„Nu-i puteam face asta!” Directorul executiv al lui Dinamo Kiev, despre Blănuță. Și un mesaj pentru scouteri: „N-au ajuns la TikTok”
Blănuță are patru meciuri la Dinamo Kiev Foto: Instagram
Stranieri

„Nu-i puteam face asta!” Directorul executiv al lui Dinamo Kiev, despre Blănuță. Și un mesaj pentru scouteri: „N-au ajuns la TikTok”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 15:46
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 15:46
  • Vladislav Blănuță rămâne un subiect comentat de toți oficialii și jucătorii lui Dinamo Kiev. Dmitry Brif a explicat în Ucraina ce putea și nu putea face clubul după postările pro-ruse ale atacantului.

A trecut o lună de la controversatul transfer al lui Vladislav Blănuță, de la FCU Craiova la Dinamo Kiev.

Postările sale pro-ruse pe TikTok i-au provocat o mulțime de probleme.

„Se respectă!” FOTO Istvan Kovacs, trei faze dificile la Villarreal - Juventus. De ce a decis așa + Ce au spus antrenorii
Citește și
„Se respectă!” FOTO Istvan Kovacs, trei faze dificile la Villarreal - Juventus. De ce a decis așa + Ce au spus antrenorii
Citește mai mult
„Se respectă!” FOTO Istvan Kovacs, trei faze dificile la Villarreal - Juventus. De ce a decis așa + Ce au spus antrenorii

În conflict frontal cu ultrașii ucraineni, amenințat cu moartea, contestat, numit „vatnik”, așa cum li se spune celor care susțin Kremlinul în război, dar susținut de club și de președintele Igor Surkis, atacantul în vârstă de 23 de ani a debutat la alb-albaștri.

4 meciuri
a jucat Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: fără goluri sau pase decisive deocamdată

Director executiv Dinamo Kiev: „Am fi găsit motive să-i reziliem contractul lui Blănuță”

De fiecare dată când vorbește un oficial sau un jucător kievean, e întrebat și de situația vârfului.

Ultimul a fost directorul executiv al clubului.

Reporterul site-ului Tribuna a vrut să afle dacă Dmitry Brif s-a gândit la scenariul rezilierii contractului.

„Nu-i puteam face asta”, a răspuns șeful grupării. „Această opțiune nu a fost luată în considerare, pentru că era imposibilă din punct de vedere legal”.

Brif a nuanțat: „Totuși, dacă ar fi existat dovezi că jucătorul susține o țară agresoare sau că are opinii anti-ucrainene, am fi găsit suficiente motive să-i reziliem contractul. Nu e cazul însă”.

La fel ca la orice transfer, am discutat și cu Blănuță la negocieri despre poziția lui. Atitudinea față de agresiunea Rusiei a fost unul dintre subiecte. Dacă am fi înțeles că existau măcar indicii de sprijin pentru această țară sau contra Ucrainei, n-am fi făcut transferul Dmitry Brif, director general Dinamo Kiev

I-au analizat trecutul lui Blănuță. E o lecție de învățat la Dinamo Kiev”

Oficialul ucrainean a mai spus ceva important. „Această problemă trebuia discutată, pentru că jucătorul vine într-o țară în război, e nevoie să înțeleagă cu ce se va confrunta aici.

Nu putem invita un fotbalist zicându-i că va trăi într-o lume fantastică și apoi să descopere realitatea. Întreaga situație a fost discutată”.

S-a oprit și la departamentul de scouting. Cei care l-au urmărit pe Blănuță înainte de startul negocierilor.

„I-au analizat trecutul. Poate că n-au ajuns la TikTok. Vom fi cu ochii pe TikTok în viitor. Ar fi trebuit să-i acordăm mai multă atenție”.

A fost o bună lecție de a învăța că se întâmplă ceva și acolo. Te uiți la Instagram și Facebook, principalele platforme de socializare. Sunt convins oricum că repostarea lui nu indică niciun sprijin pro-rus. Am vorbit cu el Dmitry Brif, director general Dinamo Kiev

Citește și

Ironizat de antrenor Susținut de patron, Blănuță a fost „înțepat” de propriul tehnician la Dinamo Kiev: „Asta e sigur!”
Stranieri
15:48
Ironizat de antrenor Susținut de patron, Blănuță a fost „înțepat” de propriul tehnician la Dinamo Kiev: „Asta e sigur!”
Citește mai mult
Ironizat de antrenor Susținut de patron, Blănuță a fost „înțepat” de propriul tehnician la Dinamo Kiev: „Asta e sigur!”
Surkis, anunț despre Blănuță Ultimele noutăți despre situația românului care i-a scandalizat pe ucraineni: „Alte opțiuni nu pot fi puse în discuție”
Stranieri
12:24
Surkis, anunț despre Blănuță Ultimele noutăți despre situația românului care i-a scandalizat pe ucraineni: „Alte opțiuni nu pot fi puse în discuție”
Citește mai mult
Surkis, anunț despre Blănuță Ultimele noutăți despre situația românului care i-a scandalizat pe ucraineni: „Alte opțiuni nu pot fi puse în discuție”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Dinamo Kiev ucraina Vladislav Blănuță Dmitry Brif
Știrile zilei din sport
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Conference League
12:07
„Sabotați” de Edi Iordănescu Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Citește mai mult
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Campionate
14:40
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Citește mai mult
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Diverse
15:01
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Citește mai mult
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Campionatul Mondial
13:54
Mingea de la CM 2026 FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor » Ce denumire are
Citește mai mult
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
17:16
Pleacă după 6 luni! Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro, out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
Pleacă după 6 luni!  Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro , out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
16:20
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel, și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel , și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
17:43
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Top stiri din sport
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Europa League
02.10
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Citește mai mult
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Liga 2
02.10
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Citește mai mult
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Europa League
02.10
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională. Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Citește mai mult
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Europa League
02.10
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Citește mai mult
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 24 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share