„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro +3 foto
Se-min Park, fotbalist cu tată sud-coreean și mamă româncă (foto: instagram/Se-min Park)
Nationala

„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 09:37
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 09:37
  • Un tânăr fotbalist sud-coreean, Se-min Park (23 de ani), a devenit subiect pentru scouterii care experimentează piața fotbalului românesc, după ce site-ul Transfermarkt.com i-a atribuit dublă cetățenie, sud-coreeană și română.

În ultimii ani, fotbalul românesc își îndreaptă tot mai mult atenția spre jucătorii care evoluează în țările în care trăiesc părinții lor.

Abdallah, un car de nervi FOTO. Atacantul celor de la UTA, greu de stăpânit după înfrângerea cu Rapid: conflict pe teren!
Citește și
Abdallah, un car de nervi FOTO. Atacantul celor de la UTA, greu de stăpânit după înfrângerea cu Rapid: conflict pe teren!
Citește mai mult
Abdallah, un car de nervi FOTO. Atacantul celor de la UTA, greu de stăpânit după înfrângerea cu Rapid: conflict pe teren!

Se-min Park, fotbalist sud-coreean cu rădăcini românești

Se-min Park s-a născut pe 30 mai 2002, la Goyang, în provincia Gyeonggi, Coreea de Sud, și are mamă româncă și tată sud-coreean.

Acesta joacă extremă stânga și a debutat în 2024 în K League, prima ligă din Coreea de Sud, la Daegu.

După doar câteva meciuri, Se-min Park a ajuns în liga a treia, la Siheung City, satelitul lui Atletico Madrid în Coreea de Sud. Acolo a prins ritm, reușind două goluri și două pase decisive în 24 de meciuri.

Anterior, Se-min Park a trecut prin sistemul juvenil și universitar coreean, jucând pentru echipe de academie și apoi la universitate înainte de a face pasul spre fotbalul profesionist.

VIDEO. Se-min Park a debutat în prima ligă din Coreea de Sud

„Nu am cetățenie română, dar mama este din Mangalia”

Contactat de GOLAZO.ro, Se-min Park a povestit despre legătura sa cu România.

„Nu am cetățenie, dar mama este româncă, din Mangalia. Tata este sud-coreean, om de afaceri, iar mama este casnică”, a explicat Se-min Park.

Când a fost întrebat dacă a luat vreodată în calcul să joace pentru România, Se-min Park a spus:

„Da, mi-am dorit când eram junior, dar mama nu m-a lăsat. Acum, dacă aș avea ocazia, mi-ar plăcea să îmbrac tricoul României.

Am fost în România când eram în gimnaziu și mi-a plăcut foarte mult. M-au impresionat clădirile superbe și faptul că se putea simți atmosfera medievală”.

100.000 de euro
este cota de piață a lui Se-min Park, conform transfermarkt.com

Ionuț Luțu, prieten de familie

Cât despre ceea ce știe despre fotbalul românesc, Se-min Park remarcă: „În trecut, naționala României avea un clasament FIFA ridicat. Un prieten al mamei mele a jucat la Suwon Bluewings. Numele acelui jucător este Ionuț Luțu”.

Se-min Park nu este primul fotbalist de origine româno-sud-coreeană. Mai este și Kim Du-Ho Hery (26 de ani), născut la Craiova, unde tatăl său sud-coreean s-a stabilit în urmă cu 30 de ani. Mama lui Kim este româncă, scrie orangesport.ro.

Galerie foto (3 imagini)

Semin Park (foto: instagram/daegufc.co.kr) Semin Park (foto: instagram/daegufc.co.kr) Semin Park (foto: instagram/daegufc.co.kr)
+3 Foto
labels.photo-gallery

Un alt fotbalist româno-coreean: Kim Du-Ho Hery

Spre deosebire de Se-min Park, Kim Du-Ho Hery a îmbrăcat tricoul naționalei de juniori a României U19. Parcursul său fotbalistic a început la Școala lui Gică Popescu, a continuat la Academia Hagi, iar apoi la echipa Primavera a clubului Sassuolo.

La nivel de seniori, cel mai sus a evoluat în Liga 2, la Luceafărul Oradea și Pandurii Târgu Jiu.

Citește și

Gâlcă nu se abate de la plan Antrenorul giuleștenilor rămâne cu picioarele pe pământ după succesul de la Arad: „Fiecare știe pentru ce joacă”
Superliga
22:51
Gâlcă nu se abate de la plan Antrenorul giuleștenilor rămâne cu picioarele pe pământ după succesul de la Arad: „Fiecare știe pentru ce joacă”
Citește mai mult
Gâlcă nu se abate de la plan Antrenorul giuleștenilor rămâne cu picioarele pe pământ după succesul de la Arad: „Fiecare știe pentru ce joacă”
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Superliga
21:44
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Citește mai mult
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
echipa nationala a romaniei fotbalist coreea de sud se-min park
Știrile zilei din sport
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Diverse
18:10
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Citește mai mult
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Campionate
11:34
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Citește mai mult
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Campionate
12:35
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Superliga
13:02
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Citește mai mult
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:37
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
21:17
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
20:43
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
21:01
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Top stiri din sport
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Tenis
12:58
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Citește mai mult
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Superliga
12:04
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Citește mai mult
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Superliga
10:25
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Citește mai mult
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 32 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share