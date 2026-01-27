„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro

Un tânăr fotbalist sud-coreean, Se-min Park (23 de ani), a devenit subiect pentru scouterii care experimentează piața fotbalului românesc, după ce site-ul Transfermarkt.com i-a atribuit dublă cetățenie, sud-coreeană și română.

În ultimii ani, fotbalul românesc își îndreaptă tot mai mult atenția spre jucătorii care evoluează în țările în care trăiesc părinții lor.

Se-min Park, fotbalist sud-coreean cu rădăcini românești

Se-min Park s-a născut pe 30 mai 2002, la Goyang, în provincia Gyeonggi, Coreea de Sud, și are mamă româncă și tată sud-coreean.

Acesta joacă extremă stânga și a debutat în 2024 în K League, prima ligă din Coreea de Sud, la Daegu.

După doar câteva meciuri, Se-min Park a ajuns în liga a treia, la Siheung City, satelitul lui Atletico Madrid în Coreea de Sud. Acolo a prins ritm, reușind două goluri și două pase decisive în 24 de meciuri.

Anterior, Se-min Park a trecut prin sistemul juvenil și universitar coreean, jucând pentru echipe de academie și apoi la universitate înainte de a face pasul spre fotbalul profesionist.

VIDEO. Se-min Park a debutat în prima ligă din Coreea de Sud

„Nu am cetățenie română, dar mama este din Mangalia”

Contactat de GOLAZO.ro, Se-min Park a povestit despre legătura sa cu România.

„Nu am cetățenie, dar mama este româncă, din Mangalia. Tata este sud-coreean, om de afaceri, iar mama este casnică”, a explicat Se-min Park.

Când a fost întrebat dacă a luat vreodată în calcul să joace pentru România, Se-min Park a spus:

„Da, mi-am dorit când eram junior, dar mama nu m-a lăsat. Acum, dacă aș avea ocazia, mi-ar plăcea să îmbrac tricoul României.

Am fost în România când eram în gimnaziu și mi-a plăcut foarte mult. M-au impresionat clădirile superbe și faptul că se putea simți atmosfera medievală”.

100.000 de euro este cota de piață a lui Se-min Park, conform transfermarkt.com

Ionuț Luțu, prieten de familie

Cât despre ceea ce știe despre fotbalul românesc, Se-min Park remarcă: „În trecut, naționala României avea un clasament FIFA ridicat. Un prieten al mamei mele a jucat la Suwon Bluewings. Numele acelui jucător este Ionuț Luțu”.

Se-min Park nu este primul fotbalist de origine româno-sud-coreeană. Mai este și Kim Du-Ho Hery (26 de ani), născut la Craiova, unde tatăl său sud-coreean s-a stabilit în urmă cu 30 de ani. Mama lui Kim este româncă, scrie orangesport.ro.

Un alt fotbalist româno-coreean : Kim Du-Ho Hery

Spre deosebire de Se-min Park, Kim Du-Ho Hery a îmbrăcat tricoul naționalei de juniori a României U19. Parcursul său fotbalistic a început la Școala lui Gică Popescu, a continuat la Academia Hagi, iar apoi la echipa Primavera a clubului Sassuolo.

La nivel de seniori, cel mai sus a evoluat în Liga 2, la Luceafărul Oradea și Pandurii Târgu Jiu.

