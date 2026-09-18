Starul NFL, amendat A afișat numele unei fetițe palestiniene ucise în Gaza

- Azeez Al-Shaair (29 de ani), linebacker al echipei Houston Texans din NFL, a fost amendat cu 11.492 de dolari pentru afișarea numelui lui Hind Rajab, o fetiță de 5 ani, ucisă în Gaza în 2024.
Totul s-a petrecut înaintea partidei cu Buffalo Bills (31-36), din prima etapă a noului sezon din NFL.
Azeez Al-Shaair, amendat după ce a afișat numele unei fetițe palestiniene ucise în Gaza
Jucătorul lui Houston Texans s-a prezentat la meci cu nasul și zona din jurul acestuia vopsite în negru, pe care avea scris cu alb numele „Hind Rajab”, în memoria fetiței palestiniene de 5 ani ucise în Gaza în 2024, după ce trupele israeliene au tras asupra mașinii avariate în care se afla împreună cu familia sa.
Povestea ei a fost ulterior prezentată într-un documentar nominalizat la Oscar.
Regulamentul NFL interzice afișarea în timpul meciurilor a oricăror mesaje personale, inclusiv a celor cu conținut politic. Din acest motiv, Azeez Al-Shaair a fost amendat cu 11.941 de dolari, sancțiunea fiind confirmată de un purtător de cuvânt al ligii, scrie marca.com.
Linebacker-ul nu este la prima abatere de acest gen. În luna ianuarie, jucătorul de 29 de ani a primit o sancțiune similară, după ce a afișat mesajul: „Opriți genocidul”.
Kyrie Irving îi sare în ajutor
Star în NBA la Dallas Mavericks, Irving s-a oferit personal să-i achite amenda lui Azeez Al-Shaair:
„Mă voi ocupa eu de amenda lui”, a scris Kyrie pe contul său de X.
„Uncle Drew”, așa cum este poreclit campionul NBA din 2016, și-a exprimat în mai multe rânduri sprijinul pentru palestinieni, prin mesaje publicate pe rețelele sociale despre situația copiilor palestinieni și prin tricouri purtate în memoria jurnaliștilor uciși în Gaza.