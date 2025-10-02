„Nu-i puteam face asta!” Directorul executiv al lui Dinamo Kiev, despre Blănuță. Și un mesaj pentru scouteri: „N-au ajuns la TikTok”

Vladislav Blănuță rămâne un subiect comentat de toți oficialii și jucătorii lui Dinamo Kiev. Dmitry Brif a explicat în Ucraina ce putea și nu putea face clubul după postările pro-ruse ale atacantului.

A trecut o lună de la controversatul transfer al lui Vladislav Blănuță, de la FCU Craiova la Dinamo Kiev.

Postările sale pro-ruse pe TikTok i-au provocat o mulțime de probleme.

În conflict frontal cu ultrașii ucraineni, amenințat cu moartea, contestat, numit „vatnik”, așa cum li se spune celor care susțin Kremlinul în război, dar susținut de club și de președintele Igor Surkis, atacantul în vârstă de 23 de ani a debutat la alb-albaștri.

4 meciuri a jucat Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: fără goluri sau pase decisive deocamdată

Director executiv Dinamo Kiev: „Am fi găsit motive să-i reziliem contractul lui Blănuță”

De fiecare dată când vorbește un oficial sau un jucător kievean, e întrebat și de situația vârfului.

Ultimul a fost directorul executiv al clubului.

Reporterul site-ului Tribuna a vrut să afle dacă Dmitry Brif s-a gândit la scenariul rezilierii contractului.

„Nu-i puteam face asta”, a răspuns șeful grupării. „Această opțiune nu a fost luată în considerare, pentru că era imposibilă din punct de vedere legal”.

Brif a nuanțat: „Totuși, dacă ar fi existat dovezi că jucătorul susține o țară agresoare sau că are opinii anti-ucrainene, am fi găsit suficiente motive să-i reziliem contractul. Nu e cazul însă”.

La fel ca la orice transfer, am discutat și cu Blănuță la negocieri despre poziția lui. Atitudinea față de agresiunea Rusiei a fost unul dintre subiecte. Dacă am fi înțeles că existau măcar indicii de sprijin pentru această țară sau contra Ucrainei, n-am fi făcut transferul Dmitry Brif, director general Dinamo Kiev

„ I-au analizat trecutul lui Blănuță. E o lecție de învățat la Dinamo Kiev”

Oficialul ucrainean a mai spus ceva important. „Această problemă trebuia discutată, pentru că jucătorul vine într-o țară în război, e nevoie să înțeleagă cu ce se va confrunta aici.

Nu putem invita un fotbalist zicându-i că va trăi într-o lume fantastică și apoi să descopere realitatea. Întreaga situație a fost discutată”.

S-a oprit și la departamentul de scouting. Cei care l-au urmărit pe Blănuță înainte de startul negocierilor.

„I-au analizat trecutul. Poate că n-au ajuns la TikTok. Vom fi cu ochii pe TikTok în viitor. Ar fi trebuit să-i acordăm mai multă atenție”.

A fost o bună lecție de a învăța că se întâmplă ceva și acolo. Te uiți la Instagram și Facebook, principalele platforme de socializare. Sunt convins oricum că repostarea lui nu indică niciun sprijin pro-rus. Am vorbit cu el Dmitry Brif, director general Dinamo Kiev

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport