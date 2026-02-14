Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”

După meciul de Cupă, Craiova - FCSB 2-2, Țicleanu a fost în studio la Prima Sport

A comentat inclusiv faza la care FCSB a cerut henț la Băsceanu, lucru care a atras nemulțumirea unui parlamentar

“Stăruiți în aroganță! Sunt profund dezamăgit” e doar o parte din ce i-a scris parlamentarul. Cine e acesta și toate replicile dintre cei doi, în articol

Universitatea Craiova - FCSB 2-2, disputat joi, în Cupa României, a fost un meci care a iscat o polemică prelungită. Faza de dinaintea golului al doilea al gazdelor, cu posibilul henț la Băsceanu, a născut controverse și discuții prelungite.

Meciul s-a terminat la ora 22:30, iar emisiunea de analiză de la Prima Sport, din acea seară, s-a încheiat la miezul nopții! Unul dintre invitați a fost un fost mare fotbalist al Craiovei: Aurel Țicleanu.

Care a fost abordat pe Facebook, prin intermediul mesajelor, de către un parlamentar român, mesaje care s-au prelungit inclusiv până la ora 01:00 noaptea.

Deputatul respectiv era deranjat de faptul că Țicleanu susținuse în emisiune că mingea nu e atinsă de Băsceanu doar cu umărul.

Ciprian Rigman e parlamentarul respectiv, care activează în Camera Deputaților din partea USR. Acesta i-a scris lui Țicleanu în primul mesaj: “Mi se pare ireal că îi țineți isonul lui Becali, deși în mod cert nu are dreptate. Parcă ați jucat la FCSB, nu la Craiova. Sunt profund dezamăgit de ce văd și aud”.

Țicleanu, care e expert Prima Sport și participă în emisiune în calitate de fost fotbalist, nu de reprezentant al Universității Craiova, i-a replicat: “Nu mă interesează părerea dumneavoastră. Sunteți liber să o păstrați sănătos! Fiți dezamăgit de dumneavoastră, nu de alții. Nu vă lăsați influențat de alții”.

Această replică l-a determinat pe Ciprian Rigman să continue să scrie mesaje, în ciuda orei târzii. Mesajele dintre cei doi au fost puse la dispoziția GOLAZO.ro de către Aurel Țicleanu.

Schimbul de mesaje în continuare între parlamentarul USR și Țicleanu:

RIGMAN: “Interesant mesaj, sună extrem de arogant și nefrecventabil. Ar trebui să vă intereseze orice părere, dacă vă erijați în formator de opinie. Nu ați făcut decât să-mi întăriți dezamăgirea”

ȚICLEANU: “Nu este aroganță, este un principiu de viață. Nu vă cunosc și nu sunteți etalonul meu în viață. Când am avut nevoie, până la vârsta de 67 de ani, de câte ori credeți că am venit să vă cer sfatul? Și atunci?”

RIGMAN: “Stăruiți în aroganță. Aici este vorba despre o polemică, în fond cordială, nu de un atac la persoană. Este pur și simplu o dialectică pe o anumită temă și asta nu cred că trebuie să însemne un trecut al interacțiunii. Nu dau sfaturi, deși ca parlamentar dezbat diferite teme care privesc domenii aleatorii, inclusiv sportul. Sunt neplăcut surprins de retractilitatea dumneavoastră în agresivitate și lipsa de frecventabilitate. Mărturisesc că sunt suporter al Craiovei încă din anii ‘80 și de aceea surprinderea este cu atât mai mare. Vă doresc noapte bună!”

ȚICLEANU: “Faptul că sunteți suporter al Craiovei din anii ‘80 mă face să vă răspund și să vă urez noapte bună!”

Aurel Țicleanu, 67 de ani, e unul dintre numele mari ale fotbalului Românesc. A jucat la Craiova un deceniu, intre 1976 și 1985, perioadă în care a câștigat două titluri de campion și patru Cupe ale României, dar a și bifat o semifinală de Cupa UEFA în 1983. A fost fotbalist important și în echipa națională, cu care a participat la Euro 1984!

Ciprian Rigman e născut în mai 1976, iar pe parcursul anilor ‘80, în care susține că a fost suporterul Universității, a avut vârsta cuprinsă între 4 și 13 ani! El e doctor în istorie, după ce a absolvit Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca.

Rigman a candidat pentru a deveni primarul orașului Turda, dar a pierdut la limită în iunie 2024, după care a mers pe listele USR pentru un loc în parlament și a prins un loc eligibil. El e unul dintre vicepreședinții filialei USR Cluj.

