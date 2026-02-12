„Cât de idiot poți să fii?” Gigi Becali a răbufnit după eliminarea din Cupă: „Nu-mi mai arătați faza! Cine știe ce jigniri îi mai aduc”

U Craiova - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a fost furios după meciul cu oltenii din Cupa României.

Becali l-a jignit pe arbitrul Horațiu Feșnic (36 de ani), considerând că golul doi al oltenilor trebuia anulat.

În minutul 54 al partidei, Isenko, portarul Craiovei, a degajat mingea către mijlocul terenului, acolo unde se afla Luca Băsceanu.

Tânărul jucător a preluat mingea cu umărul, având mâna în poziție orizontală, cei de la FCSB au cerut henț, dar arbitrul Horațiu Feșnic nu a oprit faza.

U Craiova - FCSB 2-2 . Gigi Becali, jigniri în direct la adresa lui Horațiu Feșnic

„Uitați-vă, bă băieți. Regula hențului se aplică dacă este mâna lipită, nu dacă oprește mingea cu mâna. Face stop cu mâna! Voi știți regulamentul... Dacă nici asta nu mai este henț. Aici el ridică mâna, nu i-a venit în braț.

Cum spune în regulament? Că fluieri sfârșitul meciului, îi dai galben la portar că trage de timp, dar după aia dai numai patru secunde de prelungiri? Și cum spune în regulament? Că tușierul îți indică că e fault și tu nu dai fault, că poate să dea vreunul cu capul, așa că tu dai cu capul... Așa spune în regulament?

Dumnezeu poate să le pedepsească familiile pentru ceea ce fac! Oamenii ăștia muncesc, aleargă pe teren și tu îi batjocorești? A oprit mingea cu mâna și trei oameni n-au spus nimic! Nu o scot la capăt cu voi!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

În momentul în care postul de televiziune a reluat faza presupusului henț, patronul campioanei l-a jignit pe arbitrul Horațiu Feșnic.

„Nu o mai arătați, că mă enervez. Cine știe ce jigniri îi mai aduc nenorocitului ăstuia de... Cât de idiot să fii, dacă îi dai galben la portar și prelungești cu doar patru secunde. Se dă singur în fapt.

Mizeriile pe care le faci ți le voi scoate. Ca să vadă lumea toată ce tâmpenii faci tu”, a mai spus Becali.

Sunt prea multe nedreptăți. Ăla a făcut ce a făcut cu Csikszereda (n.r. - arbitrul Cristian Moldoveanu). Îl bagă pe asta acum, pe care am zis că nu îl mai vreau în viața mea. În repriza a doua a fost un henț în careu la ei, nici măcar reluare nu ați dat! Sunați un arbitru, care vreți, oricine, Avram, Porumboiu! Întrebați-l pe Cârțu, că e om corect. Gigi Becali

Întrebat despre ocaziile ratate de campioana României, prin care FCSB ar fi putut prelua avantajul și se putea califica mai departe în Cupă, Becali a spus:

„Ce mă interesează ocaziile alea? Dacă fotbalul așa e, că e henț, dar nu dau henț, nici nu mai aveam nevoie de ocazii. Dacă era gol, îl anula, zicea că a fost ofsaid”.

Gigi Becali, nemulțumit de prestația campioanei: „Tavi Popescu nu mai este fotbalist”

Roș-albaștrii trebuiau să înceapă cu Mihai Toma titular, însă jucătorul s-a accidentat, iar în locul lui a fost trimis pe teren Octavian Popescu.

„ Ce să mai faci cu Octavian Popescu? Mi-e și rușine. El, săracul, nu mai este fotbalist.

Păi, era geniu acum un an și acum nu mai e. Acum un an Florinel Coman mi-a zis: «Sunt conștient că nu poți juca în fața lui Octavian Popescu»”, a spus Becali.

Tănase s-a accidentat în primele minute ale partidei, iar în locul lui a intrat Lixandru.

Întrebat dacă jucătorul va merge la Marijana Kovacevic, celebra în lumea sportului pentru tratamentele ei rapide, Becali a răspuns ironic.

Tănase nu are nimic. S-a prefăcut! Așa a zis, că mai bine nu mai joacă. Așa a fost strategia noastră... Dacă voi faceți caterincă, fac și eu! Păi mâine e vineri, duminică jucăm și voi mă întrebați dacă merge la tratament la Mariana?! Asta nu e caterincă? S-a dus la tratament când avea 5-6 zile între meciuri, acum nu e timp. S-ar putea să joace duminică, s-ar putea să nu aibă nimic. Gigi Becali

Gigi Becali a vorbit și despre prestația lui Dawa, care are în prezent probleme și nu mai poate ajuta echipa în apărare la nivelul la care o făcea în trecut.

„El, săracul, are niște probleme acolo la genunchi. Și... Trebuie să facă să-i scoată de acolo nu știu ce lichid. A zis că mai stă până la final, aveam și noi nevoie de el. O să vină Graovac, o să poată juca Lixandru. O să rezolvăm”, a declarat patronul.

Finanțatorul campioanei a explicat și motivul pentru care l-a folosit pe tânărul Matei Popa în locul portarului naționalei, Ștefan Târnovanu:

„Păi de-aia l-am pus, că vreau, că este vândabil (n.r. - ironic). E chiar o chestie împotriva intereselor materiale. Pentru că atâta timp cât Târnovanu e portarul echipei naționale și pot lua bani pe el, iar eu renunț la el și voi spuneți invers, de fapt, s-a întunecat lumea. Nu mă mai înțeleg cu voi.

Să spuneți că, dom'le, de fapt, pe Târnovanu nu-l mai bag în poartă, că nu mai e vândabil. Când toată lumea știe că n-avem U-21 și că îl băgăm (n.r. - pe Matei Popa) ca să eficientizăm fotbalul. Voi le știți pe toate bine!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport