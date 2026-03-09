„Nu ne bazăm pe Keita” Victor Angelescu, noi detalii despre situația fotbalistului care a provocat un accident rutier: „Nu e bine”

- Victor Angelescu (41 de ani) a venit cu informații despre situația lui Kader Keita (25 de ani), în urma accidentului în care a fost implicat.
Accidentul rutier s-a produs în urmă cu aproape o săptămână, așa cum a relatat, anterior, GOLAZO.ro, iar o femeie a ajuns în stare gravă la spital, în timp ce jucătorul Rapidului a plecat de la locul accidentului.
Victor Anglescu: „Keita nu este deloc bine din punct de vedere mental”
Deși este prezent la antrenamente, Costel Gâlcă nu se poate baza momentan pe jucătorul ivorian, având în vedere starea psihică a acestuia.
„Mai mult decât știți și voi, nu există. El a fost la ultimele antrenamente, dar nu este deloc bine din punct de vedere mental, astfel că nu este în lot. Nu ne bazăm pe el în acest moment”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.
A doua zi după accident, Keita a ajuns la Poliție, iar apoi a primit control judiciar din partea instanței.
Deși instanța a respins arestul preventiv, procurorii nu au renunțat și au făcut apel, cerând în continuare măsuri mai drastice pentru fotbalist.
Ce riscă jucătorul Rapidului
Keita se poate alege cu o pedeapsă cu închisoarea pentru că a părăsit locul accidentului.
Conform legii în vigoare, pentru că nu a chemat Poliția, jucătorul Rapidului se poate alege cu o condamnare de la 2 la 7 ani!