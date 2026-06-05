Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 5-6-7 iunie în marile orașe din România

- Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 5-6-7 iunie.
- La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.
Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 5-6-7 iunie
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 5-6-7 iunie.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Sâmbătă, 6 iunie
- România - Țara Galilor (fotbal, meci amical), ora 20:45, stadion Steaua
- Crosul Național „Ziua Olimpică” 2026 (cros), ora 09:00, Piața Arcul de Triumf
CLUJ-NAPOCA
Vineri, 5 iunie
- The Inner – Mapping Inside (yoga, streching), ora 09:00, Parcul Etnografic „Romulus Vuia”
Sâmbătă, 6 iunie
- Maraton Apuseni 2026 (atletism), ora 07:00, Stațiunea Buscat
- Cluj EcoTrail Ultramarathon (atletism), ora 09:00, Baza Sportivă Gheorgheni
- The Inner – Mapping Inside (yoga, streching), ora 09:00, Parcul Etnografic „Romulus Vuia”
Duminică, 7 iunie
- The Inner – Mapping Inside (yoga, streching), ora 09:00, Parcul Etnografic „Romulus Vuia”
TIMIȘOARA
Vineri, 5 iunie
- Beach Sport Festival 2026 (sport de plajă), ora 09:00, Baza Sportivă din Parcul Rozelor
Sâmbătă, 6 iunie
- Beach Sport Festival 2026 (sport de plajă), ora 09:00, Baza Sportivă din Parcul Rozelor
- Father and Son/Daughter Challenge (cursă cu obstacole, concurs familie), ora 08:30, Iulius Gardens (Iulius Town)
- Make it! Race it! Recycle it! (cursă materiale reciclate), ora 08:00, Parcul Alpinet (pe râul Bega)
Duminică, 7 iunie
- Beach Sport Festival 2026 (sport de plajă), ora 09:00, Baza Sportivă din Parcul Rozelor
IAȘI
Sâmbătă, 6 iunie
- Festivalul Sporturilor Iași (alergare, mountain bike, orientare sportivă), ora 09:00, zona La Castel
Duminică, 7 iunie
- Festivalul Sporturilor Iași (alergare, mountain bike, orientare sportivă), ora 09:00, zona Palatului Culturii
BRAȘOV
Sâmbătă, 6 iunie
- Bikeathon Țara Făgărașului 2026 (ciclism și escapadă), ora 09:00, Făgăraș
Duminică, 7 iunie
- Brașov Heroes 2026 (alergare), ora 09:00, Zona Lacului Noua
CRAIOVA
Sâmbătă, 6 iunie
- Tabăra de Genii (ateliere interactive), ora 09:00, Esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu” și Piața William Shakespeare
Duminică, 7 iunie
- Tabăra de Genii (ateliere interactive), ora 09:00, Esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu” și Piața William Shakespeare
ORADEA
Sâmbătă, 6 iunie
- Oradea Run Fest (alergare), ora 09:00, Piața Unirii
- X-MAN România 2026 (triatlon), ora 09:00, centru și Lacul Fughiu
CONSTANȚA
Vineri, 5 iunie
- Festivalul Sporturilor Nautice „Primul Val” (sporturi nautice), ora 09:00, Lacul Siutghiol
Sâmbătă, 6 iunie
- Mamaia Coastal Run 2026 (alergare), ora 08:30, Stațiunea Mamaia, Zona Piațetei Perla / Promenadă
- Festivalul Sporturilor Nautice „Primul Val” (sporturi nautice), ora 09:00, Lacul Siutghiol
- Festivalul Artelor Marțiale (karate demonstrașii), ora 09:00, Piața Ovidiu și în zona Sălii Sporturilor
PLOIEȘTI
Vineri, 5 iunie
- De la Cal la Cai Putere (curse hipice, automobile clasice, expoziții), ora 10:00, Hipodromul Ploiești
Sâmbătă, 6 iunie
- De la Cal la Cai Putere (curse hipice, automobile clasice, expoziții), ora 10:00, Hipodromul Ploiești
Duminică, 7 iunie
- De la Cal la Cai Putere (curse hipice, automobile clasice, expoziții), ora 10:00, Hipodromul Ploiești
GALAȚI
Vineri, 5 iunie
- Street Fest Galați (dans urban, acrobații aeriene), ora 10:00, Faleza Dunării și în centrul orașului
Sâmbătă, 6 iunie
- Street Fest Galați (dans urban, acrobații aeriene), ora 10:00, Faleza Dunării și în centrul orașului
Duminică, 7 iunie
- Street Fest Galați (dans urban, acrobații aeriene), ora 10:00, Faleza Dunării și în centrul orașului