„Nu e o canalie!” Aurel Țicleanu, coleg în tinerețe cu Ion Geolgău, analizează situația acestuia + Idila lui Geolgău cu Nadia Comăneci
Aurel Țicleanu, vicepreședintele Comisiei Tehnice a FRF. Foto: Sport Pictures
Special

„Nu e o canalie!” Aurel Țicleanu, coleg în tinerețe cu Ion Geolgău, analizează situația acestuia + Idila lui Geolgău cu Nadia Comăneci

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 12:56
alt-text Actualizat: 22.09.2025, ora 13:51
  • Ion Geolgău, 64 de ani, oficial FRF, i-a trimis mesaje cu tentă erotică unei mame al cărei copil era înscris la o selecție pentru loturile naționale de juniori.
  • Aurel Țicleanu, 66 de ani, crede că mesajele trimise de fostul său coleg de la Craiova nu au legătură cu selecționarea copilului.

Ion „Gheorghiță” Geolgău e protagonistul unui nou scandal în fotbalul românesc. Șeful scouterilor Federației Române de Fotbal a trimis mesaje cu tentă sexuală unei mame ce avea copilul înscris la o selecție pentru lotul național de juniori.

Conversațiile de pe Whatsapp au ajuns în presă, în Gazeta de Cluj, FRF a deschis o anchetă, iar cazul lui Ion Geolgău va fi judecat de Comisia de Etică.

Aurel Țicleanu: „Un bărbat căruia îi place o femeie”

GOLAZO.ro a luat legătura cu unul dintre oamenii care-l cunosc cel mai bine pe Geolgău, și anume Aurel Țicleanu, pentru a afla opinia celui din urmă despre caz.

Cei doi au fost vreme de nouă ani coechipieri la Universitatea Craiova, jucând împreună și la echipa națională.

Bună ziua, domnule Țicleanu. Voiam să vă întreb despre prietenul dumneavoastră, domnul Geolgău...

Domnule, pentru mine cazul nu există pentru că nu-l cunosc. Un eveniment care s-a petrecut acum un an... Iar Georghiță nu are atribuțiuni pe partea de selecționare la loturile naționale. Federația Română de Fotbal are loturi naționale de la 14 ani în sus. Să-și rezolve problemele, eu nu știu!

Comunicat FRF:

  • În ultimii doi ani, Ion Geolgău nu s-a mai ocupat de selecția propriu-zisă a loturilor de juniori, ci doar de coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11.

Dar domnul Geolgău va avea probleme și la nivel de FRF.

Eu nu știu implicațiile… dacă mesajele au apărut în presă în contextul unei condiționări, să zicem. Foarte bine, treaba lor. Nu știu ce consecințe sunt acolo, ce au făcut, care sunt lucrurile, de ce s-a făcut chestia asta. Poate să fie pur și simplu un bărbat căruia îi place o femeie și îi face avansuri.

Domnul Geolgău spune că puștul respectiv, fiul doamnei, n-a fost convocat la lot (n.r. într-o declarație oferită pentru Prosport).

Păi nu putea să fie convocat. Ăsta, ce vă spun acum, este fapt. Federația Română de Fotbal nu are lot național U11, U12, U13, unde domnul Geolgău, acum un an, era pe teritoriul dânsului. Aici e o contradicție în termeni.

Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii. Ion Geolgău pentru Prosport

Aurel Țicleanu: „Nu cred că e o canalie”

Ce urmează pentru Ion Geolgău? Știm că a mai avut probleme. A fost acuzat în trecut că a cerut mită pentru a favoriza selecția mai multor jucători la loturile de juniori ale României.

Își va rezolva problemele, greșelile dânsului. Dacă e o greșeală, dacă nu e o greșeală... Dar până la urmă, eu nu pot să știu, poate e un bărbat căruia îi place o femeie și asta e rolul bărbatului, să facă primul pas.

Nu cred că domnul Geolgău este o canalie care să condiționeze selecționarea unui copil de niște servicii, mai ales de genul ăsta. De niciun fel de servicii, dar mai ales de genul ăsta.

Știți că FRF a deschis o anchetă internă...

Foarte bine a făcut. Federația este un nume, domnul Geolgău e un nume, e o legendă a fotbalului românesc. Lucrurile nu pot să rămână așa. Trebuie rezolvate, într-o formă sau alta. Deci pentru asta sunt total de acord.

E simplu, pentru că sunt mesaje scrise. Și atunci nu mai e că: «dom'le, știi, am crezut, că am zis, că nu știu». Se vede clar acolo. Deci, după mine, mi se pare o sarcină relativ ușoară.

Dacă sunt doar niște mesaje între un bărbat și o femeie, are probleme cu familia. Iar dacă sunt mesaje între un bărbat și o femeie în care se condiționează selecționarea unui puști la loturile naționale, atunci e o problemă și cu instituția, cu FRF. Nu pot spune mai multe, pentru că sunt de două săptămâni în spital.

Îmi pare rău să aud asta. Totul e în regulă din punct de vedere al sănătății?

Da, slavă Domnului. La vârsta noastră ne controlăm, încercăm să rezolvăm ce apare, le luăm ușor, ușor, pe toate. Și nu prea mai am ce să spun. Plus că domnul Geolgău are 64-65 de ani. Să-și rezolve problemele.

Știți că domnul Geolgău a fost tot timpul considerat un „crai”. Povestea idilei sale cu Nadia...

Am fost și noi tineri, era firesc. Nu putem judeca prezentul după trecut. Atunci erau alte vremuri.

Idila lui Geolgău cu Nadia Comăneci

Cunoscut încă de pe vremea Craiovei Maxima ca un „bărbat cu trecere la femei”, Geolgău a fost, conform apropiaților din anii ‘80, iubitul Nadiei Comăneci. Fosta mare gimnastă era văzută cu regularitate la meciurile de acasă ale Universității Craiova, mai ales în sezonul 1982-1983.

Relația lor a fost privită ca un gest de mare curaj din partea lui Geolgău, pentru că legendara gimnastă era apropiată și de Nicușor Ceaușescu, fiul dictatorului.

Informația că între Nadia și Geolgău a existat o idilă a fost confirmată și de Andrei Păunescu, fiul faimosului poet. Andrei, într-o emisiune de la Dolce Sport, a spus următoarele, comentând o fotografie făcută după victoria, 1-0 în martie '83, cu Kaiserslautern.

E acolo Valeriu Penișoară, compozitorul imnului, minunata Nadia Comăneci. Lângă ea, deloc întâmplător, Gheorghiță Geolgău. Nu intru în detalii, eu eram prea mic să aflu atunci alte amănunte despre ei. În stânga fotografiei sunt Țicleanu și Ciupitu. Andrei Păunescu, fiul lui Adrian Păunescu
Ion Geolgău lângă Nadia Comăneci. Ion Geolgău lângă Nadia Comăneci.
Ion Geolgău lângă Nadia Comăneci.

Citește și

Secretul expulzării Israelului Cine și de ce vrea dintr-odată ca Israel să fie exclus din fotbal.  Legătura cu PSG și UEFA
Campionate
12:06
Secretul expulzării Israelului Cine și de ce vrea dintr-odată ca Israel să fie exclus din fotbal. Legătura cu PSG și UEFA
Citește mai mult
Secretul expulzării Israelului Cine și de ce vrea dintr-odată ca Israel să fie exclus din fotbal.  Legătura cu PSG și UEFA
De ce va fi Dembele de Aur Avantajul față de ceilalți candidați. Semnele care arată că el va câștiga Balonul de Aur
Campionate
11:34
De ce va fi Dembele de Aur Avantajul față de ceilalți candidați. Semnele care arată că el va câștiga Balonul de Aur
Citește mai mult
De ce va fi Dembele de Aur Avantajul față de ceilalți candidați. Semnele care arată că el va câștiga Balonul de Aur

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Nadia Comaneci SCANDAL hartuire sexuala Aurel Ticleanu ion geolgau
Știrile zilei din sport
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Nationala
12:45
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Citește mai mult
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Diverse
13:13
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Citește mai mult
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Campionate
11:56
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal, după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Citește mai mult
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Nationala
11:15
Mitriță, „niciun regret” Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Citește mai mult
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
18:03
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
16:43
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
17:06
„Cel mai important pas al carierei” Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
„Cel mai important pas al carierei”  Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Top stiri din sport
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Superliga
10:52
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Citește mai mult
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Campionatul Mondial
10:45
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Citește mai mult
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Superliga
12:36
Ce a remarcat Panduru Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Citește mai mult
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Campionate
10:16
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Citește mai mult
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 14 rapid 21 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share