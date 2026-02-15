„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor.  Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România
Esmir Bajraktarevic, la naționala Bosniei, în preliminariile CM 2026 Foto: Imago
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor. Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România

  • Esmir Bajraktarevic, 20 de ani, s-a născut în SUA, dar joacă pentru Bosnia. Ne-a dat gol în preliminariile Mondialului, ne așteaptă și în Liga Națiunilor B. 
  • E legat mult de Dennis Man. Colegi și rivali pe post la PSV Eindhoven, adversari la națională. 
  • Cum a ales Bosnia, ce simte pentru țara sa, care a fost reacția părinților la debutul și primul gol în tricoul albastru, cum a crescut visând la Dzeko.

Tragerea la sorți a Ligii Națiunilor i-a adus din nou față-n față pe Dennis Man și Esmir Bajraktarevic. Colegi la PSV Eindhoven, adversari la națională.

Se vor înfrunta de două ori în toamnă în grupa a 4-a de Nations League B.

Primele goluri ale lui Bajraktarevic pentru PSV și Bosnia, legate de Man

Bajraktarevic, 20 de ani, e legat mult de Man (27) în ultimul timp. Nu doar că ambii joacă la PSV și au același profil și același post, extremă dreaptă de picior stâng, și se duelează pentru a fi titulari.

Ziua debutului lui Dennis la Eindhoven a fost și cea în care Esmir a înscris primele goluri la alb-roșii.

  • 23 august 2025, PSV - Groningen 4-2. Bajraktarevic l-a înlocuit la pauză pe Man și a reușit o „dublă”. 
Man și Bajraktarevic, la PSV Foto: Imago Man și Bajraktarevic, la PSV Foto: Imago
Man și Bajraktarevic, la PSV Foto: Imago

Primul gol al bosniacului la națională a fost împotriva „tricolorului”.

  • 15 noiembrie 2025, Bosnia - România 3-1. A marcat pentru 2-1, cu un șut în vinclu de la marginea careului. Ales „golul etapei” de UEFA. 

A punctat de fiecare dată când scorul era egal, 1-1.

Bajraktarevic, despre „dubla” cu PSV: „Perisic mi-a dat o palmă după ce am înscris”

Într-un interviu oferit în această săptămână pentru ESPN Nederland, Bajraktarevic s-a referit la acele zile.

Primul moment, la PSV. „Am intrat cum a început repriza a doua, voiam să schimb jocul și exact asta am făcut. Primele mele goluri la club. A fost un meci mare pentru mine”, a spus el.

Bajraktarevic, în meciul în care a înscris primele două goluri la PSV, 4-2 cu Groningen Foto: Imago Bajraktarevic, în meciul în care a înscris primele două goluri la PSV, 4-2 cu Groningen Foto: Imago
Bajraktarevic, în meciul în care a înscris primele două goluri la PSV, 4-2 cu Groningen Foto: Imago

„Mi-am așteptat șansa, pentru că nu jucasem prea mult înainte. Când am avut ocazia, am vrut să arăt că locul meu e acolo”.

Și-a mai amintit ceva, cum s-a bucurat colegul croat Ivan Perisic (37 de ani) pe teren, la primul său gol: „Mi-a dat o palmă după ce am înscris. Era fericit, la fel ca toți coechipierii”.

De fiecare dată când mă vedeau jucând, tata și mama îmi spuneau că întotdeauna a fost o bucurie să mă privească. M-au încurajat să fac oamenii să se simtă bine la meciuri cu jocul meu Esmir Bajraktarevic, internațional bosniac

Bajraktarevic, născut în SUA: „Întotdeauna m-am simțit bosniac”

A vorbit și despre primul gol pentru Bosnia. Părinții săi, ambii născuți în Bosnia, emigrând apoi în Statele Unite, unde s-a născut Esmir, pe 10 martie 2005, s-au emoționat în tribunele arenei din Zenica.

„Părinții au avut lacrimi în ochi și la debutul meu, și la primul gol marcat la națională. Așa s-a întâmplat. Am fost mai mult decât mândru”.

A spus ce înseamnă să evolueze pentru Bosnia, de ce a ales tricoul albastru.

Sunt foarte mândru de fiecare dată când joc pentru Bosnia, e un sentiment deosebit. E locul de unde vin părinții mei. Întotdeauna m-am simțit astfel, m-am simțit bosniac. E cel mai puternic sentiment Esmir Bajraktarevic, internațional bosniac

Și el e emoționat: „E greu de explicat acest sentiment. Pe teren, vreau să dau întotdeauna totul pentru victoria echipei. Simt acest lucru mereu, dar când joc pentru Bosnia, joc pentru țara mea. O țară mai mică, în care mă simt ca în familie”.

„În inima mea, am știut întotdeauna, de când eram mic, că voi alege Bosnia”

De aceea a ales Bosnia în final, deși a jucat pentru naționalele SUA. Nu doar la juniori, are un meci amical la prima selecționată americană.

„În inima mea, am știut întotdeauna, de când eram mic, că voi alege Bosnia în cele din urmă.

Sunt videoclipuri cu mine, purtam tricoul lui Edin Dzeko în copilărie. El era jucătorul meu preferat”, a povestit el.

E ceva la care am visat. Întreaga mea familie, toți verii mei care trăiesc încă în Bosnia. Trebuia să joc pentru Bosnia. Am crescut într-o familie bosniacă, cu mâncare bosniacă și muzică bosniacă. Vorbesc bosniacă atunci când sunt cu părinții. Mă simt bosniac Esmir Bajraktarevic, internațional bosniac

Părinții lui Bajraktarevic vin din Srebenica, locul masacrului în 1995

Reporterul l-a întrebat dacă a ales Bosnia și pentru tot ce s-a întâmplat acolo cu mulți ani în urmă. Războiul care a sfâșiat Bosnia în anii ‘90 (1992-1995).

„Cu siguranță, a contat mult. Mai ales locul din care vin părinții mei”, a răspuns Esmir.

„E vorba de Srebenica. Mă face și mai mândru să joc pentru Bosnia”.

Srebenica a fost orașului masacrului din iulie 1995: 8.372 de bărbați și băieți bosniaci au fost uciși de trupele generalului Ratko Mladic (armata republicii Srpska), condamnat la închisoare pe viață de tribunalul de la Haga pentru crime de război, crime împotriva umanității și genocid.

Vrea la Mondial cu Bosnia: „Cred că avem o șansă bună. Ar fi o nebunie”

Ce își dorește Bajraktarevic cel mai mult acum? Să califice Bosnia la Campionatul Mondial, organizat la vară în SUA, Canada și Mexic.

„Cred că avem o șansă bună în martie. E multă calitate la națională, sunt mulți jucători tineri valoroși, se anunță un viitor frumos. Doar cerul e limita pentru noi”.

Bosnia are însă un baraj complicat în primăvară.

  • 26 martie, semifinală: cu Țara Galilor, în deplasare (Cardiff). 

Dacă se califică, urmează altă confruntare mai dificilă.

  • 31 martie, finala: acasă, la Zenica, împotriva câștigătoarei duelului Italia - Irlanda de Nord. 

Pentru Esmir, „ar fi o nebunie să ne calificăm și să mă întorc acasă, în State. Ar fi extraordinar”.

Să ne pregătim de asediu! GOLAZO.ro decriptează rivalii din Liga Națiunilor B. Toți au atacuri tari. Nu scăpăm de Lewandowski! 
Nationala
22:52
Să ne pregătim de asediu! GOLAZO.ro decriptează rivalii din Liga Națiunilor B. Toți au atacuri tari. Nu scăpăm de Lewandowski!
Citește mai mult
Să ne pregătim de asediu! GOLAZO.ro decriptează rivalii din Liga Națiunilor B. Toți au atacuri tari. Nu scăpăm de Lewandowski! 
Problema lui Man la PSV Ce spune antrenorul lui Eindhoven despre Dennis: „ Eu trebuie să iau decizia grea”
Stranieri
14:11
Problema lui Man la PSV Ce spune antrenorul lui Eindhoven despre Dennis: „ Eu trebuie să iau decizia grea”
Citește mai mult
Problema lui Man la PSV Ce spune antrenorul lui Eindhoven despre Dennis: „ Eu trebuie să iau decizia grea”

