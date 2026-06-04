De ce a cedat Sorana Cîrstea Președintele FRT: „De-asta nu a mai jucat relaxată” » Cine a avut cel mai mare impact asupra sportivei +6 foto
Ion Țiriac și Sorana Cîrstea. Foto: Raed Krishan + montaj/GOLAZO.ro
Tenis

De ce a cedat Sorana Cîrstea Președintele FRT: „De-asta nu a mai jucat relaxată” » Cine a avut cel mai mare impact asupra sportivei

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 22:56
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 22:57
  • George Cosac (58 de ani) a vorbit despre performanțele reușite de Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) în ultimul sezon al carierei.
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Sportiva româncă s-a oprit în sferturile de finală la Roland Garros, unde a fost eliminată de Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA), iar președintele Federației Române de Tenis a identificat problema cu care s-a confruntat Sorana.

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George Cosac: „Nenumăratele gânduri au făcut-o să nu mai joace relaxată”

„Cred că și-a pus prea multă presiune. Ele au mai jucat un meci la începutul anului, unul mult mai echilibrat, pe trei seturi (7-6, 4-6, 6-2 pentru Andreeva, la Linz).

Eu bănuiesc că ușurința cu care Sorana a ajuns în sferturi i-a dat multă încredere, dar cred că tocmai asta a făcut-o să îi tremure puțin mâna, pentru că visa, ca orice sportiv, la o performanță mai mare.

Nenumăratele gânduri și întrebări pe care și le-a pus, probabil, au făcut-o să nu mai joace relaxată”, a spus Cosac, potrivit sptfm.ro.

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
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George Cosac: „Familia Țiriac și-a pus amprenta asupra ei în ultimii ani”

În plus, Cosac e de părere că familia Țiriac a influențat pozitiv cariera sportivei și a rememorat un episod în care tatăl acesteia i-a ignorat sfaturile.

„În 2013, când am devenit președinte, am mers să jucăm Fed Cup la Budapesta. La vremea aceea, Sorana era locul 21 sau 22 WTA, iar Simona era pe la 40-50.

Am avut o discuție cu tatăl Soranei și i-am spus că, din punctul meu de vedere, pentru că ea este o personalitate extrem de puternică, are nevoie de un antrenor cu personalitate, care să o țină în frâu și să o ghideze cum trebuie. Din păcate, nu m-a ascultat atunci.

Antrenorii erau extrem de scumpi și mai existau și alte considerente. Dar am văzut evoluția Simonei: până nu a luat un antrenor pe care l-a plătit, conform presei, cu 25.000 de dolari pe săptămână, nu a devenit numărul 1.

Antrenorul are rolul lui. Fetele noastre sunt campioane, bravo lor, au personalitate puternică și au unele ieșiri care nu se întâlnesc la multe jucătoare.

Eu cred că familia Țiriac și-a pus amprenta asupra ei în ultimii ani, de aceea a devenit mai liniștită și nu s-a mai consumat atât. Cred că atât Ion Ion, cât și domnul Țiriac, în perioada în care au călătorit împreună la mai multe turnee, și-au pus amprenta.

Cu asemenea oameni lângă tine, nu îți mai permiți să faci pe nebunul. Autocontrolul este diferența dintre un jucător de top și unul care își dorește să ajungă acolo”, a mai spus Cosac.

470.000 de euro
este suma câștigată de Sorana Cîrstea la Roland Garros. În total, sportiva a obținut 10,5 milioane de euro de-a lungul carierei

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