Cristi Chivu (45 de ani) ar fi ajuns la o înțelegere pentru prelungirea contractului cu Inter.

Actualul acord era valabil până în vara lui 2027. Ce se schimbă, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul român a preluat banca tehnică a „nerazzurilor” în vara anului trecut, după scurta experiență de la Parma.

Chivu a reușit să cucerească eventul în primul său sezon la echipa din Milano, ceea ce i-a făcut pe oficialii clubului să-i ofere acestuia un nou contract.

Cristi Chivu semnează prelungirea de contract cu Inter

După patru ore de negocieri la sediul lui Inter, cele două părți au ajuns la un numitor comun, iar antrenorul român este așteptat să semneze până în 2028, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon.

Anunțul oficial ar urma să fie făcut de Giuseppe Marotta (69 de ani), președintele clubului, în cadrul Festivalului Serie A, care va avea loc la Parma (5-7 iunie), susține gazzetta.it.

Cristi Chivu și cele două trofee cucerite la Inter în acest sezon/ Foto: IMAGO

Noua înțelegere îi va aduce lui Chivu și o creștere financiară substanțială. Salariul său se va apropia de 4 milioane de euro, plus bonusurile obișnuite , scrie corrieredellosport.it.

2,5 milioane de euro net este salariu pe care Chivu îl are în prezent la Inter

În primul an sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a înregistrat 38 de victorii, 8 remize și 12 înfrângeri (126-59 golaveraj).

Răzvan Lucescu, despre Cristi Chivu: „Chivu nu e antrenor român, e antrenor italian!”

Răzvan Lucescu consideră că fostul fundaș al naționalei nu poate fi catalogat drept „antrenor român” pentru că a făcut școala de antrenori în Italia și a antrenat doar în acea țară.

„Chivu nu e antrenor român, e antrenor italian! De ce e antrenor italian? Pentru că a făcut o treabă bună peste tot pe unde a activat, a făcut o carieră fenomenală la Inter, unde a câștigat tot ce a câștigat.

Apoi, Chivu a făcut școala de antrenori în Italia, a luat-o de jos, a antrenat la toate grupele de copii și juniori. Și a ajuns și la echipa a doua, cea de la Primavera. A câștigat și acolo.

Eu știu că cei de la Inter au știut ce calități are Chivu. Este român, da, dar este antrenor italian. A fost și la Parma, unde a făcut o treabă excelentă”, a declarat Răzvan Lucescu, conform digisport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport