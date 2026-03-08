Finala Europa League la București Un diplomat de carieră va conduce Comitetul pentru edițiile din 2028 și 2029

Guvernul României a emis decizia prin care se constituie Comitetul interministerial care va coordona candidatura și organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 la București.

România își propune să devină gazda finalei UEFA Europa League 2028 sau 2029, unul dintre cele mai prestigioase evenimente fotbalistice europene. În februarie, Federația Română de Fotbal (FRF) a depus oficial dosarul de candidatură pentru organizarea finalei pe Arena Națională.

Comitet interministerial creat pentru finala Europa League la București

Guvernul a emis recent decizia prin care se constituie Comitetul interministerial de coordonare pentru susținerea candidaturii, pregătirea și desfășurarea competiției la București.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, vineri, 6 martie 2026.

Comitetul va fi coordonat de Dragoș Mihai Hotea (43 de ani), secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, și reunește reprezentanți de la ministere cheie precum Afacerile Interne, Finanțe, Sănătate, Justiție sau Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În plus, FRF, Primăria București și Instituția Prefectului Municipiului București fac parte din structura permanentă a comitetului.

Printre obiectivele principale ale Comitetului se numără:

Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern pentru declararea finalei UEFA Europa League drept eveniment de interes public și de importanță națională;

Asigurarea semnării scrisorilor de garanție și confirmare necesare candidaturii României;

Pregătirea și organizarea finalei la București, inclusiv infrastructură, securitate și logistică.

Agenția Națională pentru Sport va asigura secretariatul tehnic al Comitetului.

Cine este Dragoș Hotea, responsabilul care va asigura coordonarea Comitetului

Dragoș Hotea (43 de ani), cu peste 18 ani de experiență în diplomație și promovarea drepturilor omului, a preluat în iulie 2025 responsabilitățile de consilier al prim-ministrului Ilie Bolojan în domeniul politicii externe.

Dragoș Hotea lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din 2007, unde a ocupat funcții în direcțiile Asia-Pacific, Orientul Mijlociu și Drepturile Omului, inclusiv reprezentant special pentru combaterea antisemitismului.

Este absolvent al mai multor facultăți în Drept, Relații Economice Internaționale și Științe Politice și a fost decorat cu „Meritul Diplomatic” de Klaus Iohannis.

Dragoș Mihai Hotea (foto: Facebook/ Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului)

Ambiția lui Răzvan Burleanu

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a subliniat ambiția României de a găzdui finala UEFA Europa League 2028 sau 2029, evidențiind experiența acumulată în organizarea turneelor majore și obiectivele de dezvoltare ale fotbalului românesc.

„România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc.

Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate.

Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”, a declarat Răzvan Burleanu, citat de site-ul FRF.

Arena Națională a găzduit finala Europa League 2012: Atletico Madrid - Atletico Bilbao 3-0

Arena Națională a mai găzduit finala Europa League, în 2012, când Atletico Madrid s-a impus cu 3-0 în fața lui Atletico Bilbao.

FRF și-a mai depus candidatura cu Arena Națională pentru finala Europa League din 2026 sau 2027, însă UEFA a desemnat Istanbul drept gazdă în 2026 și Frankfurt în 2027.

