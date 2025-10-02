Donald Trump, pus la colț de FIFA  Vicepreședintele forului a făcut anunțul despre mutarea meciurilor de la CM 2026 

Victor Montagliani (60 de ani), vicepreședintele FIFA, a declarat că meciurile de la Campionatul Mondial nu vor fi mutate în alte orașe, în ciuda declarațiilor lui Donald Trump (79 de ani).

Oficialul forului internațional a precizat că aceste decizii pot fi luate doar de FIFA.

Președintele SUA declarase în urmă cu aproximativ două săptămâni că partidele de la Campionatul Mondial din 2026, care vor avea loc în Seattle şi San Francisco ar putea fi mutate în alte orașe pentru siguranța fanilor.

Trump spunea că aceste orașe „sunt conduse de nebuni radicali, de stânga, care nu ştiu ce fac”.

Victor Montagliani îl contrazice pe Trump: „FIFA ia aceste decizii”

Vicepreședintele FIFA a declarat că orice decizie în privința Campionatului Mondial trebuie luată de forul internațional, și nu de președintele uneia dintre țările gazdă.

„ Este turneul FIFA, jurisdicția FIFA, FIFA ia aceste decizii. Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, fotbalul este mai mare decât ei și fotbalul va supraviețui regimului, guvernului și sloganurilor lor”, a declarat Victor Montagliani, potrivit theguardian.com.

În ceea ce privește competițiile FIFA și extinderea lor, oficialul forului internațional este de părere că Mondialul Cluburilor ar trebui să fie format din 64 de echipe, nu Cupa Mondială.

„ Nu văd argumentul pentru 64 de echipe. Nu doar noi, ci și UEFA și Asia se opun acestui lucru. Dar Mondialul Cluburilor a fost un succes enorm.

Trebuie să stabilim ce este fezabil, ce schimbări trebuie să facem în ceea ce privește numărul de echipe și limitele pentru fiecare țară pe care le-am avut pentru acest an”, a mai precizat Victor Montagliani.

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie, iar tragerea la sorți a grupelor va avea loc pe 5 decembrie 2025.

Donald Trump: „Vom muta meciurile în alte orașe, dacă nu vor fi sigure”

Întrebat în urmă cu aproximativ două săptămâni despre siguranța fanilor în marile orașe din SUA, în special Seattle și San Francisco, Trump a răspuns:

„Ei bine, este o întrebare interesantă... dar vom avea grijă ca totul să fie în siguranţă. Seattle şi San Francisco sunt conduse de nebuni radicali, de stânga, care nu ştiu ce fac.

După cum probabil știți, vom merge în Memphis, dar și în alte orașe. Foarte curând vom merge și în Chicago. Orașul va fi sigur pentru Cupa Mondială. Dacă eu cred că nu este sigur, ne vom muta într-un alt oraș, cu siguranță. Este, de fapt, o întrebare foarte justificată.

Dacă eu consider că ceva nu este sigur, vom muta meciul în alt oraș. Așadar, dacă vreun oraș despre care credem că va fi chiar și puțin periculos pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice (din 2028), dar pentru CM în mod special, nu vom permite să se joace acum. Vom muta meciul. Dar sper că asta nu se va întâmpla”, a declarat Trump, potrivit reuters.com.

Echipele calificate deja la Campionatul Mondial

Până acum, 18 echipe au reușit să obțină calificarea la turneul final de anul viitor. Este vorba de:

Noua Zeelandă

Maroc și Tunisia (Africa)

Mexic, Canada și SUA (gazde)

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan (Asia)

Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (America de Sud)

Din toate aceste echipe, Iordania și Uzbekistan vor participa pentru prima dată la Campionatul Mondial.

