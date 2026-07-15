Craiova merge mai departe Oltenii au învins-o pe Vitebsk și în retur și s-au calificat în turul 2 al UCL. Urmează Levski Sofia +6 foto
Foto: Sport Pictures
Liga Campionilor

Craiova merge mai departe Oltenii au învins-o pe Vitebsk și în retur și s-au calificat în turul 2 al UCL. Urmează Levski Sofia

alt-text Ștefan Neda , George Neagu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 22:26
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 22:26
  • Universitatea Craiova a învins-o pe ML Vitebsk și în retur, scor 1-0 (5-1 la general) și s-a calificat în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.
  • În următoarea fază a competiției, oltenii vor da peste Levski Sofia, campioana Bulgariei.
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Vitebsk a venit în Bănie în speranța că va întoarce scorul din tur și a bifat prima ocazie a meciului, atunci când un jucător al bielorușilor a scăpat singur în careu, dar portarul Laurențiu Popescu a intervenit la timp.

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Oaspeții au continuat să pună presiune la poarta Craiovei, dar tot oltenii au fost aproape de deschiderea scorului. În minutul 22, șutul lui Carlos Mora, de partea dreaptă, a lovit bara laterală a porții și a ieșit în afara careului.

Cele două echipe s-au anihilat reciproc, iar prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures
U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (6 imagini)

U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures
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În partea a doua a meciului, mijlocașul Valeri Gromyko a fost cel mai periculos jucător al oaspeților, după ce a trimis mai multe șuturi periculoase spre poarta Craiovei, dar Laurențiu Popescu a intervenit de fiecare dată.

Craiova a dat lovitura în minutele de prelungire ale meciului, atunci când Nicușor Bancu, care abia intrase pe teren, a înscris după un șut violent trimis din afara careului.

Astfel, echipa antrenată de Filipe Coelho a câștigat cu scorul de 1-0 și s-a calificat în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, acolo unde va da peste Levski Sofia, campioana Bulgariei.

U Craiova - Vitebsk 1-0

  • A marcat: Bancu (90+1)

Min. 90+1 - GOL Craiova (1-0). Nicușor Bancu, abia intrat pe teren, a înscris după un șut violent trimis din afara careului. Portarul Pavlyuchenko nu a avut nicio șansă.

Partida este prelungită cu minimum trei minute.

Min. 89 - Popescu are o intervenție excepțională după șutul lui Cleonise, care scăpase singur în careul oltenilor.

Min. 84 - Corner pentru Vitebsk după ce un șut a fost deviat.

Min. 74 - Schimbare la Craiova: Nicușor Bancu intră pe teren în locul lui Tudor Băluță.

Min. 72 - Același Gromyko trimite un șut violent din afara careului, dar Laurențiu Popescu a prins balonul fără probleme.

Min. 67 - Gromyko a fost aproape de deschiderea scorului, dar șutul jucătorului de la Vitebsk a trecut peste poartă.

Min. 63 - Craiova cere penalty după o intervenție neregulamentară asupra lui Alexandru Cicâldău, dar arbitrul a lăsat jocul să continue.

Min. 59 - Vitebsk pune din nou presiune la poarta Craiovei, dar oltenii rezistă.

Min. 46 - Filipe Coelho a făcut 3 schimbări la pauză: Romanchuk i-a lăsat locul lui Stevanovic, Etim a fost înlocuit de Tavares, iar Al Hamlawi i-a lăsat locul lui Elisor

Min. 46 - A început repriza secundă!

Prima repriză s-a încheiat.

Min. 45 - Assad Al-Hamlawi recuperează o minge în careul advers, dar nu reușește să înscrie, iar mingea este respinsă în corner.

Min. 34 - Vitebsk e din nou periculoasă la poarta Craiovei. Șutul lui Kontsevoi a fost respins în ultimul moment de Popescu în corner.

Min. 27 - Teles cere penalty după o intervenție a lui Balanovich, dar arbitrul partidei lasă jocul să continue.

Min. 22 - Craiova a fost aproape de deschiderea scorului. Șutul lui Mora, de pe partea dreaptă, a lovit bara laterală a porții adversarilor.

Min. 20 - Vitebsk bifează o nouă ocazie, din nou în zonă centrală, dar fundașii Craiovei intervin la timp.

Min. 13 - Ocazie imensă ratată de Ștefan Baiaram. Jucătorul oltenilor a avut o cursă de peste 20 de metri, a ajuns în careul advers și a șutat pe jos, dar balonul a fost prins de portarul lui Vitebsk.

Min. 9 - Pavlyuchenko intervine perfect la șutul lui Tudor Băluță, din partea dreaptă a careului.

Min. 7 - Cleonise are o ocazie mare de a înscrie, după ce l-a depășit pe Laurențiu Popescu, dar este blocat la timp de fundașii olteni.

Min. 5 - Răspunsul Craiovei a venit repede. Șutul lui Mora din afara careului a fost respins în corner.

Min. 3 - Vitebsk are o primă ocazie mare în începutul partidei. Un jucător al oaspeților scapă singur în careu, dar portarul Laurențiu Popescu intervine la timp și îndepărtează pericolul.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

  • U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Badelj - Mora, Cicâldău, Băluță, Teles - Etim, Al-Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Maxim, Sava, Crețu, Anzor, Screciu, Nsimba, Bancu, Tavares, Elisor, Stevanovic, Băsceanu, Matei
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Vitebsk: Pavlyuchenko - Balanovich, Volkov, Gomanov, Skibski - Gromyko, Bocharov, Mesarovic - Bosic, Kontsevoi, Cleonise
  • Rezerve: Scherbachenya, Baranok, Ivanov, Gnaka, Nicholson, Zhuk, Maskalenchyk
  • Antrenor: Filipp Sokolinskii
  • Arbitru: Marton Rusz, A1: Balázs Buzás, A2: Gergo Vigh-Tarsonyi, VAR: Tamás Bognár, AVAR: Katalin Kulcsár
  • Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

Filipe Coelho: „Cea mai mare greșeală pe care am putea s-o facem ar fi să credem că totul este deja rezolvat”

Deși Craiova a câștigat categoric manșa tur cu Vitebsk, Filipe Coelho rămâne cu picioarele pe pământ și nu se gândește la turul următor din UCL.

„Este un meci foarte important pentru noi. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a merge mai departe în această competiție.

Întâlnim o echipă care nu a jucat săptămâna trecută, așa că este mai odihnită. De aceea, trebuie să evoluăm la cel mai înalt nivel dacă vrem să ne calificăm. Este un meci extrem de important pentru noi.

În fotbal, până când arbitrul fluieră finalul meciului, întotdeauna există incertitudini. Cea mai mare greșeală pe care am putea-o face ar fi să credem că totul este deja rezolvat. Dacă cineva gândește așa, atunci vom pierde acest meci”, a declarat Coelho la conferința de presă premergătoare meciului.

Craiova va debuta și în noul sezon al Ligii 1, sâmbătă, de la 21:15, pe teren propriu, contra celor de la UTA Arad.

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