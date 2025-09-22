Secretul expulzării Israelului Cine și de ce vrea dintr-odată ca Israel să fie exclus din fotbal.  Legătura cu PSG și UEFA
Atacul Israelului asupra capitalei Qatarului pe 9 septembrie, având ca țintă liderii Hamas. Cauza presiunilor de la UEFA Foto: Imago
Secretul expulzării Israelului Cine și de ce vrea dintr-odată ca Israel să fie exclus din fotbal. Legătura cu PSG și UEFA

  • Israel riscă suspendarea din competițiile europene ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.
  • Dar nu distrugerea Gaza și acuzația extrem de gravă ONU au mărit la maximum presiunea la UEFA împotriva autorităților de la Ierusalim.
  • Culisele conflictului, în rândurile de mai jos. 

Războiul din Gaza durează de aproape doi ani, din 7 octombrie 2023. După masacrul Hamas, Israel a distrus teritoriile palestiniene. Zeci de mii de oameni și-au pierdut viața în acest conflict.

Citește și
ONU a acuzat guvernul de la Ierusalim de genocid, dar premierul Benjamin Netanyahu nu oprește asediul continuu în Gaza.

Ce a declanșat scenariul excluderii Israelului: atacul asupra Doha cu țintă Hamas

Până acum, nici UEFA, nici FIFA nu au acționat împotriva Israelului. Nu l-au amenințat oficial cu îndepărtarea din fotbal.

Dintr-odată însă, posibilitatea suspendării nu mai este exclusă.

De ce există acum acest scenariu? Ce a declanșat schimbarea radicală? Cine e în spatele ei?

Schimbarea ar fi apărut tot din Orientul Mijlociu, după 9 septembrie.

În acea zi, aviația israeliană a bombardat o clădire din Doha, capitala Qatarului, în districtul Leqtaifiya, unde se află șefii Hamas, ascunși într-un complex rezidențial al guvernului local.

Ei au fost ținta atacului, primul declanșat de Israel asupra Doha.

Al-Khelaifi, liderul lui PSG și emisarul Qatarului, face presiuni la UEFA

De atunci, qatarienii fac presiuni la UEFA pentru blocarea naționalei și echipelor de club israeliene din competițiile europene.

Emisarul autorităților de la Doha este Nasser Al-Khelaifi, președintele lui Paris Saint-Germain și, mai ales, cel care conduce QSI (Qatar Sports Investments), proprietarul clubului francez.

Foarte apropiat de emirul Tamim Al-Thani, dar și de liderul UEFA, Aleksander Ceferin.

Discuție aprinsă în tribună între Al-Khelaifi (stânga) și Ceferin Foto: Imago Discuție aprinsă în tribună între Al-Khelaifi (stânga) și Ceferin Foto: Imago
Discuție aprinsă în tribună între Al-Khelaifi (stânga) și Ceferin Foto: Imago

Al-Khelaifi, 51 de ani, a fost ales în 2021 președintele Asociației Cluburilor Europene (ECA) și e membru al Comitetului Executiv UEFA din 2019.

UEFA dezminte că s-ar lua marți o decizie radicală

Publicația Israel Hayom a anunțat că o decizie UEFA ar fi iminentă, așteptată marți.

Totuși, surse apropiate de forul continental susțin că nu este pregătită nicio ședință urgentă a Comitetului Executiv.

După reuniunea ComEx de la Tirana, pe 11 septembrie, următoarea întâlnire a boardului decizional UEFA e programată pe 3 decembrie, la sediul de la Nyon.

Burleanu nu are drept de vot la deciziile Comitetului Executiv UEFA

Cum Răzvan Burleanu e și el parte din Comitetul Executiv UEFA, exista întrebarea ce va face președintele FRF.

Răzvan Burleanu, 41 de ani, președintele FRF din 2014 Foto: Sport Pictures Răzvan Burleanu, 41 de ani, președintele FRF din 2014 Foto: Sport Pictures
Răzvan Burleanu, 41 de ani, președintele FRF din 2014 Foto: Sport Pictures

Numai că Burleanu doar asistă la ședințele ComEx, în calitate de membru al Consiliului FIFA.

Nu are drept de vot, neputând influența direct hotărârile UEFA.

