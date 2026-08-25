Întăriri pentru Pancu Rapid a anunțat transferul prin care rezolvă cea mai mare problemă a antrenorului din Giulești

- Ghanezul Ebenezer Annan (24 ani) este noul fotbalist al echipei Rapid București.
După plecarea lui Andrei Borza la Corum FK, în Turcia, Daniel Pancu i-a folosit în flancul stâng al apărării pe Răzvan Onea și Robert Sălceanu. Antrenorul a cerut o alternativă mai ofensivă, iar conducerea clubului i-a îndeplinit dorința.
Ebenzer Annan a fost împrumutat de Rapid de la Saint-Etienne
Rapid a plătit 150.000 de euro pentru a-l împrumuta pe Ebenezer Annan de la Saint-Etienne, echipă din liga secundă a Franței. Giuleștenii vor avea și opțiunea unui transfer definitiv la finalul sezonului.
„Ebenezer Annan este noul fundaș stânga al Rapidului! La 24 de ani, internaționalul ghanez vine împrumut, cu opțiune de cumpărare, de la AS Saint-Étienne, după experiențe în Italia, Serbia și Franța.
De la Accra, prin Bologna, Novi Pazar și Belgrad, până la Saint-Étienne. Acum, e timpul pentru Giulești. Bine ai venit, Ebenezer! Hai să scriem povestea în alb-vișiniu!”, se arată în comunicatul clubului giuleștean.
Ghanezul evolua la Saint-Etienne din vara anului trecut, când a fost cumpărat de la Steaua Roșie Belgrad în schimbul sumei de 2 milioane de euro.
Cifrele lui Ebenezer Annan:
- Saint-Etienne: 19 meciuri, o pasă decisivă
- Novi Pazar: 32 de meciuri, 2 pase decisive
- Imolese: 28 de meciuri
- Steaua Roșie Belgrad: 20 de meciuri, un gol, 3 pase decisive
- OFK Boegrad: 19 meciuri, 4 pase decisive
- Bologna: 2 meciuri
Transferurile realizate de Rapid în această vară
- Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)
- Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)
- Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)
- Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)
- Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)
- Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, împrumut de la Genoa).
- Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)
- Eric Ange Tape (mijlocaș, 18 ani, liber de contract de la OS Abobo)
- Latif Ouedraogo (fundaș stânga, 18 ani, împrumut de la Genoa)
- Chec Doumbia (mijlocaș, 18 ani, împrumut de la Genoa)
- Ebenezer Annan (fundaș stânga, 24 de ani, împrumut de la Saint-Etienne)