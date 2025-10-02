Scandal cu Super Bowl LX „Rușine! Au ales pe cineva care urăște SUA!” + Fanii, speriați, după anunțul de ultimă oră despre show-ul de la pauză
Bad Bunny/ Foto: IMAGO
Alte sporturi

Scandal cu Super Bowl LX „Rușine! Au ales pe cineva care urăște SUA!” + Fanii, speriați, după anunțul de ultimă oră despre show-ul de la pauză

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 15:59
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 15:59
  • Rapperul Bad Bunny va cânta în pauza Super Bowl 2026, iar prezența sa la cel mai așteptat eveniment din NFL a stârnit controverse politice neașteptate în Statele Unite.

Corey Lewandowski, consilier al Departamentului de Securitate Internă și managerul de campanie al lui Donald Trump la alegerile din 2016, a avertizat că Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) va fi prezent în timpul evenimentului.

Donald Trump, pus la colț de FIFA  Vicepreședintele forului a făcut anunțul despre mutarea meciurilor de la CM 2026 
Citește și
Donald Trump, pus la colț de FIFA Vicepreședintele forului a făcut anunțul despre mutarea meciurilor de la CM 2026
Citește mai mult
Donald Trump, pus la colț de FIFA  Vicepreședintele forului a făcut anunțul despre mutarea meciurilor de la CM 2026 

Prezența lui Bad Bunny la Super Bowl 2026, criticată: „Rușine! Au ales pe cineva care urăște SUA!”

„Nu există niciun loc în această țară care să ofere un refugiu sigur persoanelor aflate aici ilegal. Nici la Super Bowl, nici în altă parte. Îi vom găsi. Îi vom aresta. Îi vom trimite într-un centru de detenție și îi vom deporta.

Așadar, rețineți că aceasta este o situație foarte reală sub această administrație”, a afirmat Lewandoski într-un interviu acordat podcastului „The Benny Show”, citat de marca.com.

Corey Lewandowski/ Foto: IMAGO Corey Lewandowski/ Foto: IMAGO
Corey Lewandowski/ Foto: IMAGO

Aceste cuvinte au stârnit îngrijorare în rândul fanilor artistului și al susținătorilor drepturilor imigranților cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla în timpul Super Bowl-ului.

Lewandowski a mai declarat că prezența Serviciului de Imigrare și Control Vamal nu este negociabilă și a criticat atât NFL, cât și comitetul de organizare pentru alegerea lui Bad Bunny:

„Este o rușine că au decis să aleagă pe cineva care pare să urască atât de mult Statele Unite pentru a-i reprezenta la pauză.

Ar trebui să încercăm să fim incluzivi, nu exclusiviști. Există o mulțime de trupe și artiști fantastici care ar putea cânta la acel spectacol și ar aduce oamenii împreună în loc să-i separe.

Vom aplica legea peste tot. Vom menține siguranța americanilor. Aceasta este directiva președintelui. Dacă vă aflați ilegal în această țară, faceți-vă o favoare: mergeți acasă”, a mai spus Lewandowski.

Bad Buddy: „Nu este ură, ci prudență”

În timpul turneului său din acest an, Bad Buddy a declarat că nu va trece prin Statele Unite, chiar de teama agenților de Imigrare și Control Vamal, ce ar putea fi prezenți în apropierea concertelor sale pentru a-i reține și deporta pe fanii săi.

„Nu este din ură, ci din prudență”, a spus el într-un interviu recent.

Citește și

„Nu-i puteam face asta!” Directorul executiv al lui Dinamo Kiev, despre Blănuță. Și un mesaj pentru scouteri: „N-au ajuns la TikTok”
Stranieri
15:46
„Nu-i puteam face asta!” Directorul executiv al lui Dinamo Kiev, despre Blănuță. Și un mesaj pentru scouteri: „N-au ajuns la TikTok”
Citește mai mult
„Nu-i puteam face asta!” Directorul executiv al lui Dinamo Kiev, despre Blănuță. Și un mesaj pentru scouteri: „N-au ajuns la TikTok”
„Nuno Mendes trebuia să fie eliminat” Un fost arbitru spaniol, cu ecuson FIFA, analizează 3 faze controversate din Barcelona - PSG
Liga Campionilor
15:17
„Nuno Mendes trebuia să fie eliminat” Un fost arbitru spaniol, cu ecuson FIFA, analizează 3 faze controversate din Barcelona - PSG
Citește mai mult
„Nuno Mendes trebuia să fie eliminat” Un fost arbitru spaniol, cu ecuson FIFA, analizează 3 faze controversate din Barcelona - PSG

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
SUA NFL Super Bowl donald trump bad bunny Corey Lewandowski
Știrile zilei din sport
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Conference League
12:07
„Sabotați” de Edi Iordănescu Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Citește mai mult
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Campionate
14:40
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Citește mai mult
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Diverse
15:01
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Citește mai mult
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Campionatul Mondial
13:54
Mingea de la CM 2026 FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor » Ce denumire are
Citește mai mult
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
17:16
Pleacă după 6 luni! Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro, out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
Pleacă după 6 luni!  Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro , out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
16:20
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel, și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel , și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
17:43
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Top stiri din sport
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Europa League
02.10
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Citește mai mult
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Liga 2
02.10
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Citește mai mult
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Europa League
02.10
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională. Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Citește mai mult
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Europa League
02.10
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Citește mai mult
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 24 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share