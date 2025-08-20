Julio Cesar Chavez Jr, extrădat de SUA Sportivul a fost predat autorităților din Mexic, care l-au arestat pentru pentru implicare în traficul de droguri

Boxer-ul Julio Cesar Chavez Jr. (39 de ani) a fost expulzat din SUA și arestat în Mexic.

Fiul fostului mare boxer cu același nume a fost reținut în țara natală pentru legături cu traficul de droguri.

Decizia autorităților americane vine după ce sportivul mexican a fost arestat în Los Angeles la finalul lunii trecute.

Julio Cesar Chavez Jr. a fost extrădat din SUA

Sportivul a fost predat de autoritățile americane celor mexicane, iar acolo a fost emis un mandat de arestare pe numele său, informează france24.com.

Chavez este acuzat că ar avea legături cu Cartelul Sinaloa, unul dintre clanurile din Mexic, inclus pe lista organizaţiilor teroriste străine.

Fostul campion mondial WBC a fost arestat în iulie la Los Angeles de agenţii federali, pentru că se afla ilegal în Statele Unite, după ce i-a fost respinsă cererea pentru rezidența permanentă.

Arestarea sportivului a venit la doar câteva zile după ce acesta a pierdut ultimul său meci oficial împotriva americanului Jake Paul.

Julio Cesar Chavez Jr a disputat 57 de meciuri la categoria mijlocie şi super-welterweight de-a lungul carierei sale.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport