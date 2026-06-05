Semnal de alarmă pentru Franța FOTO. Vicecampioana mondială, înfrângere neașteptată înainte de CM 2026: „Este un avertisment”

Franța a pierdut penultimul meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale din 2026, scor 1-2 cu Coasta de Fildeș, pe Stade de la Beaujoire din Nantes.

Vicecampioana mondială a condus la pauză, după golul marcat de Rayan Cherki, însă africanii au întors rezultatul în repriza a doua.

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Eșecul a venit cu mai puțin de două săptămâni înaintea debutului Franței la turneul final.

Echipa lui Didier Deschamps va debuta la Cupa Mondială pe 16 iunie, la New York, împotriva Senegalului, într-o grupă din care mai fac parte Irak și Norvegia.

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Franța a început bine partida de la Nantes și a deschis scorul în finalul primei reprize.

Rayan Cherki a marcat după o acțiune individuală, însă Coasta de Fildeș a schimbat ritmul după pauză.

Guela Doue a egalat în minutul 84, apoi a oferit pasa decisivă pentru golul victoriei, înscris de Amad Diallo în minutul 84.

Didier Deschamps a folosit o formulă experimentală și a făcut 10 schimbări după pauză, iar jucătorii de la Paris Saint-Germain au fost menajați după finala Ligii Campionilor.

După meci, selecționerul Franței a recunoscut că echipa sa a pierdut controlul jocului în repriza a doua.

„O înfrângere nu este niciodată plăcută, chiar dacă am făcut unele lucruri bune în prima repriză.

În a doua repriză am făcut multe schimbări, dar aceasta nu este o scuză. Nu am mai fost la fel de buni după pauză, iar ei au adus multă viteză.

Vom întâlni același tip de echipă pe 16 iunie”, a spus Didier Deschamps, conform reuters.com.

Este un avertisment, dacă mai era nevoie, să nu credem că suntem mai buni decât suntem. Didier Deschamps, selecționerul Franței

Aurelien Tchouameni, jucătorul lui Real Madrid, a transmis același mesaj.

„Este păcat să pierzi, dar suntem într-o fază de pregătire, rămânem încrezători. Nu este nicio concluzie de tras din acest meci, chiar dacă l-am fi câștigat. Vom fi pregătiți”, a transmis acesta.

6 zile au mai rămas până la startul Cupei Mondiale. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Și Lucas Hernandez, fundașul lui PSG, a minimalizat importanța rezultatului:

„Vrem întotdeauna să câștigăm, dar suntem într-o fază de pregătire și au fost multe înlocuiri. Avem o stare de spirit bună.”

Rayan Cherki, marcatorul Franței, a admis, la fel ca Deschamps, că eșecul poate funcționa ca un avertisment înaintea Mondialului.

Este un mic avertisment și vă pot spune că nu mergem la Cupa Mondială crezând că suntem favoriți și că îi vom zdrobi pe toți. Rayan Cherki, jucătorul lui Manchester City

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