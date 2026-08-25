Scenografie dedicată comunității LGBTQ+ Mesaj uriaș afișat de suporteri la meci, în ziua marșului Pride +8 foto
Suporterii lui Austin FC au pregătit un moment special în tribune
Campionate

Scenografie dedicată comunității LGBTQ+ Mesaj uriaș afișat de suporteri la meci, în ziua marșului Pride

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 20:20
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 20:33
  • Suporterii lui Austin FC au pregătit un moment special în tribune, afișând o scenografie de mari dimensiuni cu mesajul „Amor es Libertad” („Iubirea înseamnă libertate”), prin care și-au exprimat susținerea pentru drepturile comunității LGBTQ+.
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Scenografia a fost desfășurată la meciul de campionat din MLS, cu Philadelphia Union, scor final 1-1.

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Mesajul a fost prezentat în contextul paradei Pride organizate în aceeași zi în Austin, Texas.

Evenimentul a adunat mii de participanți și a reprezentat una dintre principalele manifestații publice dedicate comunității LGBTQ+ din oraș.

VIDEO Austin FC și mesajul „Amor es Libertad”

Scenografia a fost afișată de grupurile de suporteri ai formației din Major League Soccer, iar mesajul a fost vizibil pe o suprafață extinsă a peluzei.

Austin este cunoscut pentru prezența numeroasă și activă a comunității LGBTQ+.

Orașul are, de asemenea, mai multe măsuri locale care oferă protecție împotriva discriminării, iar administrația municipală a susținut de-a lungul timpului astfel de inițiative.

Fanii lui Austin FC sunt recunoscuți pentru scenografiile elaborate pe care le afișează:

Scenografiile celor de la Austin FC. FOTO Reddit (8).jpg
Scenografiile celor de la Austin FC. FOTO Reddit (8).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Scenografiile celor de la Austin FC. FOTO Reddit (1).jpg Scenografiile celor de la Austin FC. FOTO Reddit (2).jpg Scenografiile celor de la Austin FC. FOTO Reddit (3).jpg Scenografiile celor de la Austin FC. FOTO Reddit (4).jpg Scenografiile celor de la Austin FC. FOTO Reddit (5).jpg
+8 Foto
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