljko Kopic, încântat după ce Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României

U Craiova - FCSB 2-2. Gigi Becali, jigniri în direct la adresa lui Horațiu Feșnic

„Uitați-vă, bă băieți. Regula hențului se aplică dacă este mâna lipită, nu dacă oprește mingea cu mâna. Face stop cu mâna! Voi știți regulamentul... Dacă nici asta nu mai este henț. Aici el ridică mâna, nu i-a venit în braț.

Cum spune în regulament? Că fluieri sfârșitul meciului, îi dai galben la portar că trage de timp, dar după aia dai numai patru secunde de prelungiri? Și cum spune în regulament? Că tușierul îți indică că e fault și tu nu dai fault, că poate să dea vreunul cu capul, așa că tu dai cu capul... Așa spune în regulament?

Dumnezeu poate să le pedepsească familiile pentru ceea ce fac! Oamenii ăștia muncesc, aleargă pe teren și tu îi batjocorești? A oprit mingea cu mâna și trei oameni n-au spus nimic! Nu o scot la capăt cu voi!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport
Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport

Galerie foto (8 imagini)

Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport
+8 Foto
labels.photo-gallery

În momentul în care postul de televiziune a reluat faza presupusului henț, patronul campioanei l-a jignit pe arbitrul Horațiu Feșnic.

Nu o mai arătați, că mă enervez. Cine știe ce jigniri îi mai aduc nenorocitului ăstuia de... Cât de idiot să fii, dacă îi dai galben la portar și prelungești cu doar patru secunde. Se dă singur în fapt.

Mizeriile pe care le faci ți le voi scoate. Ca să vadă lumea toată ce tâmpenii faci tu”, a mai spus Becali.

Sunt prea multe nedreptăți. Ăla a făcut ce a făcut cu Csikszereda (n.r. - arbitrul Cristian Moldoveanu). Îl bagă pe asta acum, pe care am zis că nu îl mai vreau în viața mea. În repriza a doua a fost un henț în careu la ei, nici măcar reluare nu ați dat! Sunați un arbitru, care vreți, oricine, Avram, Porumboiu! Întrebați-l pe Cârțu, că e om corect. Gigi Becali

Întrebat despre ocaziile ratate de campioana României, prin care FCSB ar fi putut prelua avantajul și se putea califica mai departe în Cupă, Becali a spus:

„Ce mă interesează ocaziile alea? Dacă fotbalul așa e, că e henț, dar nu dau henț, nici nu mai aveam nevoie de ocazii. Dacă era gol, îl anula, zicea că a fost ofsaid”.

Gigi Becali, nemulțumit de prestația campioanei: „Tavi Popescu nu mai este fotbalist”

Roș-albaștrii trebuiau să înceapă cu Mihai Toma titular, însă jucătorul s-a accidentat, iar în locul lui a fost trimis pe teren Octavian Popescu.

Ce să mai faci cu Octavian Popescu? Mi-e și rușine. El, săracul, nu mai este fotbalist.

Păi, era geniu acum un an și acum nu mai e. Acum un an Florinel Coman mi-a zis: «Sunt conștient că nu poți juca în fața lui Octavian Popescu»”, a spus Becali.

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (8).jpg
Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (8).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (1).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (2).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (3).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (4).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Tănase s-a accidentat în primele minute ale partidei, iar în locul lui a intrat Lixandru.

Întrebat dacă jucătorul va merge la Marijana Kovacevic, celebra în lumea sportului pentru tratamentele ei rapide, Becali a răspuns ironic.

Tănase nu are nimic. S-a prefăcut! Așa a zis, că mai bine nu mai joacă. Așa a fost strategia noastră... Dacă voi faceți caterincă, fac și eu! Păi mâine e vineri, duminică jucăm și voi mă întrebați dacă merge la tratament la Mariana?! Asta nu e caterincă? S-a dus la tratament când avea 5-6 zile între meciuri, acum nu e timp. S-ar putea să joace duminică, s-ar putea să nu aibă nimic. Gigi Becali

Gigi Becali a vorbit și despre prestația lui Dawa, care are în prezent probleme și nu mai poate ajuta echipa în apărare la nivelul la care o făcea în trecut.

„El, săracul, are niște probleme acolo la genunchi. Și... Trebuie să facă să-i scoată de acolo nu știu ce lichid. A zis că mai stă până la final, aveam și noi nevoie de el. O să vină Graovac, o să poată juca Lixandru. O să rezolvăm”, a declarat patronul.

Finanțatorul campioanei a explicat și motivul pentru care l-a folosit pe tânărul Matei Popa în locul portarului naționalei, Ștefan Târnovanu:

„Păi de-aia l-am pus, că vreau, că este vândabil (n.r. - ironic). E chiar o chestie împotriva intereselor materiale. Pentru că atâta timp cât Târnovanu e portarul echipei naționale și pot lua bani pe el, iar eu renunț la el și voi spuneți invers, de fapt, s-a întunecat lumea. Nu mă mai înțeleg cu voi.

Să spuneți că, dom'le, de fapt, pe Târnovanu nu-l mai bag în poartă, că nu mai e vândabil. Când toată lumea știe că n-avem U-21 și că îl băgăm (n.r. - pe Matei Popa) ca să eficientizăm fotbalul. Voi le știți pe toate bine!”

Citește și

Moment sclipitor FOTO. Valentin Crețu a dat peste cap toată apărarea oltenilor » Pasă de senzație la golul lui Bîrligea
Cupa Romaniei
21:27
Moment sclipitor FOTO. Valentin Crețu a dat peste cap toată apărarea oltenilor » Pasă de senzație la golul lui Bîrligea
Citește mai mult
Moment sclipitor FOTO. Valentin Crețu a dat peste cap toată apărarea oltenilor » Pasă de senzație la golul lui Bîrligea
Probleme mari pentru FCSB  FOTO: Florin Tănase s-a accidentat cu U Craiova! A rezistat doar 7 minute
Cupa Romaniei
21:19
Probleme mari pentru FCSB FOTO: Florin Tănase s-a accidentat cu U Craiova! A rezistat doar 7 minute
Citește mai mult
Probleme mari pentru FCSB  FOTO: Florin Tănase s-a accidentat cu U Craiova! A rezistat doar 7 minute

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Universitatea Craiova gigi becali Cupa Romaniei fcsb Horatiu Fesnic
Știrile zilei din sport
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Superliga
17:51
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Citește mai mult
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Superliga
18:11
Eliminată complet! Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Citește mai mult
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Superliga
18:36
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Citește mai mult
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Superliga
15:14
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Citește mai mult
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:54
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
21:10
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin,  după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
20:18
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
21:00
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
Top stiri din sport
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Special
14:49
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Citește mai mult
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Cupa Romaniei
14:59
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Citește mai mult
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Jocurile Olimpice
12:55
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Citește mai mult
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Superliga
11:04
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Citește mai mult
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 22 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
13.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share