Starul NFL, amendat A afișat numele unei fetițe palestiniene ucise în Gaza
Azeez Al-Shaair/ Foto: IMAGO
Alte sporturi

Starul NFL, amendat A afișat numele unei fetițe palestiniene ucise în Gaza

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 20:11
  • Azeez Al-Shaair (29 de ani), linebacker al echipei Houston Texans din NFL, a fost amendat cu 11.492 de dolari pentru afișarea numelui lui Hind Rajab, o fetiță de 5 ani, ucisă în Gaza în 2024.
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Totul s-a petrecut înaintea partidei cu Buffalo Bills (31-36), din prima etapă a noului sezon din NFL.

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Azeez Al-Shaair, amendat după ce a afișat numele unei fetițe palestiniene ucise în Gaza

Jucătorul lui Houston Texans s-a prezentat la meci cu nasul și zona din jurul acestuia vopsite în negru, pe care avea scris cu alb numele „Hind Rajab”, în memoria fetiței palestiniene de 5 ani ucise în Gaza în 2024, după ce trupele israeliene au tras asupra mașinii avariate în care se afla împreună cu familia sa.

Povestea ei a fost ulterior prezentată într-un documentar nominalizat la Oscar.

Foto: Aaron Wilson, Sports Talk 790 Foto: Aaron Wilson, Sports Talk 790
Foto: Aaron Wilson, Sports Talk 790

Regulamentul NFL interzice afișarea în timpul meciurilor a oricăror mesaje personale, inclusiv a celor cu conținut politic. Din acest motiv, Azeez Al-Shaair a fost amendat cu 11.941 de dolari, sancțiunea fiind confirmată de un purtător de cuvânt al ligii, scrie marca.com.

Linebacker-ul nu este la prima abatere de acest gen. În luna ianuarie, jucătorul de 29 de ani a primit o sancțiune similară, după ce a afișat mesajul: „Opriți genocidul”.

Kyrie Irving îi sare în ajutor

Star în NBA la Dallas Mavericks, Irving s-a oferit personal să-i achite amenda lui Azeez Al-Shaair:

„Mă voi ocupa eu de amenda lui”, a scris Kyrie pe contul său de X.

„Uncle Drew”, așa cum este poreclit campionul NBA din 2016, și-a exprimat în mai multe rânduri sprijinul pentru palestinieni, prin mesaje publicate pe rețelele sociale despre situația copiilor palestinieni și prin tricouri purtate în memoria jurnaliștilor uciși în Gaza.

Kyrie Irving (dreapta), la un eveniment petrecut în această vară în China/ Foto: IMAGO Kyrie Irving (dreapta), la un eveniment petrecut în această vară în China/ Foto: IMAGO
Kyrie Irving (dreapta), la un eveniment petrecut în această vară în China/ Foto: IMAGO

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