Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul

În urmă cu un an, campioana a comandat un autocar Setra, care va fi livrat abia acum, după ce i-au fost făcute toate setările solicitate de FCSB

În sfârșit, după o lungă perioadă de așteptare, FCSB va avea propriul autocar, cu care va face deplasările la meciuri. E vorba despre o achiziție extrem de scumpă, realizată în martie 2025 și care a fost făcută la firma germană Setra.

Vine autocarul FCSB

A durat mai bine de un an de zile ca autocarul să fie realizat, producătorul anunțând de la acel moment că va fi un proces foarte lung, atât din cauza solicitărilor foarte multe, dar și a configurărilor complexe de care trebuie să dispună un autocar destinat unei echipe de fotbal.

Suma pe care care FCSB a cheltuit-o e de 650.000 de euro. În privința cheltuielilor totale pe care clubul le-a realizat pe parcursul anului 2025, suma plătită pentru autocar reprezintă un procent mic, de 2%. Toate cheltuielile de anul trecut au fost de 28,5 milioane de euro, un record absolut pentru ultimul deceniu.

Autocarul va fi adus în această săptămână în România de către șoferul clubului, după care va fi colantat. Nu se va realiza ceva special, ci doar câteva inserții în afara celor două culori are clubului, roșu și albastru și a siglei echipei.

FCSB va avea regele autocarelor. Tapițeria va fi gri și vedem dacă niște detalii vor fi niște dungi roșii și logo-ul plin albastru, sau invers, ce dă mai bine. Mihai Stoica, vara lui 2025

În martie 2025, FCSB a făcut anunțul oficial că a dat comandă pentru un nou autocar și a postat pe contul oficial de Instagram o fotografie realizată cu AI. De ani buni, FCSB închiria un autocar, pe care îl transformase în culorile clubului, dar care nu aparținea 100% de roș-albaștri.

Prima dată când clubul a cumpărat un autocar nou a fost la jumătatea anilor 2000, la ideea lui Cosmin Olăroiu și a lui Mihai Stoica. Atunci, cei doi l-au convins pe Becali să achite sute de mii de euro.

Timp de 3 ani consecutivi, 2006, 2007 și 2008, FCSB s-a calificat în grupele Champions League, de unde a accesat peste 40 de milioane de euro.

