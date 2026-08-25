Record mondial corectat cu 29 de secunde! Timpul lui Yomif Kejelcha la finalul semimaratonului  pare desprins din viitor
Etiopianul Yomif Kejelcha a stabilit un record neomenesc / IMAGO
Atletism

Record mondial corectat cu 29 de secunde! Timpul lui Yomif Kejelcha la finalul semimaratonului pare desprins din viitor

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 10:54
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 10:54
  • Etiopianul Yomif Kejelcha a alergat semimaratonul de la Buenos Aires în 56 de minute și 51 de secunde, un timp care rescrie recordul mondial al probei.
  • Cât de rapid a fost? A alergat 21,1 kilometri cu o viteză medie de peste 22 km/h!
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Performanța reușită duminică, la Buenos Aires, de Yomif Kejelcha, e una de excepție. Atletul etiopian a câștigat Media Maraton Ciudad de Buenos Aires în 56:51, stabilind un nou record mondial la semimaraton.

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Timpul este unul uluitor, cu 29 de secunde mai bun decât precedentul record, de 57:20, stabilit de ugandezul Jacob Kiplimo la Lisabona.

Dar ce înseamnă un record de 56 de minute și 51 de secunde? Cum un semimaraton are 21,0975 kilometri, rezultă că etiopianul a avut o viteză medie de 22,25 km/h!

A simțit nevoia să accelereze!

Etiopianul a alergat aproape o oră cu o viteză pe care un om obișnuit ar considera-o un chin serios chiar și pe distanțe scurte, în condițiile în care o alergare recreațională obișnuită se desfășoară în jurul a 8–12 km/h.

Sau, altfel spus, a alergat fiecare sută de metri în 16,2 secunde. Ca reper, un adult obișnuit poate ajunge într-un sprint de 100 de metri la viteze care, pe hârtie, se apropie de ritmul susținut de Kejelcha.

Diferența uluitoare este că etiopianul a menținut acest ritm aproape o oră. Timp în care a repetat acest sprint de 211 ori la rând, fără pauză!

Șocant e că Kejelcha nici măcar nu a alergat cei peste 21 de kilometri în același ritm. Ci a simțit nevoia să mărească tempoul în partea a doua! World Athletics notează că Kejelcha a trecut de borna de 10 kilometri în 27:19, după care a început să accelereze și mai mult!

Ultimii 10 kilometri au fost parcurși în 26 de minute și 45 de secunde. Iar ultimul kilometru în 2 minute și 32 de secunde!

Ultimii 1.000 de metri cu peste 23 km/h

Condițiile meteo i-au fost favorabile etiopianului, aproximativ 6 grade Celsius la start și o briză ușoară.

Interesant e că ugandezul Jacob Kiplimo alergase în 2025 la Barcelona 56:42, un timp chiar mai rapid decât cel reușit acum de Kejelcha, numai că performanța nu a fost ratificată drept record mondial, deoarece cursa nu a respectat în totalitate regulamentul World Athletics.

Problema a fost atunci că, în anumite porțiuni, Kiplimo a alergat la doar aproximativ 10–15 metri în spatele mașinii de ritm, iar uneori chiar mai aproape. Iar mașina care merge înaintea alergătorilor poate perturba fluxul de aer și poate crea o zonă cu rezistență aerodinamică mai mică în spatele ei.

În plus, oficialii au considerat că Kiplimo a primit și indicații de coaching în timpul cursei, lucru care este de asemenea nepermis.

Duminică s-a încheiat doar încă un episod din duelul extraordinar dintre cei doi alergători. În 2021, Kiplimo „scosese” 57:31 la Lisabona. Kejelcha „mutase” recordul la Valencia, în 2024, la 57:30. Kiplimo l-a depășit din nou la Lisabona, 57:20, anul acesta în martie, iar Kejelcha a revenit acum la vârful clasamentului. Ce urmează?

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