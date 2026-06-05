Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 5-6-7 iunie în marile orașe din România

Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 5-6-7 iunie.

La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

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Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 5-6 -7 iunie

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 5-6-7 iunie.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Sâmbătă, 6 iunie

România - Țara Galilor (fotbal, meci amical), ora 20:45, stadion Steaua

Crosul Național „Ziua Olimpică” 2026 (cros), ora 09:00, Piața Arcul de Triumf

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 5 iunie

The Inner – Mapping Inside (yoga, streching), ora 09:00, Parcul Etnografic „Romulus Vuia”

Sâmbătă, 6 iunie

Maraton Apuseni 2026 (atletism), ora 07:00, Stațiunea Buscat

Cluj EcoTrail Ultramarathon (atletism), ora 09:00, Baza Sportivă Gheorgheni

The Inner – Mapping Inside (yoga, streching), ora 09:00, Parcul Etnografic „Romulus Vuia”

Duminică, 7 iunie

The Inner – Mapping Inside (yoga, streching), ora 09:00, Parcul Etnografic „Romulus Vuia”

TIMIȘOARA

Vineri, 5 iunie

Beach Sport Festival 2026 (sport de plajă), ora 09:00, Baza Sportivă din Parcul Rozelor

Sâmbătă, 6 iunie

Beach Sport Festival 2026 (sport de plajă), ora 09:00, Baza Sportivă din Parcul Rozelor

Father and Son/Daughter Challenge (cursă cu obstacole, concurs familie), ora 08:30, Iulius Gardens (Iulius Town)

Make it! Race it! Recycle it! (cursă materiale reciclate), ora 08:00, Parcul Alpinet (pe râul Bega)

Duminică, 7 iunie

Beach Sport Festival 2026 (sport de plajă), ora 09:00, Baza Sportivă din Parcul Rozelor

IAȘI

Sâmbătă, 6 iunie

Festivalul Sporturilor Iași (alergare, mountain bike, orientare sportivă), ora 09:00, zona La Castel

Duminică, 7 iunie

Festivalul Sporturilor Iași (alergare, mountain bike, orientare sportivă), ora 09:00, zona Palatului Culturii

BRAȘOV

Sâmbătă, 6 iunie

Bikeathon Țara Făgărașului 2026 (ciclism și escapadă), ora 09:00, Făgăraș

Duminică, 7 iunie

Brașov Heroes 2026 (alergare), ora 09:00, Zona Lacului Noua

CRAIOVA

Sâmbătă, 6 iunie

Tabăra de Genii (ateliere interactive), ora 09:00, Esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu” și Piața William Shakespeare

Duminică, 7 iunie

Tabăra de Genii (ateliere interactive), ora 09:00, Esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu” și Piața William Shakespeare

ORADEA

Sâmbătă, 6 iunie

Oradea Run Fest (alergare), ora 09:00, Piața Unirii

X-MAN România 2026 (triatlon), ora 09:00, centru și Lacul Fughiu

CONSTANȚA

Vineri, 5 iunie

Festivalul Sporturilor Nautice „Primul Val” (sporturi nautice), ora 09:00, Lacul Siutghiol

Sâmbătă, 6 iunie

Mamaia Coastal Run 2026 (alergare), ora 08:30, Stațiunea Mamaia, Zona Piațetei Perla / Promenadă

Festivalul Sporturilor Nautice „Primul Val” (sporturi nautice), ora 09:00, Lacul Siutghiol

Festivalul Artelor Marțiale (karate demonstrașii), ora 09:00, Piața Ovidiu și în zona Sălii Sporturilor

PLOIEȘTI

Vineri, 5 iunie

De la Cal la Cai Putere (curse hipice, automobile clasice, expoziții), ora 10:00, Hipodromul Ploiești

Sâmbătă, 6 iunie

De la Cal la Cai Putere (curse hipice, automobile clasice, expoziții), ora 10:00, Hipodromul Ploiești

Duminică, 7 iunie

De la Cal la Cai Putere (curse hipice, automobile clasice, expoziții), ora 10:00, Hipodromul Ploiești

GALAȚI

Vineri, 5 iunie

Street Fest Galați (dans urban, acrobații aeriene), ora 10:00, Faleza Dunării și în centrul orașului

Sâmbătă, 6 iunie

Street Fest Galați (dans urban, acrobații aeriene), ora 10:00, Faleza Dunării și în centrul orașului

Duminică, 7 iunie

Street Fest Galați (dans urban, acrobații aeriene), ora 10:00, Faleza Dunării și în centrul orașului

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