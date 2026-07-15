Coelho nu e mulțumit Tehnicianul lusitan, după succesul cu Vitebsk: „Așteptam o prestație mai bună” +6 foto
Filipe Coelho. Foto: Sportpictures
Liga Campionilor

Coelho nu e mulțumit Tehnicianul lusitan, după succesul cu Vitebsk: „Așteptam o prestație mai bună”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 23:28
  • Filipe Coelho (45 de ani) a vorbit despre victoria obținută de Universitatea Craiova în returul cu ML Vitebsk, scor 1-0.
  • Formația din Bănie s-a impus cu 5-1 la general, dar lusitanul a recunoscut că jocul echipei sale nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.
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Deși meciul părea să se îndrepte spre o remiză, formația din Bănie s-a impus cu 1-0 pe „Ion Oblemenco”, prin golul marcat de Nicușor Bancu în prelungiri.

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U Craiova - Vitebsk 1-0. Filipe Coelho: „Așteptam o prestație mai bună”

„Cred că oferă țării puncte. Ăsta este unul dintre obiective. E important pentru noi. Suntem fericiți de victorie. Cred că e o victorie corectă. Am reușit să odihnim anumiți jucători.

Să fiu sincer, trebuie să analizăm meciul. Așteptam o prestație mai bună. Nu întotdeauna contează rezultatul. Trebuie să ne uităm la felul în care am jucat și sunt multe de îmbunătățit”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.

U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures
U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (6 imagini)

U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures
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Coelho a explicat că programul încărcat al formației din Bănie a influențat evoluția jucătorilor.

„Vom discuta în grup acest lucru, de ce nu a fost prestația corespunzătoare. Am avut ocazii mari în prima repriză. În partea a doua am reglat lucrurile. Am avut multe șanse. Vom căuta să ne îmbunătățim prestațiile.

În acest moment al sezonului, unii sunt mai obosiți. Mâine iarăși avem antrenament, după care meci, după care iar antrenament și nu e ușor.

Nu suntem atât de proaspeți, am jucat împotriva unei echipe care e proaspătă. Dacă am fi fost proaspeți, am fi arătat altfel”, a mai adăugat tehnicianul.

V-am spus de ieri că nu o să fie un meci ușor. Chiar dacă am câștigat cu 4-1 acolo, nu am creat prea multe ocazii. Ei au venit cu ritm, sunt proaspeți. Și, uneori, dacă nu marchezi repede, adversarul începe să creadă. Cred, pe de altă parte, că meritam să câștigăm meciul. Dar nu a fost ușor. Filipe Coelho, antrenor U Craiova

Assad Al-Hamlawi și Monday Etim au fost înlocuiți la pauză, după ce au primit cartonașe galbene. În locul lor au intrat Simon Elisor și Heriberto Tavares. Tehnicianul și-a explicat decizia.

„Din cauza cartonașelor galbene și pentru că nu am vrut să ne asumăm riscuri, ca toți jucătorii să poată să joace următoarele meciuri. De aia i-am scos. Și voiam să le dau ritm și noilor sosiți.”

În turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, Universitatea Craiova o va întâlni pe Levski Sofia. Campioana Bulgariei a eliminat-o pe Borac Banja Luka, scor 5-1 la general.

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