Carlos Mora, ce gol FOTO. Racheta de la U Craiova! A înscris cu un șut senzațional în meciul decisiv din Europa League +38 foto
Carlos Mora. Foto: Sportpictures
Europa League

Carlos Mora, ce gol FOTO. Racheta de la U Craiova! A înscris cu un șut senzațional în meciul decisiv din Europa League

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 21:48
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 21:52
  • U Craiova - KuPS 2-1. Carlos Mora (25 de ani) a marcat un gol spectaculos pentru Universitatea Craiova în returul cu formația finlandeză din turul 3 preliminar al Europa League.
  • Reușita i-a calificat pe olteni în play-off-ul competiției.
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Costaricanul a marcat golul de 2-1 în minutul 68, după ce finlandezii deschiseseră scorul încă din minutul 4.

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Mora, gol superb în meciul U Craiova - KuPS

Mijlocașul a primit mingea departe de poartă, a avansat până în apropierea careului și a șutat puternic de la aproximativ 18 metri.

Portarul Johannes Kreidl era pe direcția mingii, dar nu a mai putut interveni.

Golul de 2-1 marcat de Mora în meciul Universitatea Craiova - KuPS. Foto: captură Prima Sport 1
Golul de 2-1 marcat de Mora în meciul Universitatea Craiova - KuPS. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (38 imagini)

Golul de 2-1 marcat de Mora în meciul Universitatea Craiova - KuPS. Foto: captură Prima Sport 1 Golul de 2-1 marcat de Mora în meciul Universitatea Craiova - KuPS. Foto: captură Prima Sport 1 Golul de 2-1 marcat de Mora în meciul Universitatea Craiova - KuPS. Foto: captură Prima Sport 1 Golul de 2-1 marcat de Mora în meciul Universitatea Craiova - KuPS. Foto: captură Prima Sport 1 Golul de 2-1 marcat de Mora în meciul Universitatea Craiova - KuPS. Foto: captură Prima Sport 1
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Golul lui Mora a venit după o primă manșă încheiată 1-1 și a adus Craiova în avantaj în lupta pentru calificare.

În returul din Bănie, KuPS a deschis scorul prin Valentin Roman Gasc, care a finalizat o acțiune bine construită de finlandezi.

Universitatea Craiova, formația care a avut mai mult mingea în prima repriză, a reușit să egaleze înainte de pauză, prin Nsimba, din penalty

Golul lui Mora a schimbat din nou situația calificării și a dus-o pe Craiova în avantaj în „dubla” cu KuPS.

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