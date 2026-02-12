Să ne pregătim de asediu! GOLAZO.ro decriptează rivalii din Liga Națiunilor B. Toți au atacuri tari. Nu scăpăm de Lewandowski! 

„Tricolorii” nu au cei mai puternici adversari din Liga Națiunilor B, dar și polonezii, și bosniacii, și suedezii au jucători de mare calitate în ofensivă. O provocare uriașă pentru apărarea noastră.

Știm pe cine vom înfrunta în Liga Națiunilor B 2026-2027.

După tragerea la sorți de la Bruxelles, nu ni s-a ales nici cea mai dificilă grupă (Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord; am fi fost în locul Sloveniei), nici cea mai ușoară (Israel, Austria, Irlanda, Kosovo; am fi schimbat Irlanda).

Toamna viitoare, vom întâlni Polonia, Bosnia și Suedia. Toate vor juca, la fel ca noi, în barajul CM 2026. Și toate au atacuri puternice.

Să ne pregătim apărarea!

POLONIA - Lewandowski nu se retrage

Roș-albii, locul 2 în preliminarii într-o serie cu Olanda, nu au un baraj imposibil pentru Mondial. Așteaptă Albania acasă, la Varșovia, pe 26 martie. Dacă trec de semifinale, joacă finala play-off-ului în deplasare, cu Ucraina sau Suedia.

Cu prima, la Valencia (Spania), din cauza războiului. În celălalt caz, se duelează la Solna cu scandinavii, o pregătire pentru Nations League.

E aproape sigur că nu vom scăpa de Robert Lewandowski, 37 de ani (va avea 38 în toamnă), polonezul cu cele mai multe selecții (163) și goluri (88) all-time.

Lewandowski, mereu cu ochii la minge, un vânător al careurilor Foto: Imago

Într-un interviu recent pentru Pilka Nozna, atacantul Barcelonei a spus: „Posibil să simt că e timpul să mă retrag de la națională, dar nu trebuie să se întâmple curând. Voi părăsi reprezentativa când voi fi sută la sută sigură că e momentul potrivit”.

Pe lângă el, mai sunt jucători valoroși în lotul lui Urban. În fiecare linie!

VEDETE: Lewandowski (Barcelona, 37 de ani), Zielinski (Inter, 31), Zalewski (Atalanta, 24)

SELECȚIONER: Jan Urban (63 de ani)

ECHIPĂ-TIP: Skorupski - Wisniewski, Bednarek, Kiwior - Cash, Zielinski, Slisz, Zalewski - Szymanski, Kaminski - Lewandowski

Clasament FIFA: 34

164,35 milioane de euro valorează lotul Poloniei. Cel mai scump e stoperul Kiwior, 27 de milioane, împrumutat de Arsenal la Porto

BOSNIA - Va mai juca Dzeko la 40 de ani și jumătate? Dar vine Demirovic!

Ne-au bătut de două ori în preliminariile Mondialului (0-1 la București, 1-3 în deplasare).

Nu va fi nici în Nations League ușor cu „dragonii”, cu atât mai puțin în „infernul” de la Zenica , pe un stadion care pare gata să se prăbușească, dar care e arma secretă a albaștrilor, într-o atmosferă frenetică.

Deocamdată, și ei pregătesc barajul de pe locul secund în grupa noastră, depășiți doar de Austria.

Au avut ghinion la tragere: joacă în Țara Galilor semifinala, pe 26 martie. Dacă ating finala, va veni Italia sau Irlanda de Nord la Zenica.

Bajraktarevic (stânga), vitezistul bosniac de pe extremă Foto: Imago

Selecționerul Barbarez are o echipă solidă, deși Dzeko va avea 40 de ani și jumătate în septembrie-noiembrie, nu se știe dacă internaționalul numărul unu al istoriei Bosniei (72 de goluri în 146 de meciuri) va mai rezista și la lot.

Dar e în spatele lui Demirovic, vârf de Bundesliga, la Stuttgart. Și de pe aripă atacă tânărul Bajraktarevic, rivalul lui Man la PSV, cel care a găsit vinclul la 3-1 împotriva „tricolorilor”.

VEDETE: Dzeko (Schalke, 39 de ani), Demirovic (Stuttgart, 27), Bajraktarevic (PSV Eindhoven, 20)

SELECȚIONER: Sergej Barbarez (54 de ani)

ECHIPĂ-TIP: Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Mujakic - Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Gigovic - Demirovic, Dzeko

Clasament FIFA: 71

112,6 milioane de euro valorează lotul Bosniei. Cel mai scump e Demirovic, 22 de milioane, vârful lui Stuttgart

SUEDIA - Potter încearcă să transforme naționala. Atacul: Isak - Gyokeres

Un dezastru în preliminarii, două puncte și ultimul loc într-o grupă cu Elveția, Kosovo și Slovenia, galben-albaștrii l-au demis pe selecționerul Tomasson, înlocuindu-l cu englezul Graham Potter, care a debutat ca antrenor în Suedia, la Ostersund, și care a pregătit echipe de calitate în Premier League, Brighton și Chelsea.

Potter încearcă întâi ceea ce părea la un moment dat imposibil: calificarea la Mondial. Au baraj contra Ucrainei, la Valencia, și o posibilă finală acasă cu Polonia sau Albania. Dificil! Mai ales că Isak de-abia atunci, în martie, ar putea reveni, după o fractură de tibie suferită în decembrie.

Isak, înconjurat de elvețieni în preliminariile CM Foto: Imago

Cumpărat cu 145 de milioane de Liverpool de la Newcastle, în 2025, Isak va fi pe teren cu noi. În cuplu cu Gyokeres, atacantul lui Arsenal.

VEDETE: Isak (Liverpool, 26 de ani), Gyokeres (Arsenal, 27), Elanga (Newcastle, 23)

SELECȚIONER: Graham Potter (50 de ani)

ECHIPĂ-TIP: Johansson - Krafth, Starfelt, Lindelof, D. Svensson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Elanga - Isak, Gyokeres

Clasament FIFA: 42

495,98 milioane de euro valorează lotul Suediei. Cel mai scump e Isak, 120 de milioane, vârful lui Liverpool

