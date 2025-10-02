Donald Trump, pus la colț de FIFA  Vicepreședintele forului a făcut anunțul despre mutarea meciurilor de la CM 2026 
Victor Montagliani și Donald Trump. Fotomontaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Donald Trump, pus la colț de FIFA Vicepreședintele forului a făcut anunțul despre mutarea meciurilor de la CM 2026

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 15:22
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 15:22
  • Victor Montagliani (60 de ani), vicepreședintele FIFA, a declarat că meciurile de la Campionatul Mondial nu vor fi mutate în alte orașe, în ciuda declarațiilor lui Donald Trump (79 de ani).
  • Oficialul forului internațional a precizat că aceste decizii pot fi luate doar de FIFA.

Președintele SUA declarase în urmă cu aproximativ două săptămâni că partidele de la Campionatul Mondial din 2026, care vor avea loc în Seattle şi San Francisco ar putea fi mutate în alte orașe pentru siguranța fanilor.

Trump spunea că aceste orașe „sunt conduse de nebuni radicali, de stânga, care nu ştiu ce fac”.

„Vreau trofee cu Dinamo” Cătălin Cîrjan are obiective mari în tricoul „câinilor”: „O să fie anul meu” » Ce spune despre națională 
Citește și
„Vreau trofee cu Dinamo” Cătălin Cîrjan are obiective mari în tricoul „câinilor”: „O să fie anul meu” » Ce spune despre națională
Citește mai mult
„Vreau trofee cu Dinamo” Cătălin Cîrjan are obiective mari în tricoul „câinilor”: „O să fie anul meu” » Ce spune despre națională 

Victor Montagliani îl contrazice pe Trump: „FIFA ia aceste decizii”

Vicepreședintele FIFA a declarat că orice decizie în privința Campionatului Mondial trebuie luată de forul internațional, și nu de președintele uneia dintre țările gazdă.

Este turneul FIFA, jurisdicția FIFA, FIFA ia aceste decizii. Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, fotbalul este mai mare decât ei și fotbalul va supraviețui regimului, guvernului și sloganurilor lor”, a declarat Victor Montagliani, potrivit theguardian.com.

În ceea ce privește competițiile FIFA și extinderea lor, oficialul forului internațional este de părere că Mondialul Cluburilor ar trebui să fie format din 64 de echipe, nu Cupa Mondială.

Nu văd argumentul pentru 64 de echipe. Nu doar noi, ci și UEFA și Asia se opun acestui lucru. Dar Mondialul Cluburilor a fost un succes enorm.

Trebuie să stabilim ce este fezabil, ce schimbări trebuie să facem în ceea ce privește numărul de echipe și limitele pentru fiecare țară pe care le-am avut pentru acest an”, a mai precizat Victor Montagliani.

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie, iar tragerea la sorți a grupelor va avea loc pe 5 decembrie 2025.

Donald Trump: „Vom muta meciurile în alte orașe, dacă nu vor fi sigure”

Întrebat în urmă cu aproximativ două săptămâni despre siguranța fanilor în marile orașe din SUA, în special Seattle și San Francisco, Trump a răspuns:

„Ei bine, este o întrebare interesantă... dar vom avea grijă ca totul să fie în siguranţă. Seattle şi San Francisco sunt conduse de nebuni radicali, de stânga, care nu ştiu ce fac.

După cum probabil știți, vom merge în Memphis, dar și în alte orașe. Foarte curând vom merge și în Chicago. Orașul va fi sigur pentru Cupa Mondială. Dacă eu cred că nu este sigur, ne vom muta într-un alt oraș, cu siguranță. Este, de fapt, o întrebare foarte justificată.

Dacă eu consider că ceva nu este sigur, vom muta meciul în alt oraș. Așadar, dacă vreun oraș despre care credem că va fi chiar și puțin periculos pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice (din 2028), dar pentru CM în mod special, nu vom permite să se joace acum. Vom muta meciul. Dar sper că asta nu se va întâmpla”, a declarat Trump, potrivit reuters.com.

Echipele calificate deja la Campionatul Mondial

Până acum, 18 echipe au reușit să obțină calificarea la turneul final de anul viitor. Este vorba de:

  • Noua Zeelandă
  • Maroc și Tunisia (Africa)
  • Mexic, Canada și SUA (gazde)
  • Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan (Asia)
  • Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (America de Sud)

Din toate aceste echipe, Iordania și Uzbekistan vor participa pentru prima dată la Campionatul Mondial.

Citește și

„Sunteți în fața gloanțelor!” Secretul lui Qarabag, revelația azeră a Ligii. Peste Barcelona și Liverpool la debut
Liga Campionilor
15:01
„Sunteți în fața gloanțelor!” Secretul lui Qarabag, revelația azeră a Ligii. Peste Barcelona și Liverpool la debut
Citește mai mult
„Sunteți în fața gloanțelor!” Secretul lui Qarabag, revelația azeră a Ligii. Peste Barcelona și Liverpool la debut
România, spre coada clasamentului Analiza care evidențiază o mare carență a fotbalului românesc
Superliga
15:00
România, spre coada clasamentului Analiza care evidențiază o mare carență a fotbalului românesc
Citește mai mult
România, spre coada clasamentului Analiza care evidențiază o mare carență a fotbalului românesc

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
FIFA Campionatul Mondial donald trump victor montagliani
Știrile zilei din sport
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Conference League
12:07
„Sabotați” de Edi Iordănescu Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Citește mai mult
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Campionate
14:40
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Citește mai mult
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Diverse
15:01
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Citește mai mult
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Campionatul Mondial
13:54
Mingea de la CM 2026 FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor » Ce denumire are
Citește mai mult
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
17:16
Pleacă după 6 luni! Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro, out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
Pleacă după 6 luni!  Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro , out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
16:20
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel, și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel , și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
17:43
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Top stiri din sport
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Europa League
02.10
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Citește mai mult
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Liga 2
02.10
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Citește mai mult
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Europa League
02.10
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională. Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Citește mai mult
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Europa League
02.10
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Citește mai mult
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 24 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share