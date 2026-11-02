„Vom face memoriu la CCA” FOTO. Oficialul din Superliga a răbufnit:  „Cei din camera VAR dormeau!”
Attila Hadnagy/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Vom face memoriu la CCA” FOTO. Oficialul din Superliga a răbufnit: „Cei din camera VAR dormeau!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 14:35
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 14:42
  • Attila Hadnagy (46 de ani), directorul general al celor de la Sepsi OSK, a lansat un atac dur la adresa arbitrajului după remiza cu Oțelul, scor 1-1.
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Covăsnenii au fost foarte aproape să plece cu toate cele trei puncte din deplasarea de la Galați, după reușita semnată de Dimitri Oberlin (29 de ani) în minutul 68.

Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a ratat însă victoria. În minutul 90+3, „centralul” Florin Andrei a acordat penalty pentru gazde. Nuno Pedro (31 de ani) a transformat lovitura de la 11 metri, iar partida s-a încheiat la egalitate.

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Attila Hadnagy: „Cei din camera VAR dormeau!”

Oficialul echipei din Sfântu Gheorghe a a criticat prestația brigăzii de arbitri și a transmis că gruparea covăsneană se va adresa si Comisie Centrale a Arbitrilor (CCA).

„A fost un meci echilibrat, per total rezultatul este echitabil, însă puteam câștiga dacă cei din camera VAR nu dormeau!

În minutul 14, Silva trebuia eliminat după un fault clar, iar în minutul 49 trebuia să primim penalty, după ce Christopoulos i-a găurit laba piciorului lui Silaghi. Dacă nici asta nu e penalty!

Nu am uitat că Andrei Florin a dat un penalty într-un meci decisiv din Liga 2, cu Voluntari, pentru un fault în atac!

În camera VAR, Bogdan Dumitrache a dormit până în minutul 90+3. Vom face memoriu la CCA, chiar dacă sunt convins că nu se vor lua măsuri radicale”, a declarat Attila Hadnagy, citat de prosport.ro.

Cele două decizii de arbitraj contestate de cei de la Sepsi:

Faultul lui Miguel Silva asupra lui Oberlin ('14). Portughezul a primit cartonaș galben (FOTO: captură Prima Sport 1) Faultul lui Miguel Silva asupra lui Oberlin ('14). Portughezul a primit cartonaș galben (FOTO: captură Prima Sport 1)
Faultul lui Miguel Silva asupra lui Oberlin ('14). Portughezul a primit cartonaș galben (FOTO: captură Prima Sport 1)
Intervenția lui Christopoulos asupra lui Silaghi ('49). Sepsi nu a primit penalty (FOTO: captură Prima Sport 1) Intervenția lui Christopoulos asupra lui Silaghi ('49). Sepsi nu a primit penalty (FOTO: captură Prima Sport 1)
Intervenția lui Christopoulos asupra lui Silaghi ('49). Sepsi nu a primit penalty (FOTO: captură Prima Sport 1)

Brigada de arbitri de la Oțelul - Sepsi OSK

  • Arbitru: Florin Andrei
  • A1: Mircea Grigoriu
  • A2: Cosmin Bojan
  • Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache
  • Arbitru AVAR: Eugen Gheorghe

În urma rezultatului de la Galați, formația antrenată de Ovidiu Burcă este pe locul 11, cu 15 puncte, în timp ce Oțelul ocupă poziția 13, cu 12 puncte. Pentru Sepsi urmează confruntarea cu FC Voluntari.

Este un meci foarte important, ținând cont că întâlnim o contracandidată la evitarea retrogradării. Jucăm acasă și trebuie să ștergem rușinea din meciul cu Craiova (n.red. 0-5). Attila Hadnagy, directorul general al celor de la Sepsi OSK

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