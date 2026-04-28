Coșmarul unui fotbalist A revenit pe teren după 424 de zile și a suferit o nouă accidentare gravă după doar 10 minute

Eliot Matazo (24 de ani), jucător al echipei Hull City, a suferit o nouă accidentare gravă, la doar 10 minute după revenirea pe teren.

În 2024, fotbalistul a fost implicat într-un accident rutier mortal. Detalii, mai jos.

În timpul unui meci cu Cardiff City din februarie 2025, mijlocașul central suferea o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Eliot Matazo s-a accidentat la doar 10 minute după ce a revenit pe teren

424 de zile mai târziu, Matazo a jucat din nou pentru Hull City, însă a căzut pe gazon în minutul 10 al partidei cu Charlton Athletic.

După ce a primit îngrijiri medicale, fotbalistul a efectuat câteva alergări și s-a întors pe teren, însă nu a putut continua și a fost înlocuit după doar câteva secunde cu Paddy McNair, scrie thesun.ie.

Deși fotbalistul i-a transmis inițial antrenorului Sergej Jakirovic că accidentarea nu pare a fi gravă, o examinare RMN efectuată duminică a scos la iveală o leziune la genunchiul drept.

Clubul confirmă că Eliot Matazo a suferit o a doua leziune a ligamentului încrucișat anterior, de data aceasta la genunchiul drept. Suntem cu toții alături de tine, Eliot! Hull City

Eliot Matazo: „Las totul în mâinile lui Dumnezeu”

Matazo, care va fi nevoit să stea din nou mult timp pe tușă, a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

„Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite, asta depășește înțelegerea mea… Las totul în mâinile lui Dumnezeu, El știe de ce.

Am trecut o dată peste această accidentare, o voi face și a doua oară. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și rugăciuni. Ne vedem curând, să fiți binecuvântați”, a scris fotbalistul pe Instagram.

Antrenorul lui Hull a recunoscut că titularizarea lui Matazo a fost o decizie riscantă, însă spune că l-a trimis pe jucător pe teren după ce s-a consultat cu acesta și cu staff-ul medical.

73 de meciuri a ratat Eliot Matazo, de-a lungul carierei, din cauza a trei accidentări

După ce a pierdut meciul cu Charlton, scor 1-2, Hull City se află pe locul 7 în Championship, în afara locurilor care duc la barajul de promovare, din cauza golaverajului inferior (+3) celor de la Wrexham (+4).

În ultima etapă, Hull va primi vizita lui Norwich (locul 9), în timp ce Wrexham va juca acasă cu Middlesbrough (locul 4).

În cursa pentru un loc de baraj se află și Derby County, care are un punct mai puțin și se va duela cu Sheffield United (locul 15).

Eliot Matazo, implicat într-un accident mortal

În mai 2024, Eliot Matazo a fost implicat într-un accident rutier în urma căruia un biciclist în vârstă de 85 de ani și-a pierdut viața, scrie dailymail.com.

Legitimat la acea vreme la Royal Antwerp (Belgia), mijlocașul nu a reușit să-l ocolească pe bărbatul care trecuse pe roșu la semafor.

Matazo, care nu conducea cu viteză excesivă, a avut rezultate negative la testele de salivă și la controalele de alcoolemie.

