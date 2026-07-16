Furie la Barcelona! Catalanii acuză stafful Olandei pentru situația lui Frenkie de Jong » Ar putea fi indisponibil între 4 și 6 luni!

În cadrul clubului Barcelona există o nemulțumire cu privire la modul cum a fost gestionată situația lui Frenkie de Jong (29 de ani) la CM 2026, care se confruntă cu mai multe probleme la genunchi.

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Drumul Olandei la turneul final s-a oprit în șaisprezecimi, acolo unde a fost învinsă de Maroc, scor 1-1, 2-3 după penalty-uri.

Mijlocașul Barcelonei a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei pregătite de Ronald Koeman, deși s-a confruntat cu probleme la genunchi.

Barcelona e furioasă după modul în care a fost gestionată situația lui De Jong

Deși avea vacanță până pe 20 iulie, după participarea la CM 2026, Frenkie de Jong a apărut luni la baza de pregătire a Barcelonei pentru a efectua un control medical la genunchi. Nimeni nu se aștepta ca problemele să fie așa de grave!

Genunchiul fotbalistului prezenta o inflamație severă, iar medicii clubului l-au consulat pe internaționalul olandez. S-a descoperit că starea genunchiului său era delicată și, din cauza unei hemoragii interne, nu s-a putut efectua un RMN.

Astfel, cei de la Barcelona au fost foarte nemulțumiți de modul cum a fost gestionată situația lui Frenkie la CM 2026. Catalanii s-au simțit induși în eroare de stafful naționalei Olandei.

În plus, există suspiciunea că fotbalistul a evoluat împotriva Marocului, în 16-imi, deși era accidentat, iar faptul că partida a intrat în prelungiri nu a făcut decât să agraveze considerabil problema, conform as.com.

35 de milioane de euro este cota de piață a lui Frenkie de Jong, conform Transfermarkt

Înainte de investigațiile finale, Barcelona crede că Frenkie va fi nevoit să se opereze. În acest caz, mijlocașul va lipsi între 4 și 6 luni.

Barcelona e nemulțumită de modul cum naționala, staff-ul Olandei și selecționerul Ronald Koeman au gestionat situația lui De Jong. Din perspectiva conducerii, cei responsabili au dat dovadă de neglijență și au asumat un risc complet inacceptabil.

Vom vedea cum vor explica Koeman și Frenkie această problemă uriașă. Surse din cadrul clubului Barcelona, pentru cotidianul AS

Nici Frenkie de Jong nu a scăpat de critici din partea Barcelonei. Clubul susține că jucătorul ar fi trebuit să se oprească la timp și să nu riște agravarea accidentării.

Evoluțiile lui Frenkie de Jong la CM 2026 pentru Olanda:

2-2 cu Japonia (90 de minute jucate)

5-1 cu Suedia (59 de minute jucate)

3-1 cu Tunisia (72 de minute jucate)

1-1, 2-3 d. pen. cu Maroc (110 minute jucate)

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