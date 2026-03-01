Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei cu numărul 30, ultima din sezonul regulat al Ligii 1.

După ce s-a stabilit configurația finală a play-off-ului Ligii 1, ca urmare a meciului câștigat de FC Argeș cu Dinamo, scor 1-0, Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul meciurilor din etapa #30.

Programul etapei #30 din Liga 1

Vineri, 6 martie

Csikszereda - Farul Constanța, ora 19:30

Sâmbătă, 7 martie

Metaloglobus București - UTA Arad, ora 14:30

FC Botoșani - Petrolul Ploiești, ora 17:00

FCSB - Universitatea Cluj, ora 20:00

Duminică, 8 martie

Oțelul Galați - FC Hermannstadt, ora 14:30

FC Argeș - Unirea Slobozia, ora 17:00

FC Rapid - Universitatea Craiova, ora 20:00

Luni, 9 martie

CFR 1907 Cluj - Dinamo București, ora 20:00

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș ⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 28 11

⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

