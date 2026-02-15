Aurel Țicleanu, fost mare fotbalist al Craiovei, a comentat la TV în acest weekend faza la care FCSB a cerut henț la Băsceanu, în meciul de Cupă

Ex-mijlocașul susținuse în emisiunea Prima Sport că mingea nu e atinsă de Băsceanu doar cu umărul

Aurel Țicleanu a primit apoi mesaje de la un parlamentar USR, Ciprian Rigman, care l-a certat pentru că „îi țineți isonul lui Becali”.

Acesta a primit amenințări și injurii de la suporterii Universității, care au acuzat maniera în care a comentat faza respectivă și i-au adresat cuvinte greu de reprodus.

Aurel Țicleanu, ținta suporterilor Universității Craiova: „Atacuri de o josnicie rară”

Soția lui Aurel Țicleanu, Cristina Lorena, a condamnat faptele fanilor și a cerut susținere din partea primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și din partea clubului patronat de Mihai Rotaru: „Să își asume obligația morală de a proteja istoria pe care o folosesc atât de des în discursurile oficiale”.

„CRAIOVA ESTE DESPRE OAMENI, NU DESPRE URĂ!

Scriu aceste rânduri cu o amărăciune profundă, dar cu o determinare de neclintit. Pentru mine, Craiova înseamnă recunoștință, nu venin aruncat gratuit. Așa ar trebui să fie într-o comunitate care pretinde că pune preț pe educație și pe valorile primite de acasă.

Ieri, am citit postarea doamnei profesor Silvia Cârțu, care ne-a oferit tuturor o lecție despre ce înseamnă să fii un om educat, indiferent de mize: „Fiecare își exprimă opinia personală, argumentată tehnic, cu respect și decență... Ce spui și cum spui contează!”.

Este un apel la bunul simț pe care eu îl consider fundamentul oricărui suporter care își iubește cu adevărat echipa.

În contrast dureros cu aceste principii, soțul meu, Aurel Țicleanu, un om care și-a lăsat tinerețea și sănătatea pe gazon pentru acest oraș, a fost ținta unor atacuri de o josnicie rară.

Mă întreb cu revoltă: cum am ajuns aici? Cum am permis ca educația să fie învinsă de linșajul mediatic și de ură pură?

Nu uit că Universitatea Craiova s-a născut din pasiune și carte. Lângă acești mari sportivi, pe banca tehnică, stăteau profesori universitari, iar întreaga echipă era strâns legată de Universitatea din Craiova.

Știri și comunitate, o instituție care ar trebui să fie și astăzi un garant al respectului în oraș. Atunci, fotbalul și demnitatea mergeau mână în mână.

Astăzi, caut cu privirea acea rigoare a mediului academic și nu o mai văd. Mă întreb de ce instituțiile care reprezintă educația din Craiova nu se delimitează clar de mizeria aruncată asupra propriilor simboluri?

Mă adresez direct celor care conduc astăzi: Tăcerea voastră o interpretez ca pe un răspuns în sine!

Doamnă Primar Lia Olguța Vasilescu, în 2012, ați ales să îmbrăcați tricoul Universității Craiova ca simbol al luptei pentru dreptate. Ați înțeles atunci că forța acestui brand stă în oamenii săi.

Astăzi, acei oameni — Cetățeni de Onoare ai Craiovei — sunt lăsați singuri în fața unei agresivități care nu cunoaște respectul. Eu cred că nu poți iubi echipa și să îi urăști legendele în același timp!

Solicit o delimitare clară de acest „hate” care distruge identitatea clubului. Cer Primăriei Municipiului Craiova și clubului Universitatea Craiova să își asume obligația morală de a proteja istoria pe care o folosesc atât de des în discursurile oficiale!

Respectul pentru valori nu este opțional pentru mine, este temelia pe care s-a clădit Știința!”, a scris soția lui Aurel Țicleanu pe pagina personală de Facebook.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport