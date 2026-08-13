Carlos Mora, ce gol FOTO. Racheta de la U Craiova! A înscris cu un șut senzațional în meciul decisiv din Europa League

U Craiova - KuPS 2-1. Carlos Mora (25 de ani) a marcat un gol spectaculos pentru Universitatea Craiova în returul cu formația finlandeză din turul 3 preliminar al Europa League.

Reușita i-a calificat pe olteni în play-off-ul competiției.

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Costaricanul a marcat golul de 2-1 în minutul 68, după ce finlandezii deschiseseră scorul încă din minutul 4.

Mora, gol superb în meciul U Craiova - KuPS

Mijlocașul a primit mingea departe de poartă, a avansat până în apropierea careului și a șutat puternic de la aproximativ 18 metri.

Portarul Johannes Kreidl era pe direcția mingii, dar nu a mai putut interveni.

Golul lui Mora a venit după o primă manșă încheiată 1-1 și a adus Craiova în avantaj în lupta pentru calificare.

În returul din Bănie, KuPS a deschis scorul prin Valentin Roman Gasc, care a finalizat o acțiune bine construită de finlandezi.

Universitatea Craiova, formația care a avut mai mult mingea în prima repriză, a reușit să egaleze înainte de pauză, prin Nsimba, din penalty

Golul lui Mora a schimbat din nou situația calificării și a dus-o pe Craiova în avantaj în „dubla” cu KuPS.

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