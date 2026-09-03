Avionul „Mircea Lucescu”  vine în România FOTO. Noi detalii despre aeronava TAROM care  va purta numele fostului mare antrenor: „Un nou început” +7 foto
Aeronava „Mircea Lucescu”
Diverse

Avionul „Mircea Lucescu” vine în România FOTO. Noi detalii despre aeronava TAROM care va purta numele fostului mare antrenor: „Un nou început”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 17:08
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 17:18
  • Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, va da numele primului Boeing 737 MAX care va intra în flota TAROM.
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Aeronava se află acum la Seattle, unde trece prin ultimele verificări înainte de preluare, urmând să fie adusă în România în zilele următoare.

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Aeronava „Mircea Lucescu”, gata de plecare

TAROM a anunțat că primul Boeing 737-8 din noua generație a companiei este preluat de la sediul Boeing din Seattle și va fi adus în țară printr-un zbor special, în două etape: Seattle (SUA) - Keflavik (Islanda) și Keflavik - București.

  • Prima etapă, Seattle - Keflavik, va fi operată de comandantul Cătălin Prunariu, director de zbor TAROM, alături de comandanții instructori Alexandru Scărlătescu și Alexandru Dobre.
  • A doua parte a traseului, Keflavik - București, va fi asigurată de comandanții instructori Alexandru Fodor și Bogdan Rolnic.

Înainte de livrare, aeronava este verificată de o echipă tehnică a TAROM. Compania a publicat și noi imagini, precum și materiale video de la zborul de test și din ultimele pregătiri.

Aeronava „Mircea Lucescu” (Foto: TAROM)
Aeronava „Mircea Lucescu” (Foto: TAROM)

Galerie foto (7 imagini)

Aeronava „Mircea Lucescu” (Foto: TAROM) Aeronava „Mircea Lucescu” (Foto: TAROM) Aeronava „Mircea Lucescu” (Foto: TAROM) Aeronava „Mircea Lucescu” (Foto: TAROM) Aeronava „Mircea Lucescu” (Foto: TAROM)
+7 Foto
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„Sunt două echipaje care reunesc zeci de ani de experiență și mii de ore de zbor, dar și povești personale care arată cât de puternică este legătura dintre oamenii noștri și această profesie.

Primul Boeing 737 MAX care vine în flota TAROM marchează un pas important în procesul nostru de transformare.

Iar faptul că această aeronavă poartă numele lui Mircea Lucescu face ca momentul să fie cu atât mai special. Este un nou avion, dar și un nou început pentru TAROM”, a declarat Cristian Anghel, directorul general al companiei.

De la Seattle la București, primul Boeing 737 MAX TAROM nu călătorește doar spre noua sa casă. Călătorește alături de o echipă de oameni pentru care aviația înseamnă, deopotrivă, profesie, responsabilitate și multă pasiune. Cătălin Prunariu

Decizia ca aeronava să poarte numele lui Mircea Lucescu fusese anunțată înainte de livrarea avionului, iar protocolul de utilizare a numelui a fost semnat cu familia fostului selecționer.

Elena Lucescu și Răzvan Lucescu și-au dat acordul pentru folosirea gratuită a numelui, iar fiul fostului antrenor a explicat atunci semnificația gestului.

„Tatăl meu a dedicat o viață întreagă fotbalului românesc și european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință”, a spus Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu a murit în aprilie 2026, după o carieră de peste șase decenii în fotbal, ca jucător și antrenor. A pregătit, printre altele, Dinamo, Rapid, Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk și naționalele României și Turciei.

FOTO. Poze memorabile din cariera lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, la Shakhtar Donetsk, după ce a cucerit Cupa UEFA, în 2009
Mircea Lucescu, la Shakhtar Donetsk, după ce a cucerit Cupa UEFA, în 2009

Galerie foto (16 imagini)

Mircea Lucescu, acum, selecționerul naționalei, alături de Ianis Hagi Fotografii: Imago Mircea Lucescu, la Dinamo Kiev Mircea Lucescu, la Shakhtar Donetsk, după ce a cucerit Cupa UEFA, în 2009 Mircea Lucescu, la Shakhtar Mircea Lucescu, selecționerul Turciei
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Primul dintre cele patru Boeinguri 737 MAX

Aeronava „Mircea Lucescu” este primul dintre cele patru Boeing 737 MAX care vor intra în flota TAROM până în primăvara anului 2027.

Modelul are o capacitate de peste 180 de pasageri, o autonomie de aproximativ 5.680 de kilometri și o viteză de croazieră de aproximativ 850 km/h.

Câteva detalii tehnice despre aeronavă:

  • Anvergură: 35,8 m
  • Lungime: 39,5 m
  • Înălțime: 12,5 m
  • Altitudine de croazieră: 12.497 m
  • Consumul de combustibil și emisiile de carbon sunt cu până la 20% mai reduse față de aeronavele pe care le înlocuiește;
  • Amprenta sonoră este redusă cu până la 50%;
  • Ferestrele sunt cu aproximativ 20% mai mari;
  • Pentru asamblarea unei singure aeronave sunt necesare aproximativ 2 milioane de piese.

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