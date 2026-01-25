FCSB a aruncat prosopul! Becali s-a enervat când a fost întrebat de titlu: „Mă iei la mișto?” + prima măsură luată

FCSB - CFR CLUJ 1-4. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, s-a declarat resemnat după înfrângerea categorică a echipei sale.

Becali și-a taxat dur jucătorii și a declarat că și-a luat gândul de la șansele echipei în ceea ce privește accederea în play-off.

FCSB - CFR CLUJ 1-4 . Gigi Becali s-a enervat când a auzit de titlu: „Mă iei la mișto?”

„S-a pierdut meciul pentru că la ora asta nu avem portar, nu avem un mijlocaş central, nu avem atacant. Nu avem vreun jucător, poate Cisotti. Din moment ce toate mingile care ajung la Olaru rămân la adversar. El aleargă, dar mingea e la adversar imediat.

La revedere, să jucăm în play-out și gata, nu mă mai interesează fotbalul. O să iau legătura cu niște scouteri și vedem la vară.

Cisotti, Miculescu, poate și Crețu, doar ei sunt fotbaliști. Echipa asta fără Tănase e ca un om fără creier care e beat”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

În momentul în care a fost întrebat despre șansele echipei de a câștiga titlul, patronul FCSB s-a enervat:

„Mă iei la mişto? Ce să mai vorbeşti de titlu? Nici play-off, gata! Poate prin vreun mare noroc, dacă vrea Dumnezeu, să mai intrăm în play-off, dar la titlu... Numai Cupa rămâne, dar nu poţi lua Cupa cu echipa asta”, a adăugat Becali.

În acest moment, FCSB ocupă locul 11, cu 31 de puncte, la 5 față de U Cluj, formație ce ocupă ultimul loc ce asigură accederea în play-off.

Gigi Becali: „Gata cu Târnovanu. O să joace Zima în poartă”

Patronul campioanei i-a imputat lui Târnovanu trei din cele patru goluri marcate de CFR Cluj și a anunțat că începând de meciul viitor Lukas Zima (32 de ani) va fi între buturile celor de la FCSB.

Andre Duarte, fundașul transferat în această iarnă și care a debutat la meciul de pe Arena Națională, nu a scăpat nici el de criticile lui Becali.

„Am fost încântat de Duarte, că a zis MM că nu știu ce era. Bă, dacă îl iei, lasă-l să stea două-trei meciuri. O echipă, când ia patru goluri, fundașii centrali sunt vinovați.

Prima măsură pe care o iau: o să joace Zima în poartă. Târnovanu e vinovat la vreo trei goluri”, a concluzionat Becali.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în FCSB - CFR Cluj 1-4

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport