Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?” +8 foto
Ciprian Rigman FOTO FB
Superliga

Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 11:06
alt-text Actualizat: 14.02.2026, ora 11:26
  • După meciul de Cupă, Craiova - FCSB 2-2, Țicleanu a fost în studio la Prima Sport
  • A comentat inclusiv faza la care FCSB a cerut henț la Băsceanu, lucru care a atras nemulțumirea unui parlamentar 
  • “Stăruiți în aroganță! Sunt profund dezamăgit” e doar o parte din ce i-a scris parlamentarul. Cine e acesta și toate replicile dintre cei doi, în articol

Universitatea Craiova - FCSB 2-2, disputat joi, în Cupa României, a fost un meci care a iscat o polemică prelungită. Faza de dinaintea golului al doilea al gazdelor, cu posibilul henț la Băsceanu, a născut controverse și discuții prelungite.

LPF intervine în scandalul momentului Cere măsuri ferme de la Vassaras: „Greșeala de aseară este inacceptabilă”
Citește și
LPF intervine în scandalul momentului Cere măsuri ferme de la Vassaras: „Greșeala de aseară este inacceptabilă”
Citește mai mult
LPF intervine în scandalul momentului Cere măsuri ferme de la Vassaras: „Greșeala de aseară este inacceptabilă”

Meciul s-a terminat la ora 22:30, iar emisiunea de analiză de la Prima Sport, din acea seară, s-a încheiat la miezul nopții! Unul dintre invitați a fost un fost mare fotbalist al Craiovei: Aurel Țicleanu.

Care a fost abordat pe Facebook, prin intermediul mesajelor, de către un parlamentar român, mesaje care s-au prelungit inclusiv până la ora 01:00 noaptea.

Deputatul respectiv era deranjat de faptul că Țicleanu susținuse în emisiune că mingea nu e atinsă de Băsceanu doar cu umărul.

Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport
Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport

Galerie foto (8 imagini)

Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport Preluarea lui Luca Băsceanu, înainte de golul al doilea al Craiovei: Foto: captură/Prima Sport
+8 Foto
labels.photo-gallery

Ciprian Rigman e parlamentarul respectiv, care activează în Camera Deputaților din partea USR. Acesta i-a scris lui Țicleanu în primul mesaj: “Mi se pare ireal că îi țineți isonul lui Becali, deși în mod cert nu are dreptate. Parcă ați jucat la FCSB, nu la Craiova. Sunt profund dezamăgit de ce văd și aud”.

Țicleanu, care e expert Prima Sport și participă în emisiune în calitate de fost fotbalist, nu de reprezentant al Universității Craiova, i-a replicat: “Nu mă interesează părerea dumneavoastră. Sunteți liber să o păstrați sănătos! Fiți dezamăgit de dumneavoastră, nu de alții. Nu vă lăsați influențat de alții”.

Această replică l-a determinat pe Ciprian Rigman să continue să scrie mesaje, în ciuda orei târzii. Mesajele dintre cei doi au fost puse la dispoziția GOLAZO.ro de către Aurel Țicleanu.

Schimbul de mesaje în continuare între parlamentarul USR și Țicleanu:

Schimb de mesaje între Ciprian Rigman și Aurel Țicleanu.jpeg
Schimb de mesaje între Ciprian Rigman și Aurel Țicleanu.jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Schimb de mesaje între Ciprian Rigman și Aurel Țicleanu.jpeg Schimb de mesaje între Ciprian Rigman și Aurel Țicleanu (5).jpeg Schimb de mesaje între Ciprian Rigman și Aurel Țicleanu (1).jpeg Schimb de mesaje între Ciprian Rigman și Aurel Țicleanu (6).jpeg Schimb de mesaje între Ciprian Rigman și Aurel Țicleanu (2).jpeg
+7 Foto
labels.photo-gallery

RIGMAN: “Interesant mesaj, sună extrem de arogant și nefrecventabil. Ar trebui să vă intereseze orice părere, dacă vă erijați în formator de opinie. Nu ați făcut decât să-mi întăriți dezamăgirea”

ȚICLEANU: “Nu este aroganță, este un principiu de viață. Nu vă cunosc și nu sunteți etalonul meu în viață. Când am avut nevoie, până la vârsta de 67 de ani, de câte ori credeți că am venit să vă cer sfatul? Și atunci?”

RIGMAN: “Stăruiți în aroganță. Aici este vorba despre o polemică, în fond cordială, nu de un atac la persoană. Este pur și simplu o dialectică pe o anumită temă și asta nu cred că trebuie să însemne un trecut al interacțiunii. Nu dau sfaturi, deși ca parlamentar dezbat diferite teme care privesc domenii aleatorii, inclusiv sportul. Sunt neplăcut surprins de retractilitatea dumneavoastră în agresivitate și lipsa de frecventabilitate. Mărturisesc că sunt suporter al Craiovei încă din anii ‘80 și de aceea surprinderea este cu atât mai mare. Vă doresc noapte bună!”

ȚICLEANU: “Faptul că sunteți suporter al Craiovei din anii ‘80 mă face să vă răspund și să vă urez noapte bună!”

Aurel Țicleanu, 67 de ani, e unul dintre numele mari ale fotbalului Românesc. A jucat la Craiova un deceniu, intre 1976 și 1985, perioadă în care a câștigat două titluri de campion și patru Cupe ale României, dar a și bifat o semifinală de Cupa UEFA în 1983. A fost fotbalist important și în echipa națională, cu care a participat la Euro 1984!

Ciprian Rigman e născut în mai 1976, iar pe parcursul anilor ‘80, în care susține că a fost suporterul Universității, a avut vârsta cuprinsă între 4 și 13 ani! El e doctor în istorie, după ce a absolvit Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca.

Rigman a candidat pentru a deveni primarul orașului Turda, dar a pierdut la limită în iunie 2024, după care a mers pe listele USR pentru un loc în parlament și a prins un loc eligibil. El e unul dintre vicepreședinții filialei USR Cluj.

Citește și

Șocat de prestația sa la JO Dublul campion mondial nu înțelege ce s-a întâmplat:  „Am dat-o în bară”.  Spectatorii, nemulțumiți de biletele de 780€
Jocurile Olimpice
10:48
Șocat de prestația sa la JO Dublul campion mondial nu înțelege ce s-a întâmplat: „Am dat-o în bară”. Spectatorii, nemulțumiți de biletele de 780€
Citește mai mult
Șocat de prestația sa la JO Dublul campion mondial nu înțelege ce s-a întâmplat:  „Am dat-o în bară”.  Spectatorii, nemulțumiți de biletele de 780€
„Dă-i, bă, drumul!” Dani Coman și-a vărsat nervii pe jucători și reporteri: „Nu mai întrebați! Ce vreți?”
Superliga
22:50
„Dă-i, bă, drumul!” Dani Coman și-a vărsat nervii pe jucători și reporteri: „Nu mai întrebați! Ce vreți?”
Citește mai mult
„Dă-i, bă, drumul!” Dani Coman și-a vărsat nervii pe jucători și reporteri: „Nu mai întrebați! Ce vreți?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
Aurel Ticleanu MESAJE fcsb u craiova usr Ciprian Rigman parlamentar
Știrile zilei din sport
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Campionate
14.02
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Citește mai mult
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Stranieri
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Citește mai mult
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Campionate
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Citește mai mult
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Superliga
14.02
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Citește mai mult
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
00:14
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO. Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO.  Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
23:53
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Top stiri din sport
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Superliga
14.02
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Citește mai mult
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Handbal
14.02
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Citește mai mult
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Campionate
14.02
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Citește mai mult
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Jocurile Olimpice
14.02
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Citește mai mult
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 34 rapid 19 Universitatea Craiova 58 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share