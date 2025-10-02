Scandal cu Super Bowl LX „Rușine! Au ales pe cineva care urăște SUA!” + Fanii, speriați, după anunțul de ultimă oră despre show-ul de la pauză

Rapperul Bad Bunny va cânta în pauza Super Bowl 2026, iar prezența sa la cel mai așteptat eveniment din NFL a stârnit controverse politice neașteptate în Statele Unite.

Corey Lewandowski, consilier al Departamentului de Securitate Internă și managerul de campanie al lui Donald Trump la alegerile din 2016, a avertizat că Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) va fi prezent în timpul evenimentului.

Prezența lui Bad Bunny la Super Bowl 2026, criticată: „Rușine! Au ales pe cineva care urăște SUA!”

„Nu există niciun loc în această țară care să ofere un refugiu sigur persoanelor aflate aici ilegal. Nici la Super Bowl, nici în altă parte. Îi vom găsi. Îi vom aresta. Îi vom trimite într-un centru de detenție și îi vom deporta.

Așadar, rețineți că aceasta este o situație foarte reală sub această administrație”, a afirmat Lewandoski într-un interviu acordat podcastului „The Benny Show”, citat de marca.com.

Corey Lewandowski/ Foto: IMAGO

Aceste cuvinte au stârnit îngrijorare în rândul fanilor artistului și al susținătorilor drepturilor imigranților cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla în timpul Super Bowl-ului.

Lewandowski a mai declarat că prezența Serviciului de Imigrare și Control Vamal nu este negociabilă și a criticat atât NFL, cât și comitetul de organizare pentru alegerea lui Bad Bunny:

„Este o rușine că au decis să aleagă pe cineva care pare să urască atât de mult Statele Unite pentru a-i reprezenta la pauză.

Ar trebui să încercăm să fim incluzivi, nu exclusiviști. Există o mulțime de trupe și artiști fantastici care ar putea cânta la acel spectacol și ar aduce oamenii împreună în loc să-i separe.

Vom aplica legea peste tot. Vom menține siguranța americanilor. Aceasta este directiva președintelui. Dacă vă aflați ilegal în această țară, faceți-vă o favoare: mergeți acasă”, a mai spus Lewandowski.

Bad Buddy: „Nu este ură, ci prudență”

În timpul turneului său din acest an, Bad Buddy a declarat că nu va trece prin Statele Unite, chiar de teama agenților de Imigrare și Control Vamal, ce ar putea fi prezenți în apropierea concertelor sale pentru a-i reține și deporta pe fanii săi.

„Nu este din ură, ci din prudență”, a spus el într-un interviu recent.

