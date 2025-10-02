„Nuno Mendes trebuia să fie eliminat” Un fost arbitru spaniol, cu ecuson FIFA, analizează 3 faze controversate din Barcelona - PSG +6 foto
Faultul lui Nuno Mendes asupra lui Lamine Yamal/ Foto: captură ecran Dazn
Liga Campionilor

„Nuno Mendes trebuia să fie eliminat” Un fost arbitru spaniol, cu ecuson FIFA, analizează 3 faze controversate din Barcelona - PSG

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 15:17
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 15:17
  • BARCELONA - PSG 1-2. Iturralde Gonzalez (58 de ani), fost arbitru spaniol, este de părere că Nuno Mendes (23 de ani) ar fi trebuit să fie eliminat pentru al doilea cartonaș galben.

În minutul 61, fundașul stânga portughez al lui PSG l-a faultat la marginea careului pe Lamine Yamal.

Controverse, după Barcelona - PSG: „Nuno Mendes trebuia eliminat”

Mendes avea deja un cartonaș galben văzut în finalul primei reprize, motiv pentru care jucătorii Barcelonei au cerut vehement acordarea și celui de-al doilea.

Cu toate acestea, „centralul” partidei, englezul Michael Oliver, a decis să țină cartonașele în buzunar.

Iturralde Gonzalez, fost arbitru spaniol, a analizat faza și spune că lusitanul ar fi trebuit să fie trimis la vestiare.

„Nuno Mendes trebuia eliminat. E clar, a fost iertat” a declarat Iturralde Gonzalez, citat de as.com.

Faultul lui Nuno Mendes asupra lui Lamine Yamal Foto captură ecran Bein Sports - Dazn (1).jpeg
Faultul lui Nuno Mendes asupra lui Lamine Yamal Foto captură ecran Bein Sports - Dazn (1).jpeg

Faultul lui Nuno Mendes asupra lui Lamine Yamal Foto captură ecran Bein Sports - Dazn (1).jpeg Faultul lui Nuno Mendes asupra lui Lamine Yamal Foto captură ecran Bein Sports - Dazn (2).jpeg Faultul lui Nuno Mendes asupra lui Lamine Yamal Foto captură ecran Bein Sports - Dazn (3).jpeg Faultul lui Nuno Mendes asupra lui Lamine Yamal Foto captură ecran Bein Sports - Dazn (4).jpeg Faultul lui Nuno Mendes asupra lui Lamine Yamal Foto captură ecran Bein Sports - Dazn (5).jpeg
Iturralde Gonzalez: „De Jong a riscat să primească cartonașul roșu”

Alte două faze controversate s-au petrecut în prima repriză a meciului de pe „Montjuic”.

În minutul 27, Barcelona a cerut penalty, după ce Eric Garcia s-a prăbușit pe gazon, în urma unui contact cu Ilya Zabarnyi.

Michael Oliver a lăsat jocul să continue, iar arbitrii din camera VAR nu au intervenit.

Iturralde Gonzalez i-a dat credit de această dată „centralului”: „Eric simte contactul, dar nu este suficient pentru a fluiera penalty”.

Eric Garcia a cerut penalty în Barcelona - PSG Foto captura ecran Bein Sports (1).jpeg Eric Garcia a cerut penalty în Barcelona - PSG Foto captura ecran Bein Sports (2).jpeg Eric Garcia a cerut penalty în Barcelona - PSG Foto captura ecran Bein Sports (3).jpeg Eric Garcia a cerut penalty în Barcelona - PSG Foto captura ecran Bein Sports (4).jpeg
Cinci minute mai târziu, în jurul minutului 32, Frenkie de Jong l-a călcat pe Nuno Mendes direct pe tendon.

Fotbalistul olandez a scăpat fără avertisment. Nici de această dată VAR-ul nu a intervenit.

„De Jong a riscat să primească cartonașul roșu. Desigur, dacă arbitrul ar fi fost chemat la VAR, nu ar fi fost nimic ciudat.

Arbitrul consideră că este o lovitură accidentală din spate, în timpul alergării.

Aceste faze sunt 100% cartonașe roșii, pentru că nu mai controlezi corpul, nici forța acțiunii”, a concluzionat fostul arbitru spaniol.

Faultul lui De Jong asupra lui Nuno Mendes Foto captura Bein Sports (1).jpeg Faultul lui De Jong asupra lui Nuno Mendes Foto captura Bein Sports (2).jpeg Faultul lui De Jong asupra lui Nuno Mendes Foto captura Bein Sports (3).jpeg Faultul lui De Jong asupra lui Nuno Mendes Foto captura Bein Sports (4).jpeg Faultul lui De Jong asupra lui Nuno Mendes Foto captura Bein Sports (5).jpeg
Liga Campionilor barcelona PSG lamine yamal Eduardo Iturralde Gonzalez nuno mendes
