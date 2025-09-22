De ce va fi Dembele de Aur Avantajul față de ceilalți candidați. Semnele care arată că el va câștiga Balonul de Aur
Balonul de Aur, cel mai prețios trofeu individual din fotbal Foto: Imago
De ce va fi Dembele de Aur Avantajul față de ceilalți candidați. Semnele care arată că el va câștiga Balonul de Aur

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 11:34
alt-text Actualizat: 22.09.2025, ora 11:38
  • Ousmane Dembele a cucerit patru trofee în 2024-2025, mai ales Liga Campionilor, principalul său atu.
  • Pe un post nou, vârf, a fost liderul celei mai bune echipe a Franței și a Europei: PSG. Cu cifre fantastice.
  • Ce au spus Luis Enrique, Kylian Mbappe și Hansi Flick. 

La 28 de ani, Ousmane Dembele e în vârful carierei. Și toți specialiștii, toate casele de pariuri îl văd pe atacantul lui PSG marele câștigător al Balonului de Aur din acest an.

Chiar dacă s-a accidentat și nu a mai jucat după 30 august, dispariția sa în toamnă nu influențează cu nimic trofeul.

Votarea era încheiată la sfârșitul verii. S-a ținut cont doar de sezonul precedent, 1 august 2024 - 13 iulie 2025, incluzând și Mondialul Cluburilor.

Luni seară, ceremonia de decernare Ballon d’Or (anchetă realizată de France Football; votează 100 de jurnaliști din primele 100 de țări ale clasamentului FIFA) va începe la ora 20:30, la Theatre du Chatelet din Paris. Premiul va fi oferit de Ronaldinho.

Luis Enrique cântă: „Și Ousmane Balonul de Aur”. Ce au spus Mbappe și Flick

Semnele care arată că el va fi jucătorul anului. În ultimele zile, se vorbește doar despre internaționalul francez.

Întrebat sâmbătă, în conferința de presă, de o jurnalistă braziliană ce crede despre această ediție, Luis Enrique a răspuns cântând:

  • „Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or”. Și Ousmane Balonul de Aur!

Pe Parc des Princes și în întreg Parisul se fredonează doar cântecul cu Dembele și Balonul de Aur.

Creat de DJ Snake la sărbătoarea echipei după câștigarea Ligii Campionilor.

Kylian Mbappe, unul dintre contracandidați, a spus de curând, la TF1: „Dacă ar fi după mine, i-aș duce trofeul acasă”. Completând: „În 2025, nu pot fi eu”.

Faptul că Mbappe va rămâne luni la Madrid e o dovadă că Balonul nu e al lui.

La rândul său, Hansi Flick, antrenorul Barcelonei (care-i are pe lista principală BdO pe Lamine Yamal și pe Raphinha), a sugerat că altcineva e primul.

Cred că Lamine va cuceri trofeul într-o zi, dar numai faptul că a fost acolo (n.r. în luptă pentru locul 1) este un semn de respect. Toți cei care-l primesc îl merită. Trebuie să fim acolo și să arătăm respect învingătorilor. E extrem de important Hansi Flick, antrenor Barcelona

Dembele a fost deasupra tuturor în anul vieții. Cifre extraordinare

De ce merită Dembele mai mult decât ceilalți în 2024-2025? Pentru că a fost liderul celei mai valoroase echipe a anului.

  • PSG a învins în Liga Campionilor, după 5-0 în finala cu Inter Milano. Și a jucat ultimul act la Mondialul Cluburilor (0-3 cu Chelsea). 
Ousmane Dembele, decarul lui PSG, și trofeul Ligii Campionilor Foto: Imago Ousmane Dembele, decarul lui PSG, și trofeul Ligii Campionilor Foto: Imago
Ousmane Dembele, decarul lui PSG, și trofeul Ligii Campionilor Foto: Imago

Ousmane a sărbătorit patru trofee sezonul trecut:

  • Titlul în Ligue 1, Cupa și Supercupa Franței, Champions League. Cărora li s-a adaugat pe 13 august, în actuala stagiune, Supercupa Europei. 

Cifrele lui OD10 au fost fantastice stagiunea precedentă.

51 de goluri
(35 de reușite, 16 assisturi) a influențat Dembele în 53 de meciuri jucate în 2024-2025 în toate competițiile

Mai ales în acest an calendaristic 2025, când Luis Enrique l-a mutat de pe extremă în vârful atacului, a fost extraordinar:

  • 27 de goluri. 
  • 9 assisturi. 

Decisiv în toate competițiile câștigate de PSG. A dominat Franța, Top 5 Europa și Liga Campionilor cu statistica sa.

Ousmane și-a spulberat vechiul record de goluri influențate.

21 de reușite
a avut Dembele în 2018-2019, cu Barcelona (14 goluri, 7 pase)

Rivalii lui Dembele pentru Balonul de Aur

Ce au realizat contracandidații lui Dembele în 2024-2025?

Lamine Yamal (18 ani, Barcelona): 18 goluri și 25 de pase decisive în 55 de întâlniri. Titlul în LaLiga, Cupa și Supercupa Spaniei.

Raphinha (28 de ani, Barcelona): 34 de goluri, 25 de assisturi în 57 de partide. Titlul în LaLiga, Cupa și Supercupa Spaniei.

Duel Lamine Yamal vs Kylian Mbappe, la echipele naționale Foto: Imago Duel Lamine Yamal vs Kylian Mbappe, la echipele naționale Foto: Imago
Duel Lamine Yamal vs Kylian Mbappe, la echipele naționale Foto: Imago

Kylian Mbappe (26 de ani, Real Madrid): 44 de goluri și 5 assisturi în 59 de meciuri. Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.

Mohamed Salah (33 de ani, Liverpool): 34 de goluri, 23 de pase în 52 de jocuri. Un singur trofeu, titlul în Premier League.

Achraf Hakimi (26 de ani, PSG): 11 goluri, 16 assisturi, 55 de partide. Titlul în Ligue 1, Cupa și Supercupa Franței, Champions League.

Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Liga Campionilor balonul de aur PSG kylian mbappe ousmane dembele lamine yamal
