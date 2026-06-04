Chivu, 4 ore de negocieri Antrenorul român semnează  un nou contract cu Inter! Italienii au dezvăluit totul +52 foto
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Campionate

Chivu, 4 ore de negocieri Antrenorul român semnează un nou contract cu Inter! Italienii au dezvăluit totul

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 23:13
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 23:14
  • Cristi Chivu (45 de ani) ar fi ajuns la o înțelegere pentru prelungirea contractului cu Inter.
  • Actualul acord era valabil până în vara lui 2027. Ce se schimbă, în rândurile de mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul român a preluat banca tehnică a „nerazzurilor” în vara anului trecut, după scurta experiență de la Parma.

Chivu a reușit să cucerească eventul în primul său sezon la echipa din Milano, ceea ce i-a făcut pe oficialii clubului să-i ofere acestuia un nou contract.

Bojana Popovic, cu gândul la trofeu Mesajul antrenoarei de la CSM București: „E un moment  oportun să câștigăm Liga Campionilor”
Citește și
Bojana Popovic, cu gândul la trofeu Mesajul antrenoarei de la CSM București: „E un moment oportun să câștigăm Liga Campionilor”
Citește mai mult
Bojana Popovic, cu gândul la trofeu Mesajul antrenoarei de la CSM București: „E un moment  oportun să câștigăm Liga Campionilor”

Cristi Chivu semnează prelungirea de contract cu Inter

După patru ore de negocieri la sediul lui Inter, cele două părți au ajuns la un numitor comun, iar antrenorul român este așteptat să semneze până în 2028, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon.

Anunțul oficial ar urma să fie făcut de Giuseppe Marotta (69 de ani), președintele clubului, în cadrul Festivalului Serie A, care va avea loc la Parma (5-7 iunie), susține gazzetta.it.

Cristi Chivu și cele două trofee cucerite la Inter în acest sezon/ Foto: IMAGO Cristi Chivu și cele două trofee cucerite la Inter în acest sezon/ Foto: IMAGO
Cristi Chivu și cele două trofee cucerite la Inter în acest sezon/ Foto: IMAGO

Noua înțelegere îi va aduce lui Chivu și o creștere financiară substanțială. Salariul său se va apropia de 4 milioane de euro, plus bonusurile obișnuite, scrie corrieredellosport.it.

2,5 milioane de euro net
este salariu pe care Chivu îl are în prezent la Inter
  • În primul an sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a înregistrat 38 de victorii, 8 remize și 12 înfrângeri (126-59 golaveraj).

Răzvan Lucescu, despre Cristi Chivu: „Chivu nu e antrenor român, e antrenor italian!

Răzvan Lucescu consideră că fostul fundaș al naționalei nu poate fi catalogat drept „antrenor român” pentru că a făcut școala de antrenori în Italia și a antrenat doar în acea țară.

„Chivu nu e antrenor român, e antrenor italian! De ce e antrenor italian? Pentru că a făcut o treabă bună peste tot pe unde a activat, a făcut o carieră fenomenală la Inter, unde a câștigat tot ce a câștigat.

Apoi, Chivu a făcut școala de antrenori în Italia, a luat-o de jos, a antrenat la toate grupele de copii și juniori. Și a ajuns și la echipa a doua, cea de la Primavera. A câștigat și acolo.

Eu știu că cei de la Inter au știut ce calități are Chivu. Este român, da, dar este antrenor italian. A fost și la Parma, unde a făcut o treabă excelentă”, a declarat Răzvan Lucescu, conform digisport.ro.

Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (16).jpg
Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (16).jpg

Galerie foto (52 imagini)

Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (1).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (2).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (3).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (4).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (5).jpg
+52 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Chivu îl vrea cu orice preț Românul insistă pentru jucătorul lui Liverpool! Suma  pusă pe masă de Inter
Campionate
14:58
Chivu îl vrea cu orice preț Românul insistă pentru jucătorul lui Liverpool! Suma pusă pe masă de Inter
Citește mai mult
Chivu îl vrea cu orice preț Românul insistă pentru jucătorul lui Liverpool! Suma  pusă pe masă de Inter
Chivu l-a convins Veteranul lui Inter nu s-a mai retras după discuția cu antrenorul. Și-a prelungit contractul
Campionate
16:11
Chivu l-a convins Veteranul lui Inter nu s-a mai retras după discuția cu antrenorul. Și-a prelungit contractul
Citește mai mult
Chivu l-a convins Veteranul lui Inter nu s-a mai retras după discuția cu antrenorul. Și-a prelungit contractul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A murit șeful MI6 care a ajutat „eficient, loial și discret” România. „Nimeni nu l-a ascultat cu adevărat atunci”
A murit șeful MI6 care a ajutat „eficient, loial și discret” România. „Nimeni nu l-a ascultat cu adevărat atunci”
A murit șeful MI6 care a ajutat „eficient, loial și discret” România. „Nimeni nu l-a ascultat cu adevărat atunci”
Inter Milano prelungire contract Cristi Chivu giuseppe marotta
Știrile zilei din sport
Generația de Aur și Brazilia, experții Antenei 1 Foști mari fotbaliști sunt analiștii Mondialului + O surpriză: co-prezentator va fi o vedetă feminină a postului
Media
16:54
Generația de Aur și Brazilia, experții Antenei 1 Foști mari fotbaliști sunt analiștii Mondialului + O surpriză: co-prezentator va fi o vedetă feminină a postului
Citește mai mult
Generația de Aur și Brazilia, experții Antenei 1 Foști mari fotbaliști sunt analiștii Mondialului + O surpriză: co-prezentator va fi o vedetă feminină a postului
„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!”
Nationala
18:24
„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!”
Citește mai mult
„Am fost invidioși pe voi la Mondial” Selecționerul galez a vorbit la București despre Hagi și confruntările din 1992-1993: „Ne-ați rupt sufletul!”
Cine îi ia locul lui Kopic? Un străin e favorit pentru funcția de antrenor la Dinamo. A lucrat cu un nume uriaș
Superliga
17:38
Cine îi ia locul lui Kopic? Un străin e favorit pentru funcția de antrenor la Dinamo. A lucrat cu un nume uriaș
Citește mai mult
Cine îi ia locul lui Kopic? Un străin e favorit pentru funcția de antrenor la Dinamo. A lucrat cu un nume uriaș
Daniel Niculae, out! Hermannstadt anunță că nu-i prelungește contractul președintelui + Mesaj ferm: „Nu ne desființăm!”
Liga 2
10:34
Daniel Niculae, out! Hermannstadt anunță că nu-i prelungește contractul președintelui + Mesaj ferm: „Nu ne desființăm!”
Citește mai mult
Daniel Niculae, out! Hermannstadt anunță că nu-i prelungește contractul președintelui + Mesaj ferm: „Nu ne desființăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:53
„Nu mă surprinde” Mihai Stoica, după șocul plecării lui Zeljko Kopic de la Dinamo: „La fel s-ar fi întâmplat și la noi”
„Nu mă surprinde” Mihai Stoica, după șocul plecării lui Zeljko Kopic de la Dinamo: „La fel s-ar fi întâmplat și la noi”
20:57
„Am ajuns pe mâna unor venetici” Cornel Dinu, analiză dură. Ce spune despre Kopic și cine crede că ar trebui să vină la Dinamo
„Am ajuns pe mâna unor venetici” Cornel Dinu, analiză dură. Ce spune despre Kopic și cine crede că ar trebui să vină la Dinamo
21:55
Drama care i-a marcat viața Bellamy, emoționat în Ghencea de amintirea celui care i-a fost coleg, selecționer și a transformat fotbalul galez
Drama care i-a marcat viața Bellamy, emoționat în Ghencea de amintirea celui care i-a fost coleg, selecționer și a transformat fotbalul galez
21:10
Lovit de ghinion la Roland Garros S-a retras înainte de meciul carierei: „N-am putut dormi deloc”. Reacția virală a lui Agassi și cine sunt cei doi finaliști
Lovit de ghinion la Roland Garros S-a retras înainte de meciul carierei: „N-am putut dormi deloc”. Reacția virală a lui Agassi și cine sunt cei doi finaliști
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
Top stiri
Adrian Mutu, fizic de invidiat! FOTO. Cum arată „Briliantul” la 10 ani de la retragerea din fotbal
Superliga
19:00
Adrian Mutu, fizic de invidiat! FOTO. Cum arată „Briliantul” la 10 ani de la retragerea din fotbal
Citește mai mult
Adrian Mutu, fizic de invidiat! FOTO. Cum arată „Briliantul” la 10 ani de la retragerea din fotbal
Lot redus cu Țara Galilor Șapte jucători au plecat din cantonamentul României înainte de meciul din Ghencea. Printre ei se numără și Ianis Hagi
Nationala
10:54
Lot redus cu Țara Galilor Șapte jucători au plecat din cantonamentul României înainte de meciul din Ghencea. Printre ei se numără și Ianis Hagi
Citește mai mult
Lot redus cu Țara Galilor Șapte jucători au plecat din cantonamentul României înainte de meciul din Ghencea. Printre ei se numără și Ianis Hagi
Cum a dus-o pe FCSB în Europa Marius Baciu a dezvăluit secretul calificării în preliminariile Conference League: „Pe asta ne-am bazat”
Superliga
16:59
Cum a dus-o pe FCSB în Europa Marius Baciu a dezvăluit secretul calificării în preliminariile Conference League: „Pe asta ne-am bazat”
Citește mai mult
Cum a dus-o pe FCSB în Europa Marius Baciu a dezvăluit secretul calificării în preliminariile Conference League: „Pe asta ne-am bazat”
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
B365
04.06
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului
Citește mai mult
VIDEO | 12 mașini au fost distruse în urma unui accident produs în parcarea de la Dragonul Roșu, două persoane au ajuns la spital. O șoferiță ar fi pierdut controlul volanului

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 40 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
05.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share