Florin Lovin (44 de ani) spune că nu se aștepta ca Mihai Stoica (61 de ani) să o părăsească pe FCSB.

Oficialul s-a despărțit de roș-albaștri după 16 ani de colaborare, în al doilea mandat la club.

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Decizia lui Mihai Stoica de a pleca de la FCSB l-a surprins pe Florin Lovin, fost mijlocaș al roș-albaștrilor.

Florin Lovin: „FCSB egal Mihai Stoica”

„Personal, nu credeam că se va mai întâmpla lucrul ăsta vreodată. Adică, eu percep FCSB egal Mihai Stoica . Nu vedeam că performanțele echipei, oricât de proaste ar fi ele, l-ar scoate țap ispășitor pe MM Stoica. Dar cred că s-a ajuns la o saturație din partea lui MM.

Subiectul Boutoutaou se duce doar în zona unde vrea Gigi Becali. Argumentul este: «Da, am dat 3 milioane pe un jucător și nu e ce trebuie, că l-ai adus tu».

Dar dacă luăm ultimii 10 ani și vedem câte milioane a cheltuit Gigi Becali pe ale lui ambiții… Plecând de la Politic, pe care dai un milion și ceva, și pe Musi, și nu joacă deloc. Tot 2-3 milioane costă.

Nedelcu îmi mai vine în cap, două milioane. S-a lăsat, săracul. Cu salariu, și afacerea Nedelcu ajunge la 3 milioane. Dacă tot comparăm, hai să comparăm lucrurile cum trebuie și onest.

Dar știm bine cum e Gigi Becali, duce discuția doar în locul unde îi convine lui. Orice argumente ai aduce, nu rezistă, iar când încerci să-l contrazici ești dușmanul lui”, a declarat Florin Lovin, citat de gsp.ro.

Florin Lovin (dreapta), Mihai Stoica (stânga) și Elias Charalambous/ Foto: GOLAZO.ro

Florin Lovin: „Sper să revină, dar în condiții schimbate, dacă nu total schimbate”

Lovin a avut cuvinte de laudă la adresa lui MM Stoica și speră ca acesta să revină la FCSB, dar nu în aceleași condiții în care a activat până acum.

„Oricât ai iubit un club sau oricât de bine să zic că ți-ar fi din punct de vedere financiar, să zici că ești liniștit... Totuși, MM, una peste alta, lăsând la o parte aspectul fotbalistic, a fost unul dintre tinerii de excepție ai României, la vremea lui. Să faci o facultate de matematică în limba engleză, să fii șef de promoție, cel mai tânăr angajat la Combinat...

Un om cu o asemenea capacitate... OK, poți să înduri, dar ai și tu o limită. Îți asumi, probabil devine și un mod de viață, ajungi la o vârstă în care e greu să faci schimbări în viața ta. Te obișnuiești. Poate la 20-30 de ani gândești altfel.

Eu cred că pe MM l-a ajutat foarte mult în această decizie și faptul că are acest rol de analist. Un om ca MM nu poate să stea în umbră. În sensul: «Am plecat de la FCSB, nu mai știți nimic de mine, îmi iau un an sabatic, am plecat în junglă!». Nu, are nevoie să fie în fenomen.

Ca prieten, eu îl apreciez că a luat decizia asta. Sper să revină, dar în condiții schimbate, dacă nu total schimbate. Dacă revii în aceleași condiții, practic ai cam plecat degeaba”, a concluzionat Lovin.

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