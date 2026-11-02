„Cele mai evidente defecte ale lui Inter” Mesaj clar pentru Cristi Chivu: „Trebuie să întoarcem foaia imediat”
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Campionate

„Cele mai evidente defecte ale lui Inter” Mesaj clar pentru Cristi Chivu: „Trebuie să întoarcem foaia imediat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 12:37
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 12:41
  • Presa din Italia a scos în evidență punctele slabe ale lui Inter din derby-ul pierdut cu AC Milan, scor 1-3.
  • Pentru Cristi Chivu (46 de ani), acesta a fost al treilea eșec consecutiv pe banca nerazzurrilor în fața marii rivale din oraș.
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Jurnaliștii din „Cizmă” au remarcat că Inter a suferit în defensivă și a dat dovadă de lipsă de concentrare în momentele decisive ale derby-ului.

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Presa din Italia: „Cele mai evidente defecte ale lui Inter”

„Meciul de ieri (n.r. sâmbătă) a scos la iveală cele mai evidente defecte ale echipei Inter antrenate de Chivu: o abordare neglijentă, o lipsă de percepție a pericolului în situațiile decisive care au dus la primele două goluri ale Milanului.

Pentru că, în momentul în care Moreira a accelerat spre Carlos Augusto, niciunul dintre cei trei fundași centrali nu-și urmărea atacantul advers.

O imagine extrem de clară care explică lipsa acoperirii și un marcaj extrem de superficial al apărării echipei Inter. Așa nu se poate sub nicio formă și toată lumea este pe deplin conștientă de acest lucru.

La al doilea gol al «rossonerilor», lipsește atenția la desprinderea lui Rabiot: Barella nu-l urmărește pe francez, care reușește astfel să trimită acea lovitură-centrare norocoasă care intră în poartă.

Același mijlocaș comite o greșeală naivă care duce la lovitura liberă din care s-a marcat al treilea gol”, notează fcinternews.it.

Presa din Italia: „E timpul să întoarcem foaia”

Italienii susțin că este nevoie ca Inter să arate altă față la meciul de marți cu Feyenoord, din etapa #4 a fazei principale a Ligii Campionilor.

„Acum, trebuie să întoarcem foaia imediat, pentru că Inter va juca marți la Rotterdam, pe un teren dificil.

În fața nerazzurrilor se va afla o echipă Feyenoord luptătoare, care a învins-o pe Como (n.r. scor 3-2) cu nici măcar o lună în urmă. Vor fi necesare ambiție, determinare, intensitate și odihnă.

Pentru că erorile tehnice pot apărea și sunt comise de toți jucătorii, dar când lipsește atitudinea și dorința de a ataca adversarul, atunci trebuie să ne gândim la ce s-a întâmplat.

Inter trebuie să treacă rapid peste acest moment, învățând însă din greșelile din derby și din ultimele evoluții slabe”, au mai scris italienii.

După primele 3 etape din Liga Campionilor, Inter ocupă locul 21, cu 3 puncte. De partea cealaltă, Feyenoord ocupă poziția 26, la egalitate de puncte cu gruparea antrenată de Cristi Chivu.

  • Feyenoord - Inter se joacă marți, de la ora 22:00, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 4 și Prima Sport 5.

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