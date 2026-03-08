Charalambous și-a găsit echipă? Tehnicianul a plecat de la FCSB și e aproape să semneze cu „un club important”

FCSB - U Cluj 1-3. Elias Charalambous (45 de ani) s-ar afla în negocieri cu o nouă echipă, după ce sâmbătă seara și-a anunțat plecarea de la gruparea roș-albastră.

Tehnicianul a anunțat că meciul cu U Cluj a fost ultimul pentru el la FCSB, motivând că este nevoie de un șoc la campioana din precedentele două sezoane.

Elias Charalambous ar putea deveni antrenorul unei echipe din Cipru

La nici 24 de ore de la eșecul suferit de FCSB cu U Cluj, se vorbește deja despre posibilitatea ca Elias Charalambous să devină antrenorul unei alte echipe.

Tehnicianul s-ar putea întoarce în țara sa natală, Cipru, acolo unde ar urma să preia un club important.

„Informațiile aflate în posesia noastră arată că în curând va exista o discuție pentru ca Elias Charalambous să preia banca tehnică a unei echipe importante din Cipru” , notează cyprustimes.com.

170 de meciuri a pregătit-o Elias Charalambous pe FCSB. Sub comanda sa, echipa a înregistrat 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri (1,79 puncte/meci)

Elias Charalambous a devenit antrenorul celor de la FCSB în martie 2023 și a rezistat aproape trei ani pe banca formației roș-albastre.

Sub comanda cipriotului, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025) și două Supercupe (2025, 2026), și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, atunci când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

În cariera sa de antrenor, cipriotul le-a mai pregătit pe:

AEK Larnaca (Cipru) - antrenor secund (iulie 2017 - decembrie 2019) și interimar (decembrie 2019 - februarie 2020) - 13 meciuri

Hatta Club (Emiratele Arabe Unite) - antrenor secund (iulie 2020 - noiembrie 2020)

Ethnikos (Cipru) - antrenor principal (decembrie 2020 - noiembrie 2021) - 41 de meciuri

Doxa Katokopias (Cipru) - antrenor principal (decembrie 2021 - mai 2022) - 19 meciuri

VIDEO. Golul lui Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

Elias Charalambous: „A fost ultima mea zi aici”

Antrenorul a spus doar câteva cuvinte la flash-interviu, anunțându-și plecarea, fără a răspunde la alte întrebări.

Și „secundul” Mihai Pintilii va pleca odată cu cipriotul.

„Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o și săptămâna trecută. Am decis înainte de meci... Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa și cred că trebuie un șoc la echipă.

A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. Dacă va veni cineva nou, ar fi un șoc pozitiv la echipă.

S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc”, a spus Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

Antrenorul a mers apoi la conferința de presă, unde a stat un minut și și-a reiterat poziția:

„E decizia mea, nu răspund la întrebări despre meci. Am avut 3 ani aici, dintre care 2 grozavi. Anul acesta nu a mers așa cum am dorit.

Azi a fost ultima mea zi ca antrenor al acestei echipe. Am luat decizia înainte de meci, am vrut să jucăm și ultimul meci. Ceva trebuie să se schimbe, să fie un șoc pentru jucători.

Încă avem un obiectiv, acela de a juca în Europa. Singurul ajutor pe care-l pot da eu e să fac loc să vină cineva proaspăt, nou. Vă rog să respectați decizia mea, e clară, nu vreau să răspund la alte întrebări”.

