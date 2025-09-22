„Nu e o canalie!” Aurel Țicleanu, coleg în tinerețe cu Ion Geolgău, analizează situația acestuia + Idila lui Geolgău cu Nadia Comăneci

Ion Geolgău, 64 de ani, oficial FRF, i-a trimis mesaje cu tentă erotică unei mame al cărei copil era înscris la o selecție pentru loturile naționale de juniori.

Aurel Țicleanu, 66 de ani, crede că mesajele trimise de fostul său coleg de la Craiova nu au legătură cu selecționarea copilului.

Ion „Gheorghiță” Geolgău e protagonistul unui nou scandal în fotbalul românesc. Șeful scouterilor Federației Române de Fotbal a trimis mesaje cu tentă sexuală unei mame ce avea copilul înscris la o selecție pentru lotul național de juniori.

Conversațiile de pe Whatsapp au ajuns în presă, în Gazeta de Cluj, FRF a deschis o anchetă, iar cazul lui Ion Geolgău va fi judecat de Comisia de Etică.

Aurel Țicleanu: „Un bărbat căruia îi place o femeie”

GOLAZO.ro a luat legătura cu unul dintre oamenii care-l cunosc cel mai bine pe Geolgău, și anume Aurel Țicleanu, pentru a afla opinia celui din urmă despre caz .

Cei doi au fost vreme de nouă ani coechipieri la Universitatea Craiova, jucând împreună și la echipa națională.

Bună ziua, domnule Țicleanu. Voiam să vă întreb despre prietenul dumneavoastră, domnul Geolgău...

Domnule, pentru mine cazul nu există pentru că nu-l cunosc. Un eveniment care s-a petrecut acum un an... Iar Georghiță nu are atribuțiuni pe partea de selecționare la loturile naționale. Federația Română de Fotbal are loturi naționale de la 14 ani în sus. Să-și rezolve problemele, eu nu știu!

Comunicat FRF:

În ultimii doi ani, Ion Geolgău nu s-a mai ocupat de selecția propriu-zisă a loturilor de juniori, ci doar de coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11.

Dar domnul Geolgău va avea probleme și la nivel de FRF.

Eu nu știu implicațiile… dacă mesajele au apărut în presă în contextul unei condiționări, să zicem. Foarte bine, treaba lor . Nu știu ce consecințe sunt acolo, ce au făcut, care sunt lucrurile, de ce s-a făcut chestia asta. Poate să fie pur și simplu un bărbat căruia îi place o femeie și îi face avansuri.

Domnul Geolgău spune că puștul respectiv, fiul doamnei, n-a fost convocat la lot (n.r. într-o declarație oferită pentru Prosport).

Păi nu putea să fie convocat. Ăsta, ce vă spun acum, este fapt. Federația Română de Fotbal nu are lot național U11, U12, U13, unde domnul Geolgău, acum un an, era pe teritoriul dânsului. Aici e o contradicție în termeni.

Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii. Ion Geolgău pentru Prosport

Aurel Țicleanu: „Nu cred că e o canalie”

Ce urmează pentru Ion Geolgău? Știm că a mai avut probleme. A fost acuzat în trecut că a cerut mită pentru a favoriza selecția mai multor jucători la loturile de juniori ale României.

Își va rezolva problemele, greșelile dânsului. Dacă e o greșeală, dacă nu e o greșeală... Dar până la urmă, eu nu pot să știu, poate e un bărbat căruia îi place o femeie și asta e rolul bărbatului, să facă primul pas .



Nu cred că domnul Geolgău este o canalie care să condiționeze selecționarea unui copil de niște servicii, mai ales de genul ăsta. De niciun fel de servicii, dar mai ales de genul ăsta.

Știți că FRF a deschis o anchetă internă...

Foarte bine a făcut. Federația este un nume, domnul Geolgău e un nume, e o legendă a fotbalului românesc. Lucrurile nu pot să rămână așa. Trebuie rezolvate, într-o formă sau alta. Deci pentru asta sunt total de acord.



E simplu, pentru că sunt mesaje scrise. Și atunci nu mai e că: «dom'le, știi, am crezut, că am zis, că nu știu». Se vede clar acolo. Deci, după mine, mi se pare o sarcină relativ ușoară.



Dacă sunt doar niște mesaje între un bărbat și o femeie, are probleme cu familia. Iar dacă sunt mesaje între un bărbat și o femeie în care se condiționează selecționarea unui puști la loturile naționale, atunci e o problemă și cu instituția, cu FRF . Nu pot spune mai multe, pentru că sunt de două săptămâni în spital.

Îmi pare rău să aud asta. Totul e în regulă din punct de vedere al sănătății?

Da, slavă Domnului. La vârsta noastră ne controlăm, încercăm să rezolvăm ce apare, le luăm ușor, ușor, pe toate. Și nu prea mai am ce să spun. Plus că domnul Geolgău are 64-65 de ani. Să-și rezolve problemele.

Știți că domnul Geolgău a fost tot timpul considerat un „crai”. Povestea idilei sale cu Nadia...

Am fost și noi tineri, era firesc. Nu putem judeca prezentul după trecut. Atunci erau alte vremuri.

Idila lui Geolgău cu Nadia Comăneci

Cunoscut încă de pe vremea Craiovei Maxima ca un „bărbat cu trecere la femei”, Geolgău a fost, conform apropiaților din anii ‘80, iubitul Nadiei Comăneci. Fosta mare gimnastă era văzută cu regularitate la meciurile de acasă ale Universității Craiova, mai ales în sezonul 1982-1983.

Relația lor a fost privită ca un gest de mare curaj din partea lui Geolgău, pentru că legendara gimnastă era apropiată și de Nicușor Ceaușescu, fiul dictatorului.

Informația că între Nadia și Geolgău a existat o idilă a fost confirmată și de Andrei Păunescu, fiul faimosului poet. Andrei, într-o emisiune de la Dolce Sport, a spus următoarele, comentând o fotografie făcută după victoria, 1-0 în martie '83, cu Kaiserslautern.

E acolo Valeriu Penișoară, compozitorul imnului, minunata Nadia Comăneci. Lângă ea, deloc întâmplător, Gheorghiță Geolgău. Nu intru în detalii, eu eram prea mic să aflu atunci alte amănunte despre ei. În stânga fotografiei sunt Țicleanu și Ciupitu. Andrei Păunescu, fiul lui Adrian Păunescu

Ion Geolgău lângă Nadia Comăneci.

