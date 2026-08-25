- Suporterii lui Austin FC au pregătit un moment special în tribune, afișând o scenografie de mari dimensiuni cu mesajul „Amor es Libertad” („Iubirea înseamnă libertate”), prin care și-au exprimat susținerea pentru drepturile comunității LGBTQ+.
Scenografia a fost desfășurată la meciul de campionat din MLS, cu Philadelphia Union, scor final 1-1.
Mesajul a fost prezentat în contextul paradei Pride organizate în aceeași zi în Austin, Texas.
Evenimentul a adunat mii de participanți și a reprezentat una dintre principalele manifestații publice dedicate comunității LGBTQ+ din oraș.
VIDEO Austin FC și mesajul „Amor es Libertad”
Scenografia a fost afișată de grupurile de suporteri ai formației din Major League Soccer, iar mesajul a fost vizibil pe o suprafață extinsă a peluzei.
Austin este cunoscut pentru prezența numeroasă și activă a comunității LGBTQ+.
Orașul are, de asemenea, mai multe măsuri locale care oferă protecție împotriva discriminării, iar administrația municipală a susținut de-a lungul timpului astfel de inițiative.
Fanii lui Austin FC sunt recunoscuți pentru scenografiile elaborate pe care le afișează: