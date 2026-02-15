Elogiat de MM Stoica   Oficialul FCSB-ului consideră că fotbalistul din Liga 1 are cele mai spectaculoase execuții: „Golurile lui Szoboszlai  nu rivalizează cu ale lui” +19 foto
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, l-a lăudat pe Ionuț Vînă (30 de ani)
  • Oficialul roș-albaștrilor consideră că Dominik Szoboszlai (25 de ani), starul maghiar al lui Liverpool, are execuții mai puțin spectaculoase decât jucătorul de la Farul.

Vînă, fostul jucător al FCSB-ului, a marcat 6 goluri în acest sezon de Superliga și traversează o perioadă excelentă la echipa pregătită de Ianis Zicu.

Mihai Stoica, elogiu pentru Ionuț Vînă: „Golurile lui Szoboszlai nu rivalizează cu ale lui”

„E campionatul în care se marchează unele dintre cele mai frumoase goluri din Europa. Dacă iei golurile lui Ionuț Vînă, de la Farul...

Nu cred că există un jucător la ora actuală în Europa care să poată să scoată trei goluri cum a marcat Vînă: cu Rapid, cu Botoșani și a mai dat un gol fenomenal.

Szoboszlai a dat pe sub zid, a dat din lovitură liberă bară-gol, dar niciodată golurile nu rivalizează cu cele ale lui Vînă, care a marcat niște goluri fenomenale”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FOTO: Golul lui Vînă în meciul Farul - Botoșani 2-0

În minutul 5 al partidei, Vînă a centrat în fața porții, dar mingea trimisă cu capul a fost respinsă de apărarea Botoșaniului.

Balonul a ajuns la Cristi Ganea, care i-a pasat spectaculos aceluiași Vînă.

Mijlocașul a preluat mingea și a șutat cu efect. Portarul Anestis nu a avut replică, iar balonul a intrat direct în vinclu după ce a lovit bara.

Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1
Gol Ionuț Vînă in Farul - FC Botoșani FOTO Captură video Prima Sport 1

Ionuț Vînă este unul dintre numeroșii jucători care au parcurs în carieră drumul Viitorul/Farul - FCSB.

În vara lui 2019, Gigi Becali a plătit 750.000 de euro pentru a-l aduce pe mijlocaș la București.

După două sezoane șterse în tricoul roș-albastru, Vînă a fost inclus într-un schimb de jucători cu Universitatea Craiova, alături de Alexandru Crețu.

Ulterior, mutarea înapoi la echipa lui Gică Hagi i-a relansat cariera.

Cifrele lui Vînă:

  • Viitorul (actuala Farul): 208 meciuri, 19 goluri, 20 de pase decisive
  • FCSB: 64 de meciuri, două goluri, patru pase decisive
  • U Craiova: 28 de meciuri, două goluri
  • Dunărea Călărași: două meciuri
700.000 de euro
este cota de piață a fotbalistului de la Farul, conform transfermarkt.com

Szoboszlai, starul lui Liverpool, are 25 de goluri marcate pentru „cormorani” în 129 de meciuri și este cotat la 85 de milioane de euro.

