Dobre a impresionat  VIDEO. Un fost internațional a cerut să revadă  golul marcat de căpitanul Rapidului: „De mult n-am văzut așa fentă”

Basarab Panduru (55 de ani) a fost încântat de prestația lui Alex Dobre (26 de ani) din partida Oțelul-Rapid, scor 1-1, din etapa a 5-a a Superligii.

Andrei Ciobanu a deschis scorul în minutul 33 pentru gălățeni, iar Alex Dobre a restabilit egalitatea în minutul 60 după o fază personală de excepție.

Basarab Panduru, încântat de Alex Dobre: „De mult n-am mai văzut aşa fentă”

Fost jucător la Benfica și Porto, Basarab Panduru a rămas plăcut surprins de prestația rapidistului Alex Dobre.

În minutul 60, când Rapid era condusă de Oțelul, Alex Dobre a luat o fază pe cont propriu, a intrat în careul advers și l-a driblat pe Zivulic. Faza s-a încheiat cu gol pentru formația lui Costel Gâlcă, Alex Dobre reușind să înscrie după un șut la colțul scurt.

„Nici nu ştiu rezultatul ăsta pe cine ajută. Oţelul marchează în prima repriză. Rapid se pune pe treabă, se trezeşte, joacă fotbal și marchează prin Dobre. Vreau să vedem golul, pentru că este inventat din nimic.

Este golul lui, nu are treabă cu absolut nimeni. Îi ia faţa fundaşului, iar fenta este ceva... de mult n-am mai văzut aşa fentă.

Portarul nu trebuia să ia gol la colţul scurt. S-a dus pe lung şi a lăsat scurtul liber. Trebuia să o scoată portarul. Au fost intervenţii mult mai grele, mingea asta trebuie s-o apere”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

1,8 milioane de euro valorează Alex Dobre, conform Transfermarkt

Alex Dobre și-a început cariera în Anglia, la echipa de juniori a lui Bournemouth. A mai jucat pentru Wigan, Dijon și Famalicao. A venit la Rapid în 2024 din postura de jucător liber de contract.

De când a ajuns la clubul din Giulești, Alex Dobre a jucat în 37 de partide și a marcat 11 goluri.

Video. Golul lui Dobre din meciul Oțelul Galați-Rapid

