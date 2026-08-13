Manevră revoltătoare Campionii sunt neplătiți, dar ANS dă 173.000 de euro pe renovarea unor băi! Cum au fost mutați banii sportivilor
Bogdan Matei, președintele ANS. Foto: Facebook
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Manevră revoltătoare Campionii sunt neplătiți, dar ANS dă 173.000 de euro pe renovarea unor băi! Cum au fost mutați banii sportivilor

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 16:04
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 16:51
  • Surse GOLAZO.ro spun că ANS a mutat fondurile destinate premierii sportivilor de performanță către alte capitole bugetare, ca renovări.
  • Un singur contract, atribuit prin încredințare directă, prevede refacerea băilor, din bani publici, de pe holurile sediului pentru uriașa sumă de aproape 880.000 ron.
  • Întreaga renovare a clădirii ar fi fost spartă în circa 10 contracte de sub 900.000 ron. De ce s-a făcut asta, află în rândurile care urmează.
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Sportivii români așteaptă, de la ANS, de ani buni premierile pentru performanțele avute. Bernadette Szőcs a avut curaj și a declarat pentru GOLAZO.ro că: „Nu mai vreau să discut despre subiectul ăsta. Am meci într-o oră. De trei ori am atras atenția și nu s-a întâmplat nimic. De doi ani nu am primit niciun ban de la ANS. Ce pot să spun mai mult?”.

Agenția Națională pentru Sport, prin vocea președintele ei, Bogdan Matei, a afirmat întotdeauna că nu există banii necesari pentru a premia sportivii. El declara, în 2025, pentru GOLAZO.ro că: „Avem restanțe, e adevărat, e bine să le ducem la bun sfârșit. Nimeni nu a fost premiat pe 2025, până în acest moment”.

Campionii sunt neplătiți, dar Agenția Națională pentru Sport dă 173.000 de euro pe renovarea unor băi

De la acel moment și până acum, se pare că ANS a găsit bani. Dar că, așa cum ne-au declarat sursele noastre, nu pentru premieri, ci pentru... renovări. Cifrele sunt halucinante. Dedesubturile afacerii, de asemenea. Sume uriașe sunt pompate în renovări masive, în timp ce campionii sunt amânați la plată, iar federațiile sunt lăsate fără finanțare.

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Informațiile obținute de GOLAZO.ro indică o manevră bugetară revoltătoare. Banii alocați inițial pentru premierile sportivilor au fost mutați la alte capitole bugetare, în special pentru reparații de sediu. „A luat din banii de premieri ai sportivilor, a mutat banii la alt capitol bugetar și sportivilor nu le-a plătit nicio primă, nimic. Totul doar pentru a putea renova clădirea”, dezvăluie surse GOLAZO.ro.

Mai exact, suma de aproximativ 9 milioane de lei (1.716.000 de euro) a fost alocată de ANS pentru renovarea sediului! Toate cele 8 etaje, minus etajul 6, care aparține RA-APPS-ului, sunt în reconstrucție.

Contractul de 173.685,92 euro atribuit de ANS firmei S.C. EDIROM CONSTRUCT S.R.L. Contractul de 173.685,92 euro atribuit de ANS firmei S.C. EDIROM CONSTRUCT S.R.L.
Contractul de 173.685,92 euro atribuit de ANS firmei S.C. EDIROM CONSTRUCT S.R.L.

Mai mult, sursele GOLAZO au pus la dispoziție un document care arată că s-a atribuit un contract, în valoare de 173.000 de euro, pentru... renovarea băilor! Acestea sunt câte două pe holul fiecărui etaj, plus parter, adică, excluzând etajul ocupat de RA-APPS, 16 băi. Asta înseamnă că 10.812 de euro costă renovarea unei singure băi din sediul ANS!

Surse GOLAZO.ro: „Nu e legală o astfel de practică”

Dar lucrurile nu se opresc aici. Sursele GOLAZO.ro dezvăluie și altă „manevră” făcută de ANS. „A spart contractul / licitația în mai multe contracte / lucrări de sub 900.000 de lei ca sa le poată încredința direct, și să nu scoată public, la licitație, toată lucrarea! Sunt vreo 10 lucrări din câte am înțeles. Sunt două băi pe holul fiecărui etaj, dar nu știu dacă se renovează și băile din birouri. Poate stă domnul Matei fără baie renovată ca să aibă angajații. Poate se sacrifică”.

Chestionată cu privire la legalitatea unei astfel de practici, sursa GOLAZO.ro a răspuns: „Nu, nu cred că e tocmai legală o astfel de practică! O să meargă din nou Curtea de Conturi peste ei. Nu renovezi baia separat și holul separat doar ca să le poți încredința direct. În mod normal, o lucrare unitară de renovare a unei clădiri de opt etaje ar fi trebuit scoasă la o licitație publică națională, unde concurența ar fi putut reduce semnificativ costurile suportate din bani publici”.

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Ce spune legea?

Conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritățile nu au voie să folosească metode de calcul sau de divizare cu scopul de a ocoli regulile de transparență.

  • Regula cumulării: Valoarea estimată a achiziției trebuie calculată luând în considerare întregul obiectiv sau toate lucrările de același tip necesare în cursul unui an bugetar.
  • Conceptul de unitate funcțională: Dacă mai multe lucrări individuale sau contracte contribuie la realizarea aceluiași rezultat tehnic sau economic (de exemplu: reabilitarea unei clădiri împărțită pe camere, etaje sau faze), valoarea lor trebuie adunată. Suma totală rezultată determină procedura corectă (procedură simplificată sau licitație deschisă).
  • Împărțirea artificială a unui contract mare în mai multe contracte mai mici pentru a evita o licitație publică și a acorda lucrările prin achiziție directă constituie o încălcare gravă a legislației privind achizițiile publice.
  • În termeni juridici și administrativi, această practică se numește divizare artificială a achiziției și este sancționată dur de organele de control.
  • E ilegal ca Autoritatea să evite publicarea în SEAP a unei licitații și să ofere contractele pe bucăți, direct, către una sau mai multe firme alese preferențial.
Anunțul ANS privitor la achiziții directe offline Anunțul ANS privitor la achiziții directe offline
Anunțul ANS privitor la achiziții directe offline

S.C. EDIROM colaborează din 2024 cu ANS

Firma S.C. EDIROM CONSTRUCT S.R.L. din Prahova a fost norocoasa aleasă pentru a realiza „Lucrari de reparatii curente - refacut bai parter - etajul 8 , fara etajul 6. amenajari interioare bai. Montare tevi pentru scurgere, apa calda si rece si pentru calorifere”.

Istoria lor cu ANS nu e una care începe în acest an. Din 2024, EDIROM a avut, atribuite direct, cel puțin trei contracte cu Agenția condusă de Bogdan Matei.

08.10.2024
Lucrări de reparații curente si înlocuirea unor echipamente electrice la doua garaje din sediul ANS - contract în valoare de 229.868 ron.

27.06.2025
Lucrări de renovare și igienizare în interiorul clădirii Agenției Naționale pentru Sport - contract în valoare de 889.008,89 ron.

14.05.2026
Lucrări de reparații curente la sediul Agenției Naționale pentru Sport - contract în valoare de 879.979,70 ron.

În total, cele două entități au făcut afaceri de 1.998.856 ron, adică 381.206 euro.

Reacția ministrului Matei

Contactat telefonic, președintele Bogdan Matei ne-a declarat: „O să răspund la solicitarea dvs. oficială. Doar atât pot să spun. Dacă aveam noi 9.000.000 de ron, eram fericiți”.

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