Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”

Fostul internațional român Basarab Panduru (55 de ani) a lansat o serie de critici la adresa lui Gigi Becali (67 de ani), după decizia acestuia de a-l scoate pe Ștefan Târnovanu (25 de ani) din primul „11”.

Titularul obișnuit din poarta celor de la FCSB va fi înlocuit cu Matei Popa (18 ani), jucător care nu a bifat niciun minut la seniori.

Nemulțumirea lui Gigi Becali vine după eșecul drastic din ultima etapă de campionat, 1-4 împotriva celor de la CFR Cluj.

Becali susține că Târnovanu e vinovat pentru trei din cele patru goluri primite în meciul de pe Arena Națională.

Basarab Panduru, critici la adresa lui Gigi Becali: „Disperarea asta”

Basarab Panduru a catalogat drept „disperare” decizia FCSB de a-l înlocui pe Ștefan Târnovanu cu Matei Popa, un portar de doar 18 ani.

„Mi se pare disperarea asta de a încerca orice, chiar dacă are un fundament sau nu are, te bazezi pe ceva sau nu te bazezi. Dacă under-ul nu te ajută în teren, atunci hai să-l încercăm în poartă.

Să dăm trei goluri și să luăm două, că nu e nicio problemă. Disperarea de a nu ști ce să mai faci în momentul ăsta. Este șansa lui (n.r. - a lui Matei Popa), este norocul vieții lui. Nu i-ar fi dat nimeni nicio șansă cu Târnovanu la FCSB”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Cum ar putea arăta FCSB în ultimele 7 etape de Liga 1:

M. Popa - Crețu, Graovac, Duarte, Radunovic - Ofri Arad, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

FCSB se află pe locul 11 în clasament, cu 31 de puncte acumulate după 23 de etape disputate.

Pentru echipa pregătită de Elias Charalambous urmează duelul cu Fenerbahce de joi, de la ora 22:00, în ultima rundă din grupa principală din Europa League. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în FCSB - CFR Cluj 1-4

Cine e Matei Popa

Matei Popa vine de la academia celor de la FCSB. Acesta a evoluat în partidele roș-albaștrilor din Youth League, împotriva celor de la Lokomotiva Zagreb și Puskas Akademia.

Evoluțiile tânărului portar au fost remarcate de conducerea clubului, care a decis să-l titularizeze în locul lui Ștefan Târnovanu.

Târnovanu și-a pierdut, astfel, locul de titular după 4 sezoane consecutive. El a ajuns între buturile echipei în 2022, în locul lui Andrei Vlad.

Ștefan Târnovanu a ajuns la FCSB în 2020, de la Poli Iași, în schimbul sumei de 350.000 de euro.

35 de meciuri a jucat Ștefan Târnovanu în acest sezon pentru FCSB. A primit 45 de goluri

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 23 44 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul 23 36 7 U Cluj 23 36 8 UTA 23 35 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

