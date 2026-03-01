- Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei cu numărul 30, ultima din sezonul regulat al Ligii 1.
După ce s-a stabilit configurația finală a play-off-ului Ligii 1, ca urmare a meciului câștigat de FC Argeș cu Dinamo, scor 1-0, Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul meciurilor din etapa #30.
Programul etapei #30 din Liga 1
Toate partidele din Liga 1 sunt transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
Vineri, 6 martie
- Csikszereda - Farul Constanța, ora 19:30
Sâmbătă, 7 martie
- Metaloglobus București - UTA Arad, ora 14:30
- FC Botoșani - Petrolul Ploiești, ora 17:00
- FCSB - Universitatea Cluj, ora 20:00
Duminică, 8 martie
- Oțelul Galați - FC Hermannstadt, ora 14:30
- FC Argeș - Unirea Slobozia, ora 17:00
- FC Rapid - Universitatea Craiova, ora 20:00
Luni, 9 martie
- CFR 1907 Cluj - Dinamo București, ora 20:00
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|29
|59
|2
|Dinamo⤴️
|28
|52
|3
|Rapid⤴️
|28
|52
|4
|U Cluj⤴️
|29
|51
|5
|CFR Cluj⤴️
|29
|50
|6
|FC Argeș ⤴️
|29
|49
|7
|FCSB⤵️
|29
|46
|8
|FC Botoșani⤵️
|29
|42
|9
|UTA Arad⤵️
|29
|42
|10
|Oțelul Galați⤵️
|29
|41
|11
|Farul⤵️
|29
|37
|12
|Petrolul⤵️
|29
|29
|13
|Csikszereda⤵️
|29
|29
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|28
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|29
|20
|16
|Metaloglobus⤵️
|28
|11
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out