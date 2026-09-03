Scandal la U Craiova Acuzații de șpagă la Academie! Oltenii au concediat un membru al staffului tehnic. Legătura cu Lorena Balaci

Universitatea Craiova a reacționat după ce în spațiul public au apărut acuzații legate de posibile favoritisme și nereguli în cadrul academiei clubului.

În centrul scandalului se află Bogdan Budescu, fost antrenor al grupei U13, Eduardo Covelo, șeful academiei, și Lorena Balaci, fiica lui Ilie Balaci și președinte la ACS Craiova Maxima.

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Reacția clubului vine în contextul cazului lui Luca Stancu, junior îndepărtat recent din Academia Universității Craiova. Mama acestuia susține că decizia a fost abuzivă și a făcut publice mai multe conversații despre presupuse favoruri materiale cerute de persoane din jurul academiei.

În luna iulie, GOLAZO.ro a publicat un interviu cu Daniel Mogoșanu, fostul antrenor al grupei U17, vicecampioană națională în 2026, în care acesta avertiza cu privire la o serie de nereguli prezente în cadrul Academiei Universității Craiova.

Universitatea Craiova ia măsuri: „Zero toleranță. Zero compromisuri. Zero favoritisme”

Clubul spune că a descoperit mai multe astfel de cazuri și că a luat măsuri împotriva persoanelor implicate.

„Zero toleranță, zero compromisuri, zero favoritisme. Doar performanță! Academia Universității Craiova trece, încă din sezonul trecut, printr-un amplu proces de reorganizare si modernizare a principiilor, metodologiei și structurii corpului tehnic.

Ca în orice reconstrucție pornită din temelii, acest proces poate produce efecte asupra activității pe termen scurt și poate genera reacții mai mult sau mai puțin așteptate.

Din păcate, în această perioadă am descoperit situații în care unii copii au fost favorizați fie în schimbul unor avantaje oferite unor membri ai corpului tehnic, fie ca urmare a presiunilor și amenințărilor exercitate, de-a lungul timpului, de familiile acestora ”, a transmis clubul.

Un membru al staffului a fost îndepărtat

Universitatea Craiova a anunțat că a îndepărtat din club, în urmă cu mai bine de două săptămâni, un membru al staffului implicat într-un astfel de caz.

„În cazul unui membru al corpului tehnic implicat într-o astfel de situație, raporturile de muncă au fost încheiate în urmă cu mai bine de două săptămâni.

În toate cazurile identificate, Universitatea Craiova a acționat imediat și cu fermitate. Au fost luate măsuri categorice, atât prin încetarea raporturilor contractuale cu membrii corpului tehnic implicați, cât și prin excluderea din cadrul echipelor Academiei a jucătorilor ale căror familii au provocat în mod repetat probleme prin amenințări, presiuni sau oferirea ori promisiunea unor avantaje.

Nu vom menționa numele copiilor și nici nu vom prezenta cazuri concrete, tocmai pentru a-i proteja din punct de vedere emoțional. La Academia Universității Craiova, singurele criterii de evaluare și promovare trebuie să fie munca, disciplina, caracterul și performanța”, se mai arată în comunicat.

Ce s-a întâmplat în Academia Universității Craiova

Luca Stancu (12 ani și jumătate), fundaș dreapta, a fost îndepărtat recent din Academia Universității Craiova, iar familia sa susține că decizia nu a avut la bază criterii strict sportive, conform gsp.ro.

Mama copilului, Oana Gavrilă, a prezentat mai multe conversații despre care spune că au fost purtate cu persoane din jurul academiei și a acuzat existența unor favoritisme și solicitări de bunuri materiale.

Printre cei vizați se află Bogdan Budescu, fostul antrenor al grupei U13, despre care Oana Gavrilă susține că i-ar fi cerut o pereche de adidași.

31 august este data la care Universitatea Craiova a anunțat că Bogdan Budescu nu mai conduce grupa U13, fără să precizeze motivele despărțirii

Mama juniorului a făcut acuzații și la adresa Lorenei Balaci, președinte la ACS Craiova Maxima, despre care susține că i-ar fi solicitat diferite cadouri.

„Mi-a cerut să-i ofer cadou niște geluri de duș pentru nurorile ei, adică prietenele sau soțiile, nu știu exact!, ale lui Atanas și Hristu, fiii ei. De asemenea, mi-a solicitat să-i dau două fesuri de firmă pentru ea și pentru iubitul ei.

M-am conformat. Într-o zi a venit cu Mădălin Ciucă până la mine acasă să ia pachete. Am camere de luat vederi peste tot, îmi pare rău acum că nu am păstrat înregistrările respective”, a spus Oana Gavrilă

Lorena Balaci a respins acuzațiile, afirmând că nu este angajată a Universității Craiova și nu are putere de decizie în cadrul clubului și a anunțat că a depus plângere la Poliție.

Oana Gavrilă a relatat și o discuție cu Eduardo Covelo, șeful academiei, despre care susține că i-ar fi spus că decizia privind îndepărtarea lui Luca ar fi venit „de mai sus”.

Mi-a dat mesaj să ne vedem la o cafea în oraș, seara, la ora 7. Mi s-a părut, din start, o propunere nepotrivită. De ce să nu discutăm la club? Firește că am mers la întâlnire cu soțul meu. Ne-a spus că a trebuit să se ia această măsură la adresa lui Luca fiindcă așa i s-a cerut de mai sus. Oana Gavrilă, despre discuția cu Eduardo Covelo

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