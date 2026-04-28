Coșmarul unui fotbalist A revenit pe teren după 424 de zile și a suferit o nouă accidentare gravă după doar 10 minute
Eliot Matazo (FOTO: IMAGO)
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 11:49
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 11:49
  • Eliot Matazo (24 de ani), jucător al echipei Hull City, a suferit o nouă accidentare gravă, la doar 10 minute după revenirea pe teren.
  • În 2024, fotbalistul a fost implicat într-un accident rutier mortal. Detalii, mai jos.

În timpul unui meci cu Cardiff City din februarie 2025, mijlocașul central suferea o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

„Tremuram și aveam febră 42°C” Fotbalista naționalei a fost aproape să-și piardă viața, după un avort spontan: „Zile de coșmar la spital”
Citește și
„Tremuram și aveam febră 42°C” Fotbalista naționalei a fost aproape să-și piardă viața, după un avort spontan: „Zile de coșmar la spital”
Citește mai mult
„Tremuram și aveam febră 42°C” Fotbalista naționalei a fost aproape să-și piardă viața, după un avort spontan: „Zile de coșmar la spital”

Eliot Matazo s-a accidentat la doar 10 minute după ce a revenit pe teren

424 de zile mai târziu, Matazo a jucat din nou pentru Hull City, însă a căzut pe gazon în minutul 10 al partidei cu Charlton Athletic.

După ce a primit îngrijiri medicale, fotbalistul a efectuat câteva alergări și s-a întors pe teren, însă nu a putut continua și a fost înlocuit după doar câteva secunde cu Paddy McNair, scrie thesun.ie.

Deși fotbalistul i-a transmis inițial antrenorului Sergej Jakirovic că accidentarea nu pare a fi gravă, o examinare RMN efectuată duminică a scos la iveală o leziune la genunchiul drept.

Clubul confirmă că Eliot Matazo a suferit o a doua leziune a ligamentului încrucișat anterior, de data aceasta la genunchiul drept. Suntem cu toții alături de tine, Eliot! Hull City

Eliot Matazo: „Las totul în mâinile lui Dumnezeu”

Matazo, care va fi nevoit să stea din nou mult timp pe tușă, a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

„Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite, asta depășește înțelegerea mea… Las totul în mâinile lui Dumnezeu, El știe de ce.

Am trecut o dată peste această accidentare, o voi face și a doua oară. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și rugăciuni. Ne vedem curând, să fiți binecuvântați”, a scris fotbalistul pe Instagram.

Antrenorul lui Hull a recunoscut că titularizarea lui Matazo a fost o decizie riscantă, însă spune că l-a trimis pe jucător pe teren după ce s-a consultat cu acesta și cu staff-ul medical.

73 de meciuri
a ratat Eliot Matazo, de-a lungul carierei, din cauza a trei accidentări

După ce a pierdut meciul cu Charlton, scor 1-2, Hull City se află pe locul 7 în Championship, în afara locurilor care duc la barajul de promovare, din cauza golaverajului inferior (+3) celor de la Wrexham (+4).

În ultima etapă, Hull va primi vizita lui Norwich (locul 9), în timp ce Wrexham va juca acasă cu Middlesbrough (locul 4).

În cursa pentru un loc de baraj se află și Derby County, care are un punct mai puțin și se va duela cu Sheffield United (locul 15).

Eliot Matazo, implicat într-un accident mortal

În mai 2024, Eliot Matazo a fost implicat într-un accident rutier în urma căruia un biciclist în vârstă de 85 de ani și-a pierdut viața, scrie dailymail.com.

Legitimat la acea vreme la Royal Antwerp (Belgia), mijlocașul nu a reușit să-l ocolească pe bărbatul care trecuse pe roșu la semafor.

Matazo, care nu conducea cu viteză excesivă, a avut rezultate negative la testele de salivă și la controalele de alcoolemie.

Citește și

„O aberație. Sunt frustrați” Victor Angelescu a reacționat dur, după ce ultrașii Rapidului l-au acuzat că  joacă la pariuri
Superliga
10:13
„O aberație. Sunt frustrați” Victor Angelescu a reacționat dur, după ce ultrașii Rapidului l-au acuzat că joacă la pariuri
Citește mai mult
„O aberație. Sunt frustrați” Victor Angelescu a reacționat dur, după ce ultrașii Rapidului l-au acuzat că  joacă la pariuri
Regula care ar revoluționa CM 2026 FIFA pregătește o modificare care ar putea schimba radical turneul final din această vară
Campionatul Mondial
09:13
Regula care ar revoluționa CM 2026 FIFA pregătește o modificare care ar putea schimba radical turneul final din această vară
Citește mai mult
Regula care ar revoluționa CM 2026 FIFA pregătește o modificare care ar putea schimba radical turneul final din această vară

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Liga Campionilor
28.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Superliga
28.04
Cum îl convinge Becali pe Elias Basarab Panduru, despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Citește mai mult
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Superliga
28.04
Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate”
Citește mai mult
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Superliga
28.04
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Citește mai mult
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:13
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
12:01
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
11:15
Vești bune pentru Steaua Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
Vești bune pentru Steaua  Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
12:11
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
