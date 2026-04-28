Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul +9 foto
Superliga

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 13:31
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 14:28
  • În urmă cu un an, campioana a comandat un autocar Setra, care va fi livrat abia acum, după ce i-au fost făcute toate setările solicitate de FCSB

În sfârșit, după o lungă perioadă de așteptare, FCSB va avea propriul autocar, cu care va face deplasările la meciuri. E vorba despre o achiziție extrem de scumpă, realizată în martie 2025 și care a fost făcută la firma germană Setra.

Citește și
Citește mai mult
Vine autocarul FCSB

A durat mai bine de un an de zile ca autocarul să fie realizat, producătorul anunțând de la acel moment că va fi un proces foarte lung, atât din cauza solicitărilor foarte multe, dar și a configurărilor complexe de care trebuie să dispună un autocar destinat unei echipe de fotbal.

Suma pe care care FCSB a cheltuit-o e de 650.000 de euro. În privința cheltuielilor totale pe care clubul le-a realizat pe parcursul anului 2025, suma plătită pentru autocar reprezintă un procent mic, de 2%. Toate cheltuielile de anul trecut au fost de 28,5 milioane de euro, un record absolut pentru ultimul deceniu.

Autocarul va fi adus în această săptămână în România de către șoferul clubului, după care va fi colantat. Nu se va realiza ceva special, ci doar câteva inserții în afara celor două culori are clubului, roșu și albastru și a siglei echipei.

FCSB va avea regele autocarelor. Tapițeria va fi gri și vedem dacă niște detalii vor fi niște dungi roșii și logo-ul plin albastru, sau invers, ce dă mai bine. Mihai Stoica, vara lui 2025

În martie 2025, FCSB a făcut anunțul oficial că a dat comandă pentru un nou autocar și a postat pe contul oficial de Instagram o fotografie realizată cu AI. De ani buni, FCSB închiria un autocar, pe care îl transformase în culorile clubului, dar care nu aparținea 100% de roș-albaștri.

Prima dată când clubul a cumpărat un autocar nou a fost la jumătatea anilor 2000, la ideea lui Cosmin Olăroiu și a lui Mihai Stoica. Atunci, cei doi l-au convins pe Becali să achite sute de mii de euro.

Timp de 3 ani consecutivi, 2006, 2007 și 2008, FCSB s-a calificat în grupele Champions League, de unde a accesat peste 40 de milioane de euro.

Galerie foto (9 imagini)

+9 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Volei
12:18
Citește mai mult
Campionate
11:49
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mihai Stoica liga 1 autocar fcsb
Știrile zilei din sport
Liga Campionilor
28.04
Citește mai mult
Superliga
28.04
Citește mai mult
Superliga
28.04
Citește mai mult
Superliga
28.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:13
12:01
11:15
12:11
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
28.04
Citește mai mult
Superliga
28.04
Citește mai mult
Special
28.04
Citește mai mult
B365
28.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 49 rapid 54 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Sondaj
29.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share